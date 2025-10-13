7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!
Ngày 13/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thông báo tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 7 trận động đất.
Trận động đất gần nhất có độ lớn 3,6, xảy ra lúc 3h28 sáng 13-10 (giờ Hà Nội), có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Từ hơn 1h đến hơn 3h sáng cùng ngày, tại khu vực này cũng xảy ra 5 trận động đất có độ lớn từ 2,8-4,2 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Tất cả đều ở cấp rủi ro thiên tai 0.
Ngoài ra tại xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2,5 xảy ra, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trước đó, ngày 6/10, xã Măng Ri xảy ra động đất mạnh 4,9 độ gây rung lắc mạnh khiến nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai cảm nhận rõ rệt sự rung chuyển lúc rạng sáng.
Những trận động đất mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và cơ sở vật chất tại các xã vùng tâm chấn tỉnh Quảng Ngãi.
Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.