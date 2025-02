5 cán bộ là Giám đốc, Phó giám đốc sở, Chánh thanh tra tỉnh Long An nghỉ hưu trước tuổi

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Luân nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử. Ảnh: BLA

Ngày 13/2, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Long An Lê Thanh Nghiêm vừa ký văn bản thông báo về việc 5 cán bộ là giám đốc sở, phó giám đốc sở, thanh tra tỉnh Long An được thông báo nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12 của Chính phủ.

Theo văn bản, các cán bộ gồm có: Bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; ông Hồ Văn Dân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Phan Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; ông Trần Kỳ Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Lê Sơn Hà, Chánh Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Long An cũng thông báo cho nghỉ hưu trước tuổi Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Luân, do ông này không đủ tuổi tái cử theo nghị định số 177/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.