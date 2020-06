8 tính năng đáng mong chờ trên iPhone 12

Video các tin đồn về dòng iPhone 12.

Thông qua việc bán ra iPhone SE 2020, Apple đã ngầm xác nhận hãng này sẽ tiếp tục ra mắt sản phẩm, bất chấp tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và hãng này phải đóng cửa một loạt các cửa hàng vật lý. Do đó, iFan càng háo hức đón chờ sự xuất hiện của dòng iPhone 12.

iPhone 11.

Hiện tại, vẫn có hàng loạt các tin đồn tiếp tục xoay quanh “gia đình” iPhone 12 cho đến khi chúng chính thức ra mắt. Và dưới đây là 8 điều khiến giới công nghệ tỏ ra vô cùng thích thú về loạt flagship này.

1. Ngày ra mắt iPhone 12 sẽ rơi vào tháng 10

Theo nguồn tin đến từ The Wall Street Journal, dòng iPhone 12 có thể phải đối mặt với sự chậm trễ. Điều này là do đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng chưa từng có của nó đối với nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Báo cáo ước tính rằng Apple có thể đợi đến tháng 10 để công bố điện thoại, chậm hơn khoảng một tháng so với lịch ra mắt iPhone thông thường.

2. Giá iPhone 12 có thể rẻ hơn iPhone 11

Khi iPhone 11 ra mắt vào năm ngoái, giới công nghệ đã rất ngạc nhiên khi phiên bản này còn có giá thấp hơn so với iPhone XR của năm 2018. Theo các nhà phân tích, xu hướng này có thể tiếp tục vào năm nay. Dự kiến, Apple sẽ định giá iPhone 12 ở mức 649 USD (tương đương 15,09 triệu đồng); iPhone 12 Pro là từ 999 USD (khoảng 23,24 triệu đồng) và iPhone 12 Pro Max ở mức khởi điểm 1.099 USD (khoảng 25,56 triệu đồng).

3. Thiết kế iPhone 12: Tương tự như iPhone 11

Mỗi năm, Apple thường thực hiện các thay đổi thiết kế đáng chú ý cho iPhone của mình để làm mới diện mạo của chúng. Tuy nhiên, báo cáo từ phía Nhật Bản - Mac Otakara lại cho rằng iPhone 12 sẽ trông giống với iPhone 11. Sự khác biệt duy nhất có thể là các cạnh của iPhone 12 sẽ hơi vuông, điều này sẽ thúc đẩy doanh số và dẫn đến một "siêu chu kỳ" nâng cấp iPhone cho Apple

4. Thêm phiên bản màu sắc của iPhone 12 Pro: Xanh dương

Dòng iPhone 12 năm nay sẽ có tùy chọn màu xanh dương.

Năm ngoái, Apple đã giới thiệu màu xanh Midnight trên iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max và chúng thực sự bán tốt hơn so với mong đợi. Năm nay, có khả năng Apple sẽ ra mắt một màu mới khác - màu xanh da trời cho iPhone 12 Pro. Đây là màu thịnh hành nhất năm 2020.

5. Thông số kỹ thuật và kích thước màn hình của iPhone 12

Một trong những tin đồn thu hút nhiều sự chú ý về những chiếc iPhone sắp ra mắt là Apple sẽ có sự thay đổi về kích thước màn hình. Chiếc iPhone 12 sẽ có màn hình bé nhất - 5,4 inch (iPhone SE mới có màn hình nhỏ nhất, có kích thước 4,7 inch) và iPhone 2020 Pro Max sẽ có màn hình lớn nhất - 6,7 inch (hiện iPhone 11 Pro Max có màn hình 6,5 inch).

Cũng có suy đoán rằng màn hình của iPhone 12 sẽ có tốc độ làm mới 120Hz và có lẽ iPhone 12 Pro có thể có màn hình ProMotion, hiện đang tích hợp trên iPad Pro. Hầu hết các điện thoại đều có tốc độ làm mới ở 60 Hz nhưng các điện thoại cao cấp khác như Galaxy S20 và OnePlus 8 Pro đã có tốc độ làm mới ở 120Hz. Với tốc độ làm mới cao hơn, điện thoại cho cảm giác nhanh và mượt mà hơn khi lướt web và dùng ứng dụng.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Theo nhà phân tích Samik Chatterjee của JPMorgan, Apple sẽ tung 4 mẫu iPhone 12 mới vào mùa thu năm 2020: một mẫu iPhone có màn hình 5,4 inch, hai mẫu iPhone có màn hình 6,1 inch và iPhone lớn nhất có màn hình 6,7 inch. Tất cả sẽ sử dụng màn hình OLED.

Các dự đoán kích thước này cũng được xác nhận bởi nhà phân tích Ming-Chi Kuo. Do đó, kích thước 5,8 inch hiện tại của iPhone 11 Pro có thể sẽ biến mất. Nói cách khác, iPhone có màn hình 5,4 inch (iPhone 12) và một phiên bản iPhone có màn hình 6,1 inch (iPhone 12 Max) sẽ là những chiếc iPhone giá phải chăng. Còn lại, cặp iPhone đắt tiền hơn sẽ là iPhone 12 Pro màn hình 6,1 inch và iPhone 12 Pro Max màn hình 6,7 inch.

6. Kết nối 5G của iPhone 12

Một số tin đồn dự đoán rằng Apple sẽ đưa kết nối 5G vào iPhone trong năm nay. Cụ thể hơn, nhà phân tích Ming-chi Kuo của Apple hy vọng công ty sẽ tiết lộ ba điện thoại 5G và Fast Company báo cáo rằng Apple có thể sử dụng ăng-ten 5G độc quyền của riêng mình.

7. Camera của iPhone 12 có thể có cảm biến chiều sâu 3D

Kể từ iPhone X, những chiếc iPhone mới hơn có camera trước chứa cảm biến chiều sâu 3D. Được biết đến với tên gọi Face ID, camera này sẽ quét khuôn mặt để mở khóa điện thoại và cho phép thanh toán kỹ thuật số. Có tin đồn còn nhận định, Apple có thể đưa chúng ra camera sau.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Công nghệ này sẽ giúp cải thiện đáng kể các ứng dụng thực tế tăng tường AR và nâng một số tính năng camera nhất định như Chế độ chân dung lên cấp độ tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ có bao nhiêu iPhone mới sẽ được trang bị tính năng này.

8. Hộp đựng iPhone 12 sẽ không đi kèm với EarPods

Trong một trong những tin đồn gây xôn xao đến từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo là Apple sẽ không đưa tai nghe EarPods có dây vào trong hộp iPhone 12. Đây là một động thái khiến người dùng mua AirPods không dây của công ty. Trước đây, “Nhà Táo” luôn tặng kèm tai nghe EarPods kể từ khi phát hành iPhone 5 vào năm 2012, vì vậy đây sẽ là một thay đổi đáng chú ý.