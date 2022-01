Hẹn phỏng vấn Quang Linh Vlogs khi cậu vừa trở về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình sau 6 năm xa nhà, nhưng chàng trai xứ Nghệ phải cách ly tại khách sạn ngay sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài. Tuy vậy, Linh vẫn dành cho phóng viên báo Dân Việt một cuộc trò chuyện chân tình, mộc mạc và giản dị như chính con người cậu về những điều thú vị xung quanh cuộc sống và công việc của cậu.

Chân dung chàng trai xứ Nghệ Phạm Quang Linh. Ảnh FB.

- Chào Linh, cảm xúc của Linh khi đặt chân về Việt Nam sau 6 năm xa nhà như thế nào? Đất nước mình khi bạn ra đi và khi bạn trở về có gì khác biệt hay không?

Hiện cảm xúc của mình khó tả lắm, mình định về từ 2 năm trước do dịch bệnh Covid-19 không có chuyến bay về nên phải đến tận hôm nay mình mới được quay trở lại Việt Nam.

Mình mới về nên chưa có cảm nhận gì nhiều lắm nhưng ở trên máy bay lúc đi và lúc về qua một số thành phố mình đã thấy có sự khác biệt rất nhiều rồi. Việt Nam phát triển theo mình khá nhanh trong thời gian 6 năm qua.

- Linh thích nhất điều gì ở Angola và người dân ở đây? Văn hóa châu Phi khác với văn hóa Việt Nam như thế nào?

Mình thích nhất con người và cảnh vật nơi đây. Nó cũng gần gũi như ở quê hương Việt Nam mình vậy. Văn hóa bên này khác hoàn toàn so với Việt Nam, họ có ít ngày lễ hội hơn so với bên mình. Cũng có thể do điều kiện kinh tế nên các lễ hội ít hơn.

Quang Linh bên những người bạn ở Angola. Ảnh FB nhân vật.

- Điều gì thôi thúc Linh giúp đỡ người dân châu Phi và cảm xúc của bạn khi giúp được mọi người ra sao?

Mình thấy người dân họ rất hiền lành, nhiều người ở những vùng hẻo lánh không có việc làm. Mình đã giúp đỡ những người bạn Angola xung quanh mình có một công việc ở xưởng đá rồi cùng về làm Youtube vui vui với mình. Sau đó, chúng mình cùng nhau giúp đỡ những người dân nghèo, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn mà chúng mình biết đến.

Bước ngoặt của việc thiện nguyện là khi mình về quê thăm gia đình của các bạn Angola làm cùng mình. Thấy cuộc sống của họ rất khổ cực nên mình quyết định giúp đỡ họ một phần nhỏ. Không ngờ khi đăng video lên Youtube lại tạo được hiệu ứng lớn như vậy và rồi như bạn thấy đấy, tụi mình đã lập ra một Team Châu Phi như bây giờ.

Việc làm của mình xuất phát từ tâm mà ra, thấy trẻ em, người dân nghèo hạnh phúc, vui mừng, khóc khi nhận được những món quà dù là rất nhỏ khiến mình cũng hạnh phúc theo. Cũng từ đó mình biết sở thích của mình là gì. Được thấy mọi người xung quanh hạnh phúc làm mình rất vui.

Người dân nghèo khó ở Angola vui mừng và hào hứng khi được Team châu Phi của Quang Linh phát gạo. Ảnh FB nhân vật.

- Công việc chính hiện tại của Linh ở Angola là gì? Nguồn tài chính để Linh làm từ thiện chủ yếu đến từ đâu?

Công việc chính thì mình vẫn làm xưởng đá lạnh cung cấp đá cho ngư dân gần thủ đô Luanda để ướp cá.

Nguồn tài chính của mình để làm thiện nguyện đến từ 60, 70% doanh thu Youtube và từ nhà hảo tâm trên toàn thế giới gửi gắm.

Quang Linh và Team châu Phi phát quà cho trẻ em ở Angola. Ảnh FB nhân vật.

- Gia đình Linh phản ứng thế nào về những việc Linh đã làm được? Chắc hẳn mọi người đã rất tự hào phải không?

Gia đình mình luôn luôn ủng hộ những việc làm thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Không chỉ gia đình mà bạn bè và hàng triệu khán giả cũng rất hào hứng và quan tâm đến những việc thiện nguyện mình đang làm ở Angola.

Những hoạt động thiện nguyện của Quang Linh và Team châu Phi tại Angola như đào giếng khoan, xây nhà, sửa trường học cho người dân bản địa. Ảnh FB nhân vật.

- Linh đã làm những gì để lan tỏa/truyền bá văn hóa Việt Nam tới người dân Angola?

Mình có nấu các món ăn kiểu Việt Nam, tổ chức lễ hội Trung thu, lễ Tết cổ truyền của Việt Nam ở khắp các bản làng mà nhóm mình đến giúp đỡ. Mình muốn lan tỏa nét văn hóa đẹp của Việt Nam để nhiều quốc gia khác biết đến.

Quang Linh và Team châu Phi tổ chức đá bóng giao hữu, Tết Trung thu, Tết thiếu nhi cho trẻ em bản địa ở Angola. Ảnh FB nhân vật.

- Trở về Việt Nam, bạn dự định ăn món gì, làm gì và đi những đâu? Có định "tranh thủ" ấy vợ mau mau như ước muốn của bà, của mẹ hay không?



Trở về Việt Nam mình chỉ muốn được ăn cơm cùng gia định, những bữa cơm mẹ nấu như 6 năm về trước vậy là đủ rồi. Việc lấy vợ thì mình chưa có ý định trong tương lai.

Quang Linh tạm rời Angoal để về Việt Nam thăm nhà sau 6 năm xa cách.

- Rapper Đen Vâu gần đây ra bài hát "Mang tiền về cho mẹ" khá "hot và viral" (nổi tiếng và nhanh chóng phổ biến rộng rãi), Linh đã nghe chưa? Nếu nghe rồi thì sau 6 năm xa nhà, Linh mang được gì về cho mẹ?

Mình đã nghe bài này của anh Đen Vâu. Mình có đăng lên trang của mình là mình sẽ "Mang bột ngô về cho mẹ". Mình muốn mẹ và bà mình được ăn thử món ăn thú vị của người dân châu Phi.

Quang Linh bật mí cậu "Mang bột ngô về cho mẹ" để mẹ và bà được ăn thử món ăn thú vị của người dân châu Phi. Ảnh FB nhân vật.

- Linh có dự định gắn bó lâu dài với châu Phi, chẳng hạn như định cư ở Angola hay không?

Hiện tại mình chưa có dự định gì trong tương lai. Trước mắt mình về quê để thăm gia đình, kết hợp đi thiện nguyện ở một số vùng khó khăn trong nước. Các bạn hãy theo dõi hành trình của mình sắp tới nhé!

Cảm ơn Linh về cuộc phỏng vấn thú vị này!