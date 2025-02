9 cán bộ lãnh đạo Công an ở Quảng Ninh xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 12/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với 9 cán bộ là lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Theo đó, 5 Trưởng phòng nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi, gồm: Đại tá Lê Đức Hiền (SN 1966), Trưởng phòng Hậu cần; Đại tá Nguyễn Đức Quý (SN 1966), Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Hải Phong (SN 1969), Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Lê Đình Đông (SN 1966), Trưởng phòng Hồ sơ; Thượng tá Vũ Văn Thức (SN 1967), Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, có 4 Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện xin nghỉ hưu trước tuổi, gồm: Đại tá Vũ Minh Đức (SN 1966), Phó Trưởng Công an TP Đông Triều; Thượng tá Nguyễn Văn Dinh (SN 1965), Phó Trưởng Công an TP Cẩm Phả; Thượng tá Ngô Quốc Thông (SN 1967), Phó Trưởng Công an huyện Vân Đồn và Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh (SN 1967), Phó Trưởng phòng Hồ sơ.

5 Trưởng phòng và 4 Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an huyện này sẽ nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/3/2025.

9 lãnh đạo Công an ở Quảng Ninh xin nghỉ hưu sớm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, 9 cán bộ này đều tự nguyện có đơn xin nghỉ chế độ trước hạn tuổi, tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh trong thời gian tới.

Tại lễ trao quyết định, Đại tá Trần Văn Phúc, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hy sinh, cống hiến rất lớn của các đồng chí trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của Ngành.