7 khách sạn ma ám đáng sợ nhất nước Mỹ

1. Khách sạn Queen Mary ở Long Beach, California

Đây là một trong những khách sạn ma ám bậc nhất nước Mỹ. Khách sạn này từng là một tàu biển, nổi tiếng với những câu chuyện ma quái. Một số người cho hay đã nhìn thấy hồn ma một thủy thủ chết trong phòng máy, một phụ nữ "mặc bộ đồ trắng", và một số trẻ em bị chết đuối trong hồ bơi của con tàu... Hay như hồn ma cô bé Jackie luôn cười khúc khích khiến không ít người rùng mình sợ hãi khi đến khách sạn bị ma ám Queen Mary.

2. Khách sạn Oxford ở Denver, Colorado

Khách sạn Oxford gắn liền với câu chuyện rùng rợn. Cụ thể, năm 1898, một phụ nữ có tên Florence Montague bắt quả tang người yêu của mình đang trên giường với một phụ nữ khác ở phòng 320 trong khách sạn Oxford. Tức giận trước sự phản bội của người tình, Montague đã bắn chết bạn trai trước khi tự sát. Một số người báo cáo khi ở trong căn phòng trên, nhất là những người đàn ông độc thân bị một thế lực vô hình kéo ra khỏi giường trong khi đang ngủ hay cánh tay bị kéo mạnh một cách bí ẩn khi lưu trú tại khách sạn ma ám ở Mỹ này.

3. Khách sạn del Coronado ở San Diego

Khách sạn này khiến nhiều người ám ảnh khi là nơi diễn ra một vụ giết người bí ẩn. Người ta đã phát hiện thi thể Kate Morgan, 28 tuổi, trên bục cầu thang của khách sạn năm 1892. Khi đến khách sạn del Coronado, nhiều khách báo cáo nghe thấy những tiếng ồn lạ và những đám khói bỗng nhiên hiện hình.

4. Khách sạn Roosevelt nằm ở Hollywood

Roosevelt là một trong những nơi ma ám khét tiếng. Một số người cho hay đã nhìn thấy hồn ma của một loạt người nổi tiếng tại khách sạn này như: nữ diễn viên Marilyn Monroe hay nam tài tử nam Montgomery Clift chết trong căn phòng 928 khi quay bộ phim "From Here to Eternity". Ngoài ra, một số khách nghỉ tại khách sạn Roosevelt phàn nàn nghe thấy những âm thanh ma quái, kỳ lạ.

5. Khách sạn Chelsea

Thành phố New York, Mỹ nổi tiếng với khách sạn Chelsea - điểm đến yêu thích của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và họa sĩ nổi tiếng như Andy Warhol, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Madonna, Alice Cooper, Patti Smith, Tennessee Williams, Mark Twain... Tuy nhiên, khách sạn Chelsea cũng là nơi được báo cáo xuất hiện một số hồn ma của những người chết tại đây. Hồn ma nổi tiếng nhất là bóng ma của nhà thơ Dylan Thomas qua đời tại phòng 206 của khách sạn này sau một đêm say khướt.

6. Khách sạn Stanley, Mỹ

Tọa lạc tại Công viên Estes, Colorado, đây là một trong những khách sạn ma ám nổi tiếng nhất thế giới. Cũng là nơi đã truyền cảm hứng cho bộ phim "The Shining" của đạo diễn Stephen King. Có những chuyến tham quan ngắm ma tại khách sạn và một số chương trình về hoạt động huyền bí đã được quay ở đây.

7. Khách sạn Crescent Hotel & Spa, Mỹ

Khách sạn sang trọng này được xây dựng vào năm 1886, nằm ở thành phố Eureka Springs, Arkansas. Nó là một trong những khách sạn ma quái nhất ở Mỹ và người ta nói rằng có ma sinh sống ở đó. Rất nhiều tour du lịch được tổ chức tại đây, thu hút các du khách ưa cảm giác mạnh.