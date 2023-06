5 tháng đầu năm, Tây Hồ thu ngân sách hơn 1 nghìn tỷ đồng

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, tại kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận đạt 447,21 tỷ đồng, bằng 44,4% so với kế hoạch năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.



Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: hanoi.gov.vn

Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, bằng 46% dự toán năm. Tổng chi ngân sách đạt 439,6 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm.

An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lớn của Đất nước, của Thủ đô, quận được thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng quân sự địa phương được thực hiện tốt. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết về Phê duyệt chuyển nguồn (kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân) kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2022 sang năm 2023.

Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo những vấn đề dân sinh trên địa bàn quận.

Trên cơ sở các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư để phê duyệt cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công năm 2023 của quận Tây Hồ.

Các đại biểu HĐND quận đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện về các nội dung trình tại kỳ họp và thống nhất thông qua 4 Nghị quyết rất quan trọng liên quan đến kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023 và cả giai đoạn 2021 – 2025.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng đề nghị UBND quận khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND quận thông qua tại kỳ họp.

Thường trực HĐND, các Ban, các tổ và các đại biểu HĐND quận thực hiện hiệu quả việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND.