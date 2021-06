52 cán bộ y tế Nghệ An chi viện cho Hà Tĩnh chống dịch

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng ban Phòng chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế Nghệ An đã họp và quyết định tăng viện, hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 52 cán bộ y tế để chống dịch.

Những cán bộ y tế này sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm.

Cán bộ y tế đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: NT)

Cụ thể, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ hỗ trợ 50 cán bộ y tế và 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn, 100 triệu đồng tiền mặt.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An hỗ trợ 2 cán bộ y tế thực hiện công tác chỉ đạo, điều phối chung...

TP.Hà Tĩnh cách ly xã hội từ 12h ngày 8/6. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Nghệ An cũng sẽ giúp Hà Tĩnh thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại phòng xét nghiệm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Dự kiến, sáng mai (9/6), đoàn sẽ xuất phát từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sang Hà Tĩnh.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, Hà Tĩnh có 10 ca dương tính Covid-19.