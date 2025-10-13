7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh

Tin mới nhất về 7 trận động đất ở Quảng Ngãi

Ngày 13/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thông báo tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 7 trận động đất.

Trận động đất gần nhất có độ lớn 3,6, xảy ra lúc 3h28 sáng 13-10 (giờ Hà Nội), có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Từ hơn 1h đến hơn 3h sáng cùng ngày, tại khu vực này cũng xảy ra 5 trận động đất có độ lớn từ 2,8-4,2 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Tất cả đều ở cấp rủi ro thiên tai 0.

Bản đồ chấn tâm trận động đất 2,6 độ xảy ra lúc 7h8p sáng 13-10 (giờ Hà Nội)

Ngoài ra tại xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2,5 xảy ra, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, ngày 6/10, xã Măng Ri xảy ra động đất mạnh 4,9 độ gây rung lắc mạnh khiến nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai cảm nhận rõ rệt sự rung chuyển lúc rạng sáng.

Những trận động đất mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và cơ sở vật chất tại các xã vùng tâm chấn tỉnh Quảng Ngãi.