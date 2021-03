5 tính năng khiến bạn phải mua ngay OnePlus 9

Video đánh giá thực tế OnePlus 9 và OnePlus 9 Pro.

Có thể nói, OnePlus 9 Pro là điện thoại tốt nhất mà OnePlus từng sản xuất và mặc dù chưa được tích hợp những công nghệ đầu bảng như các flagship khác nhưng chúng dễ làm mềm lòng người tiêu dùng vì mức giá hợp lý. OnePlus 9 có cấu hình không bằng “người anh lớn” nhưng lại có nhiều tính năng thú vị và mức giá khởi điểm thấp hơn.

Dưới đây là 5 lý do chính để sở hữu OnePlus 9 lúc này.

1. Tuổi thọ pin tốt hơn

OnePlus 9 có cùng dung lượng pin với OnePlus 9 Pro nhưng lại có tuổi thọ pin dài hơn. Tại sao vậy? Lý do có lẽ nằm ở màn hình. Với kích thước 6,55 inch và độ phân giải 2.400x1.080 pixel, màn hình của máy nhỏ hơn và có độ phân giải thấp hơn một chút so với OnePlus 9 Pro, bớt hao pin hơn. Trong các bài kiểm tra, điện thoại có thể trụ được 23 giờ cực kỳ ấn tượng, ngang bằng với Galaxy S21 Ultra và vượt xa so với thời lượng 15 giờ mà OnePlus 9 Pro đạt được.

Thêm nữa, người dùng sẽ không lo lắng về độ phân giải thấp hơn vì thực tế là sự khác biệt giữa hai màn hình rất khó xác định.

2. Sạc nhanh đáng kinh ngạc

Nếu thường xuyên gặp tình trạng hết pin và thường phải sạc pin vào buổi chiều, OnePlus 9 có khả năng sạc nhanh 65 watt giống như OnePlus 9 Pro. Công suất này giúp thiết bị có thể sạc đầy chỉ trong khoảng 30 phút.

Tuyệt vời hơn nữa là bộ sạc nhanh 65 watt đi kèm trong hộp, vì vậy người dùng không cần phải lùng sục trên mạng để tìm một bộ sạc của bên thứ ba tương thích. Thêm nữa, sản phẩm cũng hỗ trợ sạc không dây ( không hỗ trợ sạc không dây công suất 50 watt như OnePlus 9 Pro).

3. Khả năng xử lý cực “trâu”

OnePlus 9 dù có giá bán thấp hơn nhưng lại có cùng chip xử lý so với bản Pro - chip Qualcomm Snapdragon 888, mang lại sức mạnh tuyệt đối. Chơi game, chỉnh sửa ảnh, phát trực tuyến video - tất cả đều được xử lý cực mượt. Trên thực tế, không có gì có thể làm khó chiếc smartphone này.

Thêm nữa, người dùng có thể xử lý ổn thỏa công việc hàng ngày của mình, một phần nhờ vào tốc độ làm mới màn hình 120Hz và phần mềm dựa trên Android 11 gọn gàng và dễ sử dụng - cả hai đều là những tính năng có trên OnePlus 9 Pro.

4. Camera chụp ảnh siêu đẹp

OnePlus 9 Pro có hệ thống camera rất tuyệt, nhưng vẫn không bì được với Galaxy S21 Ultra hoặc iPhone 12 Pro Max. Mặc dù điều này cũng đúng trên OnePlus 9 nhưng điện thoại vẫn đủ để sử dụng cho những mục đích thông thường.

Chiếc smartphone này không có ống kính zoom quang học, vì vậy người dùng sẽ sử dụng ống kính tiêu chuẩn ống kính siêu rộng camera chính có cảm biến vật lý nhỏ hơn. Các camera này đều có thể chụp một số bức ảnh tuyệt đẹp với độ phơi sáng đồng đều và nhiều chi tiết. Màu sắc từ máy ảnh của OnePlus 9 đôi khi có thể trông mờ hơn so với màu từ OnePlus 9 Pro nhưng có nhiều bộ lọc màu tích hợp để lựa chọn nếu người dùng muốn tạo tone màu đẹp hơn.

Chế độ ban đêm hoạt động tốt và ảnh selfie từ camera trước cũng sắc nét và được phơi sáng ổn. Nói chung, điện thoại dễ dàng thỏa mãn nhu cầu thu lại các khoảnh khắc hàng ngày của người dùng ở chất lượng khá.

5. Thiết kế hấp dẫn

Các nhà đánh giá chấm điểm khá cao thiết kế sang trọng của OnePlus 9 Pro và may mắn thay, OnePlus 9 cũng có phong cách tương tự. Chiếc smartphone này có mặt sau bóng và viền kim loại, bộ phận camera gọn gàng và tông màu hồng-xanh dương khá bắt mắt. Màn hình của máy không cong ở các cạnh như OnePlus 9 Pro và nhìn chung đem lại trải nghiệm như ở phân khúc cận cao cấp.

Dù vậy, điện thoại lại không có khả năng chống bụi và nước như nhiều smartphone cao cấp khác. Đây là một trong số rất ít sự đánh đổi mà người dùng cần cân nhắc khi đắn đo giữa OnePlus 9 và OnePlus 9 Pro.