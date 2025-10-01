80 năm bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương - Từ ký ức đến khát vọng vươn mình của doanh nhân

Sáng 1/10, tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, báo Nhân Dân và trường Đại học Nguyễn Tất Thành đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân - Từ ký ức đến khát vọng vươn mình kiến quốc”.

Hội thảo hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2025) và 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025).

Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương Việt Nam

Trong bức thư lịch sử ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”.

Bác cũng khẳng định: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng”.

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương. Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 49 - NXB Chính trị Quốc gia, năm 2009

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định ngay từ thời kỳ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào lòng yêu nước của giới công thương, Bác tin rằng đó là lực lượng cùng đóng góp xây dựng quốc gia, góp phần đưa Việt Nam hội nhập quốc tế.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, giai đoạn 1945-1946, tầm nhìn về hội nhập quốc tế của Việt Nam đã được đặt ra, trong đó có vai trò quan trọng của giới công thương. Chẳng hạn, đường lối ngoại giao Việt Nam giai đoạn đó khẳng định Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước không muốn gây thù oán với ai. Từ năm 1946, Việt Nam đã đặt vấn đề về độ mở của nền kinh tế, với thông điệp sẵn sàng kết nối giao thương, mở sân bay, buôn bán…

Theo các chuyên gia và nhà nghiên cứu, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sự ghi nhận vai trò to lớn của doanh nghiệp, doanh nhân, mà còn là lời căn dặn mang tính định hướng: Kinh doanh phải gắn với lợi ích dân tộc, phải có đạo đức, lấy lợi ích lâu dài của quốc gia làm trọng.

Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với các nhà tư sản Hà Nội, ngày 18/9/1945. Ảnh tư liệu

Nhà báo Trần Hoàng - Tổng Biên tập tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, nhận định tư tưởng của Người về doanh nghiệp, doanh nhân luôn thấm đẫm tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường. Người coi doanh nhân không chỉ là những người làm kinh tế, mà còn là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, gánh vác sứ mệnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ cho dân tộc.

Người nhấn mạnh: “Kinh doanh phải có đạo đức”, nghĩa là lợi ích của doanh nghiệp phải gắn với lợi ích của nhân dân, lợi ích trước mắt phải gắn với lợi ích lâu dài của đất nước.

Vai trò của giới doanh nhân ngày nay

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, 80 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân phát triển.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là bước ngoặt lịch sử, thể hiện tầm nhìn đột phá, toàn diện đối với đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Nghị quyết không chỉ kế thừa tinh thần “ích quốc lợi dân" từ bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945, mà còn phát triển sáng tạo tinh thần của những Nghị quyết trước đó, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân Việt Nam phải phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, với năng lực cạnh tranh cao, đóng góp trên 60% GDP. Đến năm 2045, khu vực này sẽ trở thành lực lượng tiên phong, dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đại biểu tham quan không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành trước khi bước vào hội thảo, sáng 1/10. Ảnh: Hồng Phúc

Nhắc đến TP.HCM, ông Lê Quốc Minh nhận định đầu tàu kinh tế của đất nước là minh chứng cho thấy những đóng góp to lớn, bền bỉ của đội ngũ doanh nhân.

Doanh nhân TP.HCM hôm nay chính là hiện thân của những “ngọn lửa khát vọng”, đã và đang từng bước biến khát vọng “vươn mình kiến quốc” thành hiện thực. Không ít doanh nghiệp đã trở thành thương hiệu tầm vóc quốc tế, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam với bạn bè thế giới.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuân Nguyên, đánh giá từ chỗ chỉ đơn thuần là người làm kinh tế, doanh nhân ngày nay đã được xã hội ghi nhận như một lực lượng quan trọng, góp phần kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo ông Vũ, doanh nhân không chỉ là những người điều hành doanh nghiệp, tạo ra của cải vật chất, mà còn là những công dân tiêu biểu, mang trong mình trách nhiệm xã hội sâu sắc và khát vọng cống hiến cho quốc gia.

“Chính sự thay đổi này đã tạo ra động lực nội tại mạnh mẽ. Doanh nhân sẵn sàng đối mặt với khó khăn, không ngại thử thách; họ kiên cường hơn, bản lĩnh hơn. Và quan trọng nhất, họ lựa chọn tư duy, trí tuệ và sự đổi mới làm công cụ để phát triển doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, tạo việc làm, cải thiện an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”, ông Vũ nhấn mạnh.