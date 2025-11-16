5 anh em nhà nông "gây bão" khi hóa thân thành nhóm nhạc BigBang phiên bản thôn quê, hơn 2 triệu người theo dõi

Guan Heng và 4 em trai đến từ thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, là những người hâm mộ nhóm nhạc huyền thoại BigBang của Hàn Quốc. Họ đã lập nên nhóm nhạc mang tên Bengshan Kalaka.

Trong các buổi livestream, họ tái hiện phong cách đặc trưng của BigBang, mặc trang phục sequin, để kiểu tóc tương tự và biểu diễn những bản hit nổi tiếng như Fantastic Baby và If You.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2006, BigBang đã khuấy đảo sân khấu toàn cầu với sự kết hợp độc đáo giữa hip-hop, nhạc điện tử và R&B, giúp họ được mệnh danh là “Những ông hoàng K-pop”. Hiện nay, chỉ còn 3 trong số 5 thành viên ban đầu còn hoạt động.

Guan chia sẻ rằng anh từng biểu diễn tại các quán bar và là fan BigBang nhiều năm, thường xuyên cover các bài hát của nhóm.

Bengshan Kalaka chụp ảnh cùng một số người bạn. Khi kết thúc buổi biểu diễn trực tuyến, họ lại ra đồng phụ mẹ làm việc. Ảnh: Baidu

Để phụ giúp gia đình, anh cũng làm thợ cắt tóc và lao động tại các công trường trước khi trở về quê thành lập nhóm nhạc lấy cảm hứng từ BigBang cùng các em. Guan tự học trang điểm, phối nhạc và luyện phát âm tiếng Hàn đến mức gần như hoàn hảo.

Với giọng hát tốt nhất, anh đảm nhận vai trò tương tự G-Dragon, trong khi người em thứ hai, có chất giọng trầm, phụ trách phần rap, 3 em trai còn lại tập trung cho vũ đạo.

Trong những buổi livestream, họ dựng một sân khấu mộc mạc với xiên ớt, chiếc xe ba bánh điện và tạo hiệu ứng khói bằng cách đốt thân ngô. Đôi khi gà, vịt, ngỗng bất ngờ xuất hiện, buộc họ phải tạm dừng biểu diễn để dọn dẹp.

Dù điều kiện thô sơ, mỗi buổi livestream kéo dài một giờ của họ vẫn thu hút hơn 300.000 lượt xem mỗi ngày. Khi kết thúc, cả nhóm lại quay về phụ mẹ làm nông.

Họ còn nhận nuôi một chú chó tên Huahua, thường xuyên góp mặt trong các buổi diễn như một “khách mời đặc biệt”.

Trong các buổi livestream, họ tái hiện phong cách đặc trưng của BigBang, mặc trang phục sequin, để kiểu tóc tương tự và biểu diễn những bản hit nổi tiếng.

Một người hâm mộ nhận xét: “Tiếng Hàn của họ gần như hoàn hảo. Thần thái sân khấu và kỹ năng vũ đạo đều rất tốt. Họ mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui".

Theo Hongxing News, cha của họ qua đời trong một tai nạn cách đây 5 năm, để mẹ một mình nuôi các con trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Các anh em phải nghỉ học để đi làm, giúp em gái út có thể tiếp tục đến trường.

Guan tâm sự: “Nếu có lựa chọn khác, chúng tôi đã không nghĩ đến việc trở thành người nổi tiếng trên mạng. Chỉ có tri thức mới thay đổi được số phận. Đừng tự hào vì trở thành một người nổi tiếng mạng".

Hiện nhóm có 2,2 triệu người theo dõi trên một nền tảng mạng xã hội lớn nhưng chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty giải trí nào.

Họ đã giới thiệu các đặc sản địa phương như khoai tây và táo Vân Nam trong livestream, và tính cách chân chất của họ được cư dân mạng tán dương.

Một người bình luận: “Con đường nổi tiếng của họ thật không dễ dàng, kiên trì, tài năng và may mắn đều góp phần. Xin ngả mũ trước gia đình chăm chỉ và chân thành này".

Người khác nói: “Điều khiến tôi cảm động nhất là các anh trai đã từ bỏ cơ hội học hành để hỗ trợ người em gái duy nhất".

Nhóm cũng nhận được sự tán thưởng từ fan BigBang và cư dân mạng Hàn Quốc. Một người viết: “Vũ đạo và phong cách của họ được dàn dựng rất tốt. Thật tuyệt khi thấy BigBang "trở lại" theo cách này".

Một người khác nhận xét: “Nhóm nhạc này giữ được tinh thần của BigBang nhưng thêm vào đó là nét "chất" rất riêng của vùng nông thôn Trung Quốc".

Guan hy vọng sẽ hợp tác với sở văn hóa – du lịch địa phương để quảng bá vẻ đẹp quê hương đến lượng fan ngày càng đông đảo.