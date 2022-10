9 tháng đầu năm, du lịch Hoàn Kiếm tăng 262,4% so với cùng kỳ

Quận Ủy Hoàn Kiếm cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát, kinh tế của đất nước và Thủ đô có dấu hiệu phục hồi, hiệu quả sản xuất, kinh doanh đã được cải thiện, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và những thách thức không nhỏ.



Hình ảnh Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khoá 26.

Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đoàn kết, thống nhất, với tinh thần quyết tâm cao, đổi mới, sáng tạo; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sự nỗ lực vào cuộc cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, quận đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và đạt được một số kết quả nổi bật.

Kinh tế quận có sự phục hồi và có bước tăng trưởng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch ước tăng 16,3%, trong đó ngành du lịch tăng 262,4% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.036 tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch năm, bằng 90,2% so với cùng kỳ. Nếu tính cả số tiền thuế được gia hạn theo Nghị định 34/NĐ-CP (1.650 tỷ đồng), tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 8.686 tỷ đồng, bằng 77,2 % dự toán năm, bằng 111,2 % so với cùng kỳ.

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo đồng bộ với các giải pháp quyết liệt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hoá lớn, quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cá nhân, lãnh đạo quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ Tổ dân phố giỏi quận Hoàn Kiếm năm 2022. Tích cực triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Bộ máy chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Theo Quận ủy Hoàn Kiếm, trong thời gian tới, các cấp, các ngành của quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần quyết liệt, năng động, sáng tạo, hiệu quả hơn. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2022.