5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già

Tuổi nghỉ hưu thông thường của mỗi người là khoảng từ 55 đến 65 tuổi. Trong 10 năm này là giai đoạn quan trọng của cuộc đời vì rất nhiều thay đổi có thể xảy ra.
Thực tế, nhiều bằng chứng khoa học cho thấy sức khỏe có thể giảm sút đáng kể sau khi nghỉ hưu. Một số người đã từng biết đến có cảm giác tuyệt vọng hoặc lâm trọng bệnh khi đến tuổi nghỉ hưu.

Để sau tuổi nghỉ hưu có sự chuẩn bị tốt cả về tâm sinh lý, bạn cần thực hiện tốt những điều sau đây:

Tìm một việc làm thích hợp sau nghỉ hưu

Bí quyết tuổi nghỉ hưu: Làm ngay 5 điều này để có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già . Ảnh minh họa.

Nhiều người xem về hưu như một mốc thời gian để ngừng làm việc. Nhưng theo một nghiên cứu mới cho thấy rằng, những người đảm nhận công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian sau khi nghỉ hưu có sức khỏe tốt hơn. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng, người đã nghỉ hưu muốn có một sức khỏe tốt nên tìm và duy trì công việc theo hướng: công việc phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trước nghỉ hưu; công việc yêu thích và đam mê; công việc phù hợp với sức khỏe (không gắng sức); công việc không gây bó buộc về thời gian; công việc không quá liên quan trách nhiệm; công việc không nặng vấn đề tìm kiếm tài chính...

Nhẹ nhàng thoát khỏi công việc

“Thoát khỏi công việc” không nhất thiết phải là một sự từ bỏ, mà có thể là cách để con người học cách sống chậm, sống lành hơn.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi con người bước sang giai đoạn trung niên hoặc sau nghỉ hưu, việc giảm cường độ lao động giúp cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Thay vì dằn vặt vì không còn bận rộn như trước, nhiều người chọn hướng đi nhẹ nhàng hơn: chăm sóc sức khỏe, đọc sách, làm vườn hoặc tham gia hoạt động cộng đồng... điều mà nhiều người từng bỏ lỡ trong những năm tháng tất bật mưu sinh.

Đối diện với thu nhập

Cách rõ ràng nhất của việc nghỉ hưu gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe là làm giảm thu nhập. Cho dù trước đó bạn có kế hoạch tích lũy đầy đủ, nhưng sự thật sau khi về hưu nhiều người vẫn phải chịu đựng nền kinh tế eo hẹp hơn.

Việc căng thẳng về tài chính có thể làm tăng tình trạng sản xuất hormone cortisol của cơ thể, một hiệu ứng gây tổn hại cho tuổi thọ nói chung.

Thường xuyên ra khỏi nhà

Một lối sống năng động có thể giúp bạn hạnh phúc hơn, sống lâu hơn và giảm nguy cơ mắc một số bệnh, chẳng hạn như chứng sa sút trí tuệ. 

Đi du lịch với một nhóm bạn, kết nối lại với bạn bè từ trường trung học hoặc đại học, tham gia những câu lạc bộ phù hợp với bản thân để dùng thời gian một cách có ý nghĩa hơn.

Xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh

Ăn uống cân bằng là một phần quan trọng để giữ sức khỏe khi bạn già đi. Chế độ ăn lành mạnh có thể giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý, luôn tràn đầy năng lượng và nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt cũng làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh lý mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim và tiểu đường.

aiBên cạnh đó, bạn cần thường xuyên vận động để duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường sức mạnh cơ bắp và các cơ quan trong cơ thể, giúp bạn có một cuộc sống về già khỏe mạnh, chủ động hơn.

