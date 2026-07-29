8 lưu ý quan trọng của việc nấu chín và bảo quản thức ăn

Tại sao Vua Bảo Đại liên tục phản bội Nam Phương hoàng hậu?
Nam Phương hoàng hậu không phải không biết những mối quan hệ ngoài luồng của Bảo Đại và bà không dễ chấp nhận ngay điều này.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tác dụng trực tiếp và rõ ràng nhất của nhiệt độ cao chính là khả năng biến tính protein và phá hủy cấu trúc tế bào của các vi sinh vật gây hại.
Trong tự nhiên, nguồn nước chưa qua xử lý nhiệt và thực phẩm tươi sống luôn tiềm ẩn vô số chủng vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm như Salmonella, Escherichia coli (E. coli)... cùng các loại ký sinh trùng như amip, sán dây hay ấu trùng giun. Ở nhiệt độ phòng hoặc môi trường ẩm ướt, các tác nhân này có khả năng sinh sôi rất nhanh.
Khi đun sôi nước liên tục ở 100°C hoặc duy trì nhiệt độ tâm thực phẩm ở mức tối thiểu từ 70-75°C trong thời gian thích hợp, cấu trúc tế bào của hầu hết các vi khuẩn và ký sinh trùng sẽ bị phá hủy.
Việc cắt đứt con đường xâm nhập này không chỉ giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm cấp tính hay tiêu chảy nhiễm trùng mà còn bảo vệ sức khỏe đường ruột.
Không dừng lại ở vai trò diệt khuẩn, tác động nhiệt còn đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy các hợp chất có hại và biến đổi cấu trúc thực phẩm theo hướng có lợi cho tiêu hóa.
Phân hủy các chất kháng dinh dưỡng: Nhiều loại ngũ cốc, hạt và rau củ chứa các độc tố tự nhiên hoặc hợp chất kháng dinh dưỡng như cyanide hữu cơ hay acid phytic. Quá trình nấu chín kỹ dưới tác động của nước và nhiệt sẽ phân hủy hoặc làm suy giảm đáng kể nồng độ các chất này.
Hỗ trợ quá trình thủy phân: Nhiệt độ làm mềm các sợi xơ cứng, làm biến tính một phần protein thành dạng chuỗi ngắn hơn và hồ hóa tinh bột. Quá trình này giúp các enzyme trong đường ruột dễ dàng tiếp cận, phân giải và hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh hơn. Nhờ đó áp lực co bóp và tiết dịch của hệ tiêu hóa được giảm tải đáng kể, đặc biệt có lợi cho trẻ em, người cao tuổi hoặc những người đang phục hồi sức khỏe.
Đảm bảo ngưỡng nhiệt độ và thời gian: Đun sôi nước cần giữ trạng thái sôi sủi bọt liên tục trong ít nhất 1 - 2 phút để tiêu diệt các chủng vi khuẩn bền nhiệt.
Đối với các loại thịt dày hoặc thực phẩm đóng khối cần đảm bảo nhiệt độ ở tâm miếng thực phẩm đạt tối thiểu 70°C.
Phòng ngừa nhiễm khuẩn ngược (lây nhiễm chéo): Sử dụng chung thớt, dao hoặc đĩa đựng giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín là nguyên nhân hàng đầu khiến vi khuẩn xâm nhập ngược trở lại thức ăn. Cần phân loại riêng biệt hoàn toàn dụng cụ chế biến thức ăn sống và thức ăn đã nấu chín.
Bảo quản và tái sử dụng đúng quy chuẩn: Thông thường, thực phẩm sau khi nấu chín nếu để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ sẽ bắt đầu bị vi khuẩn trong không khí xâm nhập và phát triển trở lại. Thức ăn nên được dùng ngay khi còn nóng hoặc cần được bảo quản lạnh đúng cách và đun sôi lại kỹ trước khi sử dụng ở bữa tiếp theo.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nấu chín kỹ sẽ tiêu diệt hầu hết các vi sinh vật gây hại. Nấu chín thức ăn đến nhiệt độ ít nhất 70°C sẽ giảm nguy cơ thực phẩm không an toàn.
Qua 4 đợt kiểm tra, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 33/74 cơ sở sản xuất, kinh doanh răng giả, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là hơn 1,3 tỷ đồng.