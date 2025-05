5 thực phẩm giàu sắt cho bé dễ ăn nên có trong thực đơn

Sắt là một trong những khoáng chất thiết yếu đóng vai trò tạo hồng cầu và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phát triển trí não và duy trì mức năng lượng ổn định cho trẻ. Nếu bị thiếu sắt, trẻ có thể gặp tình trạng mệt mỏi, da xanh xao, kém tập trung và chậm phát triển. Để tránh tác hại này, cha mẹ hãy thêm vào thực đơn của con 5 thực phẩm giàu sắt dưới đây nhé!

Thịt bò

Phần nạc của thịt bò thường giàu sắt hơn phần chứa gân hoặc chứa mỡ, ước tính 100g thịt bò nạc cung cấp đến 3,1mg sắt. Vì thế mẹ nên dùng thịt bò nạc nấu cháo, nấu canh, xào với rau củ, nhưng cần hầm thịt mềm để trẻ dễ nhai.

Thịt bò giàu sắt, protein, vitamin thiết yếu nên có trong thực đơn của trẻ.

Hải sản

Trong số các loại thực phẩm giàu sắt cho bé không thể thiếu các loại hải sản như tôm (85g chứa 1,8mg sắt), trai (100g có đến 15mg sắt), cá hồi (85g cung cấp 0,68mg)... Ngoài dồi dào sắt, hải sản còn chứa vitamin B12 giúp ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu. Vậy nên mẹ hãy nấu súp tôm bí đỏ, cháo trai rau ngót, cá hồi áp chảo cho con thưởng thức.

Các loại rau lá xanh đậm

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi (3,6mg sắt/100g), măng tây (2,1mg sắt/100g), súp lơ (0,7mg sắt/100g)... giúp cung cấp chất sắt và một số vi chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Để trẻ ăn rau ngon miệng, mẹ nên chế biến thành nhiều món như cháo cải bó xôi, súp lơ luộc, măng tây xào trứng, salad rau trái cây…

Nấm

Nấm không chỉ giàu đạm, chất chống oxy hóa, chất xơ mà còn cung cấp lượng sắt đáng kể. Trung bình một cốc nấm nấu chín chứa đến 2,7mg sắt. Đặc biệt nấm rất mềm, có vị ngọt tự nhiên nên có thể nấu thành nhiều món như súp nấm, cháo nấm thịt gà, canh nấm sườn heo…

Đậu hũ

Đậu hũ cũng là thực phẩm giàu sắt cho bé dễ ăn, với 100g đậu chứa 5,4mg sắt. Đậu hũ còn cung cấp nhiều protein, canxi, sắt và các dưỡng chất khác có lợi cho sự phát triển của trẻ. Mẹ có thể nấu cháo đậu hũ bí đỏ, đậu hũ non sốt phô mai hoặc làm trứng gà chưng đậu hũ cho con ăn nhẹ giữa buổi.



Đậu hũ là thực phẩm giàu sắt cho bé ăn dặm dễ tìm, dễ chế biến.

Bí quyết giúp trẻ hấp thu sắt từ thức ăn hiệu quả

Nhằm giúp trẻ tăng hấp thu sắt từ các thực phẩm kể trên, mẹ nên:

- Kết hợp thực phẩm giàu sắt với vitamin C: Vitamin C được chứng minh giúp tăng khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Do đó khi cho trẻ ăn thực phẩm giàu sắt, mẹ nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin C như cam, bưởi, cà chua, dâu tây…

- Hạn chế thực phẩm cản trở hấp thu sắt: Một số thực phẩm chứa acid oxalic (đậu phộng, rau mùi tây và socola) hoặc chứa phytate (ngũ cốc nguyên cám) có thể cản trở hấp thu sắt. Vì vậy, mẹ tránh cho bé ăn thực phẩm chứa nhiều sắt cùng lúc với những thực phẩm trên.

- Đừng quên cho trẻ uống sữa đầy đủ: Sữa là một trong những thực phẩm giàu sắt và các vi khoáng chất, chất đạm rất cần thiết với sự phát triển của trẻ. Mẹ có thể chọn sản phẩm sữa có công thức bổ sung thêm khoáng chất sắt với hàm lượng phù hợp độ tuổi của trẻ. Chẳng hạn Glico ICREO Learning Milk (dành cho bé từ 3 tuổi) cung cấp khoảng 6,6 mg sắt/ 100g sản phẩm.

Nhìn chung có rất nhiều thực phẩm giàu sắt cho bé, quan trọng cha mẹ cần bổ sung đúng cách, cân đối và hơn hết nên chăm sóc chiếc bụng khỏe cho con. Đây là yếu tố cần thiết giúp trẻ êm bụng để tăng khả năng hấp thu sắt và các dưỡng chất.

Glico ICREO - Như da kề da, êm bụng khỏe sức từ ngày đầu tiên



Thấu hiểu dinh dưỡng cân bằng là yếu tố cốt lõi giúp trẻ tiêu hóa khỏe, hấp thu tốt các dưỡng chất, Glico ICREO mang đến các sản phẩm được tinh chỉnh hàm lượng phù hợp, đảm bảo đúng chất đủ lượng với từng giai đoạn phát triển của bé.



Công thức sữa còn được cải tiến gần với dinh dưỡng tự nhiên, tương tự như da kề da - khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng giữa mẹ và con trong 90 phút đầu sau sinh, không chỉ giúp bé ổn định thân nhiệt, nhịp tim mà còn định hình hệ tiêu hóa và miễn dịch khỏe mạnh lâu dài.



Cùng mẹ lan tỏa sức mạnh của da kề da, sữa Glico ICREO bổ sung 5 loại Nucleotides giúp tăng độ cao của lớp nhung mao, hỗ trợ hoàn thiện đường ruột. Thành phần này còn kích thích sản sinh kháng thể IgA và IgG giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên. Nhờ đó giúp trẻ êm bụng, khỏe sức để hấp thu tốt các dưỡng chất.



Glico ICREO còn độc quyền bổ sung tinh dầu lá tía tô xanh Nhật Bản, giúp tổng hợp và chuyển hóa tiền tố DHA thành lượng DHA vừa đủ với cơ thể của bé. Với nguồn gốc từ thực vật lành tính, trẻ dễ dàng hấp thu lượng DHA này để phát triển trí não tinh anh và các sản phẩm vẫn giữ được mùi thơm tự nhiên. Riêng với Glico ICREO Learning Milk còn bổ sung thêm Lutein hỗ trợ bảo vệ thị giác của trẻ trước tác hại của ánh sáng xanh.