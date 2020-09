5 tiêu chí chọn máy hút bụi phù hợp với nhu cầu

Lực hút phù hợp với mục đích sử dụng

Máy hút bụi hiện nay có nhiều loại, từ cầm tay loại lớn cho tới loại mini, từ có dây cho tới không dây. Thông thường, lực hút bụi (Pa) sẽ tương ứng với ngoại hình của máy. Chẳng hạn, máy hút bụi cầm tay Eufy HomeVac H11 nhỏ gọn có lực hút 5.500Pa, trong khi "đàn anh" to lớn hơn là Eufy HomeVac S11 Go lên tới 20.000Pa. Do vậy, việc lựa chọn sẽ phụ thuộc vào khu vực hút bụi phức tạp hay đơn giản, bụi nhiều hay ít, bụi "cứng đầu" tới đâu,...

Xác định cách sử dụng thường xuyên, người dùng sẽ chọn được loại máy phù hợp là mini...

... hay chuyên dụng.

Chi tiết hơn, nếu chỉ cần hút bụi, lông thú hay tàn thuốc rơi vãi trên bàn, sàn nhà, bàn phím máy tính,... thì lực hút 5.500Pa như trên đã là hợp lý. Trên thực tế, những con robot hút bụi chỉ hơn 2.000Pa cũng đã làm tốt việc này. Song nếu cần hút bụi "cứng đầu" ở ban công, trong các khe cạnh của tủ, cửa sổ thì buộc phải chọn lực hút mạnh hơn nhiều lần.

Tiết kiệm điện nhưng công suất hút bụi cao

Tiêu chí quan trọng tiếp theo đó là công suất của máy (W) và công suất hút bụi (AW). Công suất của máy là chỉ số thể hiện khả năng tiêu thụ điện năng, càng thấp càng tiết kiệm điện; trong khi công suất hút bụi là chỉ số thể hiện khả năng hút bụi của máy. Máy hút bụi có lực hụt mạnh (Pa) cộng với công suất hút bụi (W) cao thì hoạt động càng hiệu quả.

Hiểu được điều này, người dùng chỉ là so sánh thông số giữa các loại máy để lựa chọn cho phù hợp. Thông thường, một máy hút bụi gia đình có lực hút khoảng 20.000Pa và công suất hút bụi khoảng 120AW là phù hợp. Còn về chỉ số tiêu thụ điện, hầu hết các máy hút bụi hiện nay không chênh lệch nhau quá nhiều.

Lực hút mạnh Công suất hút bụi cao là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hút bụi.

Trọng lượng và độ ồn của máy

Hai thông số này trên thân của máy hút bụi hoặc trong bảng thông số kỹ thuật đều có ghi. Người dùng nên chọn máy có trọng lượng tối đa chỉ 6kg để không phải vất vả di chuyển. Song có những nhà sản xuất đã tối ưu trọng lượng cho máy hút bụi khá tốt, như Eufy HomeVacs S11 Go của Anker chỉ là 1,5kg.

Độ ồn của máy hút bụi cũng là một điều đáng lo ngại khi sử dụng. Máy quá ồn sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình, đặc biệt ảnh hưởng tới hàng xóm nếu ở chung cư. Tốt nhất nên chọn loại có độ ồn khoảng trên dưới 80dB. So sánh máy hút bụi chuyên dùng cho gia đình của các thương hiệu Anker, Xiaomi, Philips và Panasonic, có thể thấy độ ồn không có nhiều khác biệt.

Thời lượng pin

Như mọi thiết bị điện khác, máy hút bụi cầm tay không dây nên có thời lượng pin dài nhất có thể.

Nếu chọn máy hút bụi không dây, bắt buộc người dùng phải lưu ý tới thời lượng pin. Đa số máy hút bụi cầm tay hiện nay cho thời lượng pin sử dụng liên tục không dưới 60 phút cho công suất trung bình, sẽ giảm bớt khi chạy ở công suất cao hơn.

Các công nghệ khác

Những loại máy hút bụi có thêm dây kéo ra, rút vào sẽ tiện dụng hơn trong một số trường hợp cần hút bụi trong hóc hách xa. Ngoài ra, có những loại máy có đầu hút và chải giúp thuận tiện làm sạch quạt điện, cửa sổ, bàn ghế có bụi bám lâu ngày. Người dùng cũng nên chọn loại có tay cầm dễ thao tác xoay ra xoay vào.

Máy hút bụi có đầu chải dễ dàng lắp vô, tháo ra sẽ tiện dụng hơn.