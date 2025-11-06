Cờ Nga và EU. Ảnh Getty

Bài báo nêu rõ: "Bảy quốc gia EU cho biết Ủy ban châu Âu nên được yêu cầu áp dụng thuế quan đối với hàng hóa của Nga có doanh thu xuất khẩu đạt 5,4 tỷ euro vào năm 2024".

Bài báo nêu rõ Estonia, Latvia , Lithuania, Ba Lan, Phần Lan, Thụy Điển và Đức đã đưa ra sáng kiến ​​như vậy.

Các nước châu Âu thường xuyên đưa ra và phê duyệt các đề xuất như vậy. Ví dụ, đầu tháng 7, ngoài mức thuế hiện hành, EU đã áp dụng mức thuế đặc biệt 40 euro/tấn phân đạm và 45 euro/tấn phân bón hỗn hợp từ Nga. Đến năm 2028, các quốc gia thành viên EU dự kiến ​​đạt ngưỡng thuế lần lượt là 315 euro và 430 euro. Theo Eurostat, EU đã tăng gần gấp đôi lượng mua các sản phẩm này trong tháng 8.

Theo Tổng thống Nga Putin, hơn 28.595 lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với các cá nhân và pháp nhân Nga, cao gấp nhiều lần so với tất cả các quốc gia khác cộng lại. Tổng thống khẳng định rằng những biện pháp hạn chế này tạo thành một cơ chế gây áp lực chiến lược có hệ thống lên Moscow, vì vậy ngay cả khi chúng được nới lỏng, các đối thủ cạnh tranh vẫn sẽ tìm cách khác để "phá vỡ kế hoạch".