7 cán bộ chứng khoán bị đề nghị truy tố trong vụ ông Trịnh Văn Quyết

51 bị can bị đề nghị truy tố, có: 21 bị can bị khởi tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán; 31 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 bị can thuộc Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Trong đó, có 8 bị can bị khởi tố 2 tội danh Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.