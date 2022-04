9 nhà giáo CAND được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Chiều 28/4, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh cho các nhà giáo vừa được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn và được Học viện bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS) năm 2021.

Trong đợt xét phong học hàm năm 2021, Học viện ANND có 9 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh PGS gồm: Đại tá, TS Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, giảng viên thỉnh giảng tại Học viện; thượng tá, TS Nguyễn Hữu Nam, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản; thượng tá, TS Trần Tuấn Tú, Trưởng khoa An ninh điều tra; thượng tá, TS Chu Quang Thiện, Chánh Văn phòng Học viện; trung tá, TS Nguyễn Hồng Thái, Trưởng phòng Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao; thượng tá, TS Phạm Quốc Dũng, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản; thượng tá, TS Lê Thái Sơn, Phó Trưởng khoa An ninh điều tra; trung tá, TS Nguyễn Hải Thành, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản; trung tá, TS Vũ Nguyễn Hoa Hồng, Phó Trưởng khoa Phản gián.

Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND trao quyết định bổ nhiệm chức danh PGS cho các nhà giáo.

Chúc mừng các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2021, Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh: Các đồng chí được bổ nhiệm chức danh PGS đã bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho Học viện nói riêng và toàn lực lượng CAND nói chung. Việc bổ nhiệm chức danh PGS không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự tự hào của Học viện ANND.

Giám đốc Học viện ANND cũng đề nghị các tân PGS cần tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực của mình, có nhiều cống hiến và thực hiện vai trò đầu tàu trong mọi hoạt động của nhà trường, là tấm gương để cán bộ, giảng viên và học viên noi theo.