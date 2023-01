6 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 133 vụ TNGT

6 ngày Tết xảy ra 133 vụ TNGT

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, sau 6 ngày nghỉ Tết (từ ngày 20 đến 25-1), cả nước xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người và 96 người bị thương. So với cùng kỳ 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tai nạn giao thông giảm 10 vụ, giảm 6 người chết nhưng tăng 10 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông đúng nội quy các phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến đường nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định, bình thường.



Riêng ngày mùng 4 Tết, cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã phát hiện 3.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, phạt tiền gần 6,5 tỉ đồng, tạm giữ 81 ô tô, 1.757 mô tô và 6 phương tiện khác; tước 729 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó phát hiện, xử lý 414 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 221 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp sử dụng ma túy.