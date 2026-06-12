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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 10:40 GMT+7

5 trận cầu “đỏ lửa” trong lịch sử World Cup

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Tiến Việt Thứ sáu, ngày 12/06/2026 10:40 GMT+7
Mexico đánh bại Nam Phi 2-0 trong trận khai mạc World Cup 2026, nhưng hai bàn thắng chưa phải là những con số gây chú ý nhất. Trọng tài đã rút tới ba thẻ đỏ khiến màn khởi đầu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành dịp để nhìn lại những trận đấu căng thẳng bậc nhất trong lịch sử World Cup.
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Ba thẻ đỏ trong ngày khai hội World Cup 2026

Trận mở màn World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi diễn ra tại sân Azteca đã khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho đội đồng chủ nhà. Julián Quiñones và Raúl Jiménez là những người ghi bàn cho Mexico. Tuy nhiên, dấu ấn đặc biệt của trận đấu lại nằm ở những quyết định kỷ luật.

Nam Phi chỉ còn chín người trên sân sau khi Sphephelo Sithole và Themba Zwane lần lượt bị truất quyền thi đấu. Phía Mexico cũng mất trung vệ César Montes trong thời gian bù giờ. Đây là lần đầu tiên một trận khai mạc World Cup xuất hiện tới ba thẻ đỏ.

Trận đấu giữa Mexico vs Nam Phi rạng sáng nay diễn ra thực sự căng thẳng. Ảnh: AP.

Dù vậy, xét trên toàn bộ lịch sử vòng chung kết World Cup nam, cảnh tượng ba cầu thủ phải rời sân không phải là điều chưa từng xảy ra. Đối chiếu bảng kỷ lục World Cup của Encyclopaedia Britannica với tư liệu của FIFA, trước trận Mexico – Nam Phi đã có năm trận đấu ghi nhận ba lượt truất quyền thi đấu.

Từ Bordeaux đến “Trận chiến thành Berne”

Trường hợp đầu tiên xuất hiện tại World Cup 1938, trong trận tứ kết Brazil hòa Tiệp Khắc 1-1. Cuộc đối đầu này được nhớ đến với tên gọi “Trận chiến Bordeaux”. Zezé Procópio và Machado của Brazil cùng Jan Říha bên phía Tiệp Khắc bị đuổi khỏi sân. Trận đấu còn trở nên hỗn loạn bởi nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Mười sáu năm sau, Brazil tiếp tục góp mặt trong một trận cầu căng thẳng khác: thất bại 2-4 trước Hungary tại tứ kết World Cup 1954. FIFA gọi đây là “The Battle of Berne”. 

Nílton Santos và József Bozsik bị truất quyền thi đấu sau một cuộc xô xát; Humberto sau đó cũng phải rời sân vì một pha phạm lỗi thô bạo. Theo FIFA.com, ẩu đả còn tiếp diễn sau tiếng còi mãn cuộc.

Cần lưu ý rằng ở hai trận đấu năm 1938 và 1954, cách gọi chính xác là “truất quyền thi đấu”. FIFA cho biết thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ chính thức được áp dụng từ World Cup 1970 tại Mexico.

Mùa hè 2006 và kỷ lục chưa bị phá

World Cup 1998 chứng kiến trận Nam Phi hòa Đan Mạch 1-1 với ba cầu thủ bị đuổi. Đáng chú ý, Nam Phi cũng là đội tuyển vừa nhận hai thẻ đỏ trong trận khai mạc World Cup 2026.

Tại World Cup 2006, hai trận đấu khác cán mốc ba thẻ đỏ: Italy hòa Mỹ 1-1 và Australia hòa Croatia 2-2. Trận Australia – Croatia còn đi vào lịch sử vì trọng tài Graham Poll rút tới ba thẻ vàng đối với Josip Šimunić trước khi cầu thủ Croatia thực sự rời sân.

Bồ Đào Nha và Hà Lan cùng nhau tạo nên trận cầu "đỏ lửa" nhất lịch sử World Cup

Tuy nhiên, kỷ lục tuyệt đối vẫn thuộc về trận Bồ Đào Nha thắng Hà Lan 1-0 tại vòng 1/8 World Cup 2006. Theo FIFA, “Trận chiến Nuremberg” có bốn thẻ đỏ và 16 thẻ vàng. Sau hai thập kỷ, đó vẫn là giới hạn kỷ luật chưa bị xô đổ tại sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới.

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