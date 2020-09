5 "trùm cuối" siêu to khổng lồ trong thế giới game

Engels

Engels là một cỗ máy chiến đấu khổng lồ thuộc phe Machine trong game Nier: Automata. Nó được dùng để tạo ra những cuộc tàn phá quy mô lớn trong cuộc chiến với các Android.

Engels cực kỳ khó đánh bại vì nó có rất nhiều đòn thế khác nhau, tấn công trên phạm vi rộng và sức phá hủy khủng khiếp. Ngoài ra, bản thân nó là một nhà máy nên có thể phát nổ khi cần. Trên người nó cũng có rất nhiều Machine nhỏ gây khó khăn cho người chơi.

Phalanx

Trước đây chúng tôi đã từng giới thiệu về trò chơi Shadow of the Colossus (Bóng đen của Colossus), nói về hành trình tiêu diệt 16 Colossi khổng lồ của chàng hiệp sĩ Wander. Và như đã nói, đây là tựa game có những con trùm rất khổng lồ, còn Phalanx chính là kẻ to nhất trong số những kẻ khổng lồ ở trên.

Phalanx có vẻ hơi giống một con rết, nhưng to khổng lồ và bay lơ lửng trên bầu trời. Để có thể hạ được con Boss này, người chơi cần phải bắn tên vào một vài điểm khiến nó hạ xuống, sau đó leo lên người và đâm vào một vài điểm yếu chí tử của nó.

Adamantoise

Dòng game Final Fantasy vốn có rất nhiều quái vật khổng lồ. Phần lớn trong đó lại là các thần triệu hồi mà người chơi sau khi đánh bại có thể triệu hồi mỗi khi cần. Tuy nhiên Adamantoise lại là con Boss bình thường chứ không phải là thần triệu hồi.

Adamantoise là quái vật mà người chơi có thể không cần đụng độ nếu không thích. Tuy nhiên hạ gục nó vẫn là điều mà ai cũng muốn. Trong phiên bản Final Fantasy XV, Adamantoise to như một quả núi, và để hạ gục nó cần tiêu tốn một khoảng thời gian rất lớn.

Cronos

Nếu nghe đến tên gọi này, có lẽ bạn đã đoán ra nó đến từ đâu. Cronos là một Titan trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần này to gần sánh ngang một hành tinh, mà sau đó đã bị Zeus lật đổ và giết chết.

Trong game God of War, Cronos được tái hiện lại là một con Boss trong hành trình trả thù đỉnh Olympus của gã đồ tể Kratos. Với sức mạnh khổng lồ, Cronos là một thách thức với bất cứ người chơi nào. Tuy nhiên vì là kẻ sát thần nên Kratos vẫn “làm gỏi” vị thần này như thường.

Wyzen

Wyzen có thể xem là con Boss to nhất trong lịch sử game. Nó to bằng cả một hành tinh. Lý do là vì đây là vị thần trong thần thoại Ấn Độ, vốn thường tầm cỡ vũ trụ. Vị thần này được tái hiện trong tựa game Asura’s Wrath trên PS3.

Wyzen có 3 trạng thái. Đầu tiên hắn sẽ chỉ hơi to lớn một chút, nghĩa là khoảng 10 lần nhân vật chính. Tuy nhiên khi đạt đến trạng thái Gogen Wyzen, hắn to bằng cả Trái Đất, và có thể bóp vụn hành tinh này như chơi. Tuy nhiên vì hắn phải đối đầu với nhân vật chính, nên cuối cùng hắn cũng bị hạ sau loạt cú đấm sấm sét của Asura.