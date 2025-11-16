7 trường học vùng "phên dậu" ở Gia Lai chính thức khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về chung vui cùng học sinh

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai, gồm: Ia Pnôn, Ia Puch, Ia Mơ, Ia Chía, Ia O, Ia Nan và Ia Dom. Bảy ngôi trường có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh.
Các trường học được thiết kế hiện đại, đồng bộ, có khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.
Việc đầu tư xây dựng bảy trường học trên được thực hiện theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26-9-2025 của Chính phủ.
Tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài gần 90km giáp Vương quốc Campuchia, với 7 xã biên giới. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn. Việc học tập của con em gặp nhiều trở ngại về đi lại và ăn ở.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, việc triển khai xây dựng các trường học liên cấp ở khu vực biên giới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và biên giới - những nơi “phên dậu” của Tổ quốc.
Khi hoàn thành, đây sẽ là các ngôi trường kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện giúp nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng của học sinh vùng biên. Đây là biểu tượng sinh động của chính sách đại đoàn kết dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ vùng khó khăn.
Ông Hồ Quốc Dũng mong muốn khi các ngôi trường hoàn thành, các em học sinh vùng sâu, vùng xa sẽ có môi trường học tập đảm bảo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của quê hương, đất nước giàu đẹp.
Phó Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cần chủ động chuẩn bị về đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, phương án quản lý và chương trình giảng dạy tốt. Trở thành “ngôi nhà tri thức - nơi ươm mầm tương lai cho con em vùng biên giới”.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cam kết, sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư của dự án... bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Quan tâm bố trí giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, đảm bảo khi công trình hoàn thành có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng, đáp ứng mục tiêu đề ra.
Tiếp tục huy động các nguồn lực hợp pháp để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, mở rộng các mô hình giáo dục chất lượng, hướng đến mục tiêu “không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”.
