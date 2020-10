5 tựa game đang làm mưa làm gió trong thời gian qua

Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout là một tựa game sinh tồn được phát triển bởi Mediatonic và phát hành bởi Devolver Digital. Trò chơi được công bố tại E3 vào tháng 6 năm 2019 và phát hành vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 cho PC và PlayStation 4. Trò chơi lấy cảm hứng từ các chương trình trò chơi như Takeshi's Castle, It’s a Knockout và Total Wipeout.

Trong Fall Guys, người chơi điều khiển nhân vật với hình ảnh tượng trưng là các hạt đậu, vượt qua các chướng ngại vật và tồn tại đến cuối màn đấu. Các thử thách trong trò chơi có hàng chục kiểu, và người chơi sẽ phải chạy, nhảy, nắm bắt để vượt qua tất cả các thử thách. Sau nhiều màn chơi, chỉ có 1 người duy nhất giành chiến thắng.

Trò chơi này vô cùng nổi sau khi ra mắt, đến mức máy chủ không thể truy cập được khi lượng người đăng nhập quá nhiều. Tuy nhiên ngay sau đó đã xuất hiện tình trạng hack, cheat và điều đó làm mất cân bằng. Điều này đã làm Fall Guys mất đi khá nhiều người chơi đến hiện tại.

Among Us

Đây là tựa game theo phong cách “Ma Sói”, do studio InnerSloth phát triển và được phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2018. Mặc dù không nhận được nhiều chú ý khi mới được phát hành, nhưng 2 tháng gần đây Among Us đã đột ngột trở nên phổ biến sau khi nhiều nhân vật nổi tiếng trên Twitch và YouTube bắt đầu chơi. Cơn sốt Among Us hiện vẫn chưa hạ nhiệt, và nó là một trong những lý do khiến cho Fall Guys không còn được chú ý.

Trò chơi lấy bối cảnh ngoài không gian, ở đó người chơi đóng một trong hai vai trò: đa số là các thành viên phi hành đoàn (Crewmate) và một số ít là những kẻ giả mạo (Impostor). Phi hành đoàn có mục tiêu tìm ra và loại bỏ kẻ giả mạo cũng như hoàn thành các nhiệm vụ xung quanh bản đồ, còn phe giả mạo có mục tiêu giết các thành viên phi hành đoàn mà không bị phát hiện. Khi số phi hành đoàn ngang bằng với những kẻ giả mạo, loài người sẽ thua. Ngược lại, tiêu diệt được hết những kẻ giả mạo, phi hành đoàn thắng.

Liên Minh: Tốc Chiến

Liên Minh: Tốc Chiến là phiên bản dành cho điện thoại của Liên Minh Huyền Thoại, sắp ra mắt trên toàn cầu. Game sẽ được cung cấp bởi Riot Games cho Android, iOS và máy chơi game cầm tay. Tại Việt Nam trò chơi này sẽ do Riot Games và VNG hợp tác phát hành.

Được công bố vào năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt Liên Minh Huyền Thoại, trò chơi này nhanh chóng khiến cả thế giới chú ý và trông chờ. Nó được xem là đối trọng để đánh bại những trò chơi MOBA trên điện thoại như Liên Quân (Arena of Valor), Ace of Arenas… Chính vì thế, việc Liên Minh: Tốc Chiến tiến hành thử nghiệm đã khiến cho game thủ khắp thế giới quan tâm. Dự kiến sức nóng của trò chơi này sẽ còn tiếp tục tăng cho đến đầu năm sau.

Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile vốn không còn xa lạ với các game thủ Việt Nam. Trò chơi này cùng với Liên Minh Huyền Thoại là hai cái tên đứng đầu của thị trường game MOBA tại nước nhà. Dù âm thầm nhưng Liên Quân vẫn cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của mình trong những tháng qua.

Trên thị trường quốc tế, Arena of Valor (tên tiếng Anh của game) đã tăng trưởng vượt bậc do người chơi dành nhiều thời gian để ở nhà chơi game bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo tính toán của Censor Tower, Arena of Valor đứng đầu trong danh sách những trò chơi có doanh thu cao nhất, với 193 triệu USD chỉ riêng trên nền tảng iOS. Trò chơi cũng duy trì mức tăng trưởng 50,4%, một con số vô cùng ấn tượng.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty là thương hiệu game bắn súng góc nhìn thứ nhất hàng đầu hiện nay, và luôn là một tượng đài trong thể loại bắn súng. Trò chơi này cũng nằm trong danh sách những thương hiệu game thu về nhiều tiền nhất trong lịch sử. Được phát triển dành cho PC và sau đó là các máy Console, Call of Duty là một trong những tựa game mà game thủ không thể bỏ lỡ.

Phiên bản Call of Duty: Mobile ra mắt đã khiến cho thương hiệu của dòng game này lan rộng và trở thành một trong những đối thủ cực mạnh của PUBG Mobile. Tích hợp thêm cả lối chơi sinh tồn, Call of Duty Mobile khiến cho người chơi vô cùng hài lòng và tới nay sức nóng của nó chưa hề hạ nhiệt.