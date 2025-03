400 căn nhà ở xã hội đầu tiên năm 2025 ở Long An

Ngày 5/3, Sở xây dựng Long An phối hợp nhà đầu tư Prodezi Long An tổ chức lễ khởi công chung cư nhà ở xã hội được xây dựng trong trong khu đô thị sinh thái LA Home thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 500 ha.

Đây là chung cư đầu tiên triển khai trên địa bàn tỉnh Long An.

Lễ khởi công nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: Thiên Long

Theo chủ đầu tư, dự án có quy mô 400 căn hộ tại khu đô thị LA Home nằm cạnh đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh thuộc trục giao thông Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh. Đây là một trong 6 tuyến đường được Long An quy hoạch thành trục động lực cho định hướng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam vào năm 2030. Tổng mức đầu tư công trình hơn 421 tỉ đồng, có khản năng bàn giao căn nhà quí 3/2025.

Đai diện chủ đầu tư cho biết, đã nhận thức rõ tầm quan trọng của nhà ở xã hội trong việc thu hút nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của khu đô thị, khu công nghiệp tại Long An. Đồng thời, cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình để sớm bàn giao tổ ấm cho cư dân.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND Long An thông tin, chủ trương tỉnh đã có đề án án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành 22.500 căn, trong đó huyện Bến Lức có 2.044 căn; giai đoạn 2026 - 2030 sẽ đầu tư xây dựng 48.750 căn, trong đó Bến Lức 5.640 căn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Công ty CP Prodezi Long An triển khai xây dựng chung cư nhà ở xã hội với diện tích hơn 7.000 m2 với quy mô 400 căn, được thiết kế hiện đại, tiện nghi, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và thân thiện với môi trường. Khi hoàn thành, dự án cung cấp chỗ ở cho hơn 1.000 người dân, tạo điều kiện để người dân có cuộc sống ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An. Đây là một sự kiện quan trọng, góp phần khẳng định cam kết mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Long An và các doanh nghiệp trong việc chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân, công nhân lao động.