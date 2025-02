9 Phó Trưởng Công an huyện xung phong đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an các xã ở Hà Giang

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Giang, ngày 24/2, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về giải quyết chế độ cho nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí và nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với 14 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; điều động 9 Phó Trưởng Công an huyện giữ chức vụ Trưởng Công an xã.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao quyết định cho 9 Phó Trưởng Công an huyện xung phong đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an các xã. Ảnh Công an Hà Giang

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025 đối với 14 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; trao quyết định cho 9 đồng chí Phó Trưởng Công an huyện xung phong đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an các xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: 14 cán bộ tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ trong Công an nhân dân là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm công tác. Trong thời gian công tác, các đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu cả về lập trường, tư tưởng chính trị lẫn chuyên môn, nghiệp vụ nên đã luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách; cùng với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công.

Các cán bộ chưa đủ hạn tuổi phục vụ cao nhất trong lực lượng Công an nhân dân nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu sớm để nhường bước, tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ tuổi có điều kiện kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được. Việc tình nguyện nghỉ công tác trước tuổi thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của ngành.

Giám đốc Công an tỉnh cũng biểu dương 9 Phó Trưởng Công an huyện đã xung phong, tình nguyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy công an xã, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy.