7 phân cảnh nóng bỏng nhất trong game dễ khiến người chơi rạo rực

Mass Effect: Andromeda

Cô nàng Cora tóc ngắn cá tính có một cảnh táo bạo với anh chàng điển trai Ryder trong tựa game Mass Effect: Andromeda. Phân cảnh này được làm khá tế nhị, không có các hành động nồng nhiệt mà chỉ là những cảnh ước lệ. Nhưng đây vẫn được xem là một trong những cảnh nóng đẹp và là tiêu chuẩn cho những nhà làm game muốn thêm thắt cảnh nóng vào game.

Alpha Protocol

Cảnh nóng trong Alpha Protocol lại trái ngược với Mass Effect khi nó tạo nên sự tranh cãi. Đó là cảnh Michael Thorton bị trói và bị cưỡng hiếp bởi nhân vật nữ SIE. Cảnh một nhân vật nữ cưỡng bức nam giới là khá hiếm, và người ta tranh cãi rằng Michael thực sự bị cưỡng bức hay đang tận hưởng nó.

Heavy Rain

Cảnh nóng của Heavy Rain lại là một phân cảnh gây tranh cãi, bởi trong khi những cảnh nóng trong các tựa game khác đều là các đoạn cắt cảnh (cut-scene) thì trong Heavy Rain đây lại là một cảnh mà người chơi có thể trực tiếp tương tác, hay nói cách khác là tự tay họ thực hiện. Bằng những thao tác trên tay cầm, họ sẽ cởi bỏ quần áo của nhân vật và những hành động khác nữa.

Grand Thef Auto 5

Vốn lấy chủ đề về tội phạm nên tựa game GTA5 có rất nhiều nội dung người lớn, trong đó cảnh nóng của game này cũng rất đáng quan ngại. Nếu như trong những tựa game khác phân đoạn nóng bỏng thường được làm khá nghệ thuật thì cảnh nóng trong GTA5 lại khá trần trụi và trơ trẽn, khi các nhân vật dùng những từ ngữ rất thô tục để “kích thích” lẫn nhau.

Beyond Two Souls

Tựa game Beyond Two Souls cũng có một cảnh nóng khá hấp dẫn của nữ nhân vật chính. Thật ra phân đoạn này được lược bỏ khá nhanh để người chơi tự hiểu, tuy nhiên trước khi đến cảnh đó, sẽ có một phân đoạn nhân vật nữ tắm, và người chơi sẽ được thực hiện các hành động như kỳ cọ, lau khô, mặc quần áo cho nhân vật này.

The Witcher 3

Anh chàng Geralt trong The Witcher là một gã thợ săn quỷ vô cùng đào hoa. Dĩ nhiên trong cuộc đời anh ta có rất nhiều người phụ nữ, và tựa game này cũng có rất nhiều cảnh nóng bỏng của Geralt. Tuy nhiên cảnh nóng đáng chú ý nhất là cảnh mà Geralt ngoại tình dù trước đó anh ta vừa mặn nồng với người tình của mình là Yenefer.

The Last of Us 2

The Last of Us 2 được chờ đón như một siêu phẩm sau khi phần đầu quá thành công. Tuy nhiên phần 2 lại tạo nên một cuộc tranh cãi bởi cốt truyện quá bi thảm của nó. Tuy nhiên, nó kịp thời ghi dấu ấn bởi 2 cảnh nóng đáng nhớ, trong đó có phân cảnh nữ chính mặn nồng với người bạn cùng giới của mình. Thậm chí, ngay sau đó họ còn bị phát hiện bởi người yêu cũ của cô bạn kia.