5 cách khắc phục tình trạng hao pin trên smartphone

1. Tắt tính năng Always On Display (AOD)

Tính năng Always On Display sẽ tự động hiển thị thời gian, ngày tháng, trạng thái pin, thông báo… trên màn hình kể cả khi người dùng không mở khóa thiết bị. Trung bình, tính năng này sẽ tiêu tốn khoảng 1% pin mỗi tiếng.

Nếu cảm thấy tính năng này không cần thiết, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Lock Screen (màn hình khóa) và vô hiệu hóa tùy chọn Always On Display.

2. Bật Dark mode (chế độ tối)

Hầu hết các dòng điện thoại cận cao cấp trở lên đều được trang bị màn hình AMOLED, giúp tiết kiệm điện năng hơn so với các tấm nền khác khi chuyển sang Dark mode (chế độ tối).

Để kích hoạt Dark mode (chế độ tối) trên điện thoại, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Display (màn hình) - Dark (tối).

3. Bật tính năng Adaptive Brightness (độ sáng thích ứng)

Độ sáng màn hình là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến tuổi thọ pin trên thiết bị. Do đó, nếu muốn tiết kiệm pin khi sử dụng điện thoại, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Display (màn hình) và kích hoạt tùy chọn Adaptive Brightness (độ sáng thích ứng).

Về cơ bản, tính năng này sẽ tự động thay đổi độ sáng màn hình dựa vào điều kiện ánh sáng môi trường.

4. Tắt tính năng sạc nhanh

Trước đó, Oppo đã xác nhận công nghệ sạc nhanh 40 W của hãng sẽ làm chai pin nhanh hơn so với các cục sạc thông thường. Đó là lý do tại sao các hãng sản xuất lớn không chạy đua trong việc đưa công nghệ sạc nhanh lên điện thoại, đơn cử như sạc nhanh của iPhone chỉ dừng ở mức 18W.

Để tắt tính năng sạc nhanh, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) - Battery (pin) và vô hiệu hóa tùy chọn Fast charging (sạc nhanh). Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

5. Cập nhật phần mềm

Phần mềm bị lỗi có thể là nguyên nhân khiến điện thoại bị hao pin. Do đó, bạn hãy thử cập nhật phần mềm mới bằng cách truy cập vào Settings (cài đặt) - About device (về thiết bị) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download and install (tải về và cài đặt).