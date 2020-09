41 cô gái qua tay 7 kẻ buôn người

Ngày 10/9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 người về các hành vi Mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Trong đó, Sùng A Chớ (29 tuổi, trú tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); Thào Seo Hòa (44 tuổi, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang); Chang A Vương (33 tuổi, trú tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), bị khởi tố về 2 hành vi Mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Thào Seo Áo (25 tuổi) và Ly Seo Phần (24 tuổi), cùng trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), bị khởi tố về hành vi Mua bán người; Sùng A Tùng (21 tuổi) và Chang A Lử (24 tuổi), cùng trú tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, bị khởi tố về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Kết quả điều tra cho thấy khoảng năm 2015, Sùng A Chớ (đã có gia đình) sang Trung Quốc làm thuê. Tại đây, Chớ quen và được Đặng Hải Tân (45 tuổi, trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đặt vấn đề tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán kiếm lời. Nghe bùi tai, Chớ đồng ý.

Người này sau đó lên mạng xã hội Facebook tìm ảnh công an, Biên phòng Việt Nam hoặc Trung Quốc lấy làm ảnh đại diện của mình rồi đưa lên mạng chủ động làm quen với phụ nữ, nhằm mục đích tạo lòng tin, đặt vấn đề yêu đương rồi lừa đưa sang Trung Quốc bán.

Các nghi phạm trong vụ án.

Thực hiện tội phạm, Chớ rủ Thào Seo Hòa, Chang A Vương, Chang A Lử, Ly Seo Phần, Sùng A Tùng, Thào Seo Áo... tham gia. Phi vụ đầu tiên vào ngày 13/3/2018, Chớ cùng một người tên là Thề (chưa xác định nhân thân, lai lịch) dụ dỗ, lừa gạt 2 cô gái trẻ cùng 18 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, một trong hai nạn nhân đã may mắn trốn được về nước.

Phi vụ thứ hai vào cuối tháng 9/2018, Chang A Vương cùng Chang A Lử, Sùng A Tùng dụ dỗ, lừa gạt 3 cô gái trẻ cùng trú ở tỉnh Điện Biên đưa sang Trung Quốc ván, Về sau, 2 cô gái đã may mắn được giải cứu.

Chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi do nhóm chuyên giả danh công an, Bộ đội Biên phòng dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em sinh sống ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang, Lai Châu đưa sang Trung Quốc bán và có hành vi Hiếp dâm nạn nhân, được Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an xác lập vào năm 2019.

Với quyết tâm làm rõ và bắt giữ các đối tượng phạm tội, ban chuyên án đã huy động tối đa lực lượng chức năng các tỉnh biên giới, trong đó có Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai.

Sau rất nhiều thời gian để dựng được chân dung kẻ cầm đầu Sùng A Chớ, ban chuyên án đã nhìn nhận rõ những khó khăn. Đó là Chờ và đồng bọn hoạt động chủ yếu ở bên kia biên giới, hình thành đường dây khép kín. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, trong các ngày từ 30/6 đến 2/7, Công an Lào Cai phối hợp với Cục Công an huyện Hà Khẩu - Trung Quốc và lực lượng Bộ đội Biên phòng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng trong chuyên án.

Đầu tiên là Sùng A Chớ, Thào Seo Hòa, Thào Seo Áo sa lưới. Một ngày sau, tiếp tục Chang A Vương, Chang A Lử bị bắt. Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã vận động Ly Seo Phần ra đầu thú. Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ đối tượng liên quan vụ án là Sùng A Tùng (21 tuổi, quê quán huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

Lời khai của nhóm này thể hiện, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Chớ cùng đồng bọn gây ra 29 vụ, dụ dỗ, lừa gạt 41 bị hại ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Bắc Kạn đưa sang Trung Quốc bán cho ít nhất 3 “đầu nậu” với giá từ 12.000 nhân dân tệ đến 20.000 nhân dân tệ/người.

Sau khi lừa yêu, Chớ và đồng bọn dụ dỗ nạn nhân sang Trung Quốc làm vợ. Nếu nạn nhân đồng ý, Chớ hướng dẫn họ tự sang hoặc thuê phương tiện đón lên Lào Cai, rồi báo cho Lạng thuê “xe ôm” ở Việt Nam và Trung Quốc đưa đến nơi ở của Chớ ở bên kia biên giới.

Ngoài chiêu trò lừa yêu, Sùng A Chớ còn giả danh công an hoặc Bộ đội Biên phòng Lào Cai, gọi điện đánh lừa bị hại là liên quan đến vụ án nào đó và yêu cầu phải đến Lào Cai để làm việc. Thậm chí, Chớ còn giả danh Công an hoặc Bộ đội Biên phòng Lào Cai để gọi điện đến cấp cơ sở xác minh về bị hại, nên khi các bị hại nhận được thông tin “cơ quan công an đang xác minh” thì không chút nghi ngờ, răm rắp nghe theo lời lừa gạt của Chớ.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ trong điện thoại di động và iPad của Sùng A Chớ 29 ảnh chụp chứng minh nhân dân Việt Nam được chèn ảnh Công an nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Trung Quốc.