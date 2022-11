Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld, HoSE: DGW) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 6.065 tỷ đồng, tăng 58,6% so với cùng kỳ năm ngoái; giá vốn tăng tương đương với doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 406 tỷ đồng tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng trưởng mạnh này chủ yếu đến từ mảng laptop, điện thoại di động và thiết bị văn phòng.

Digiworld cho biết quý III/2022 là giai đoạn cao điểm của thị trường laptop. Dù nhu cầu của người tiêu dùng đã giảm nhưng doanh thu của mảng này vẫn tăng trưởng 33% so với cùng kỳ, đạt gần 2.46 ngàn tỷ.

Về mảng điện thoại di động, doanh thu tăng 74% so với cùng kỳ, đạt 2.4 ngàn tỷ đồng, nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại, cùng với sự gia tăng thị phần của Xiaomi và đóng góp của các dòng iPhone mới.

Ở mảng thiết bị văn phòng, doanh thu ghi nhận 908 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Ở mảng thiết bị gia dụng, Digiworld ghi nhận thêm doanh thu từ Whirlpool và Tivi Xiaomi, nhưng đóng góp chưa quá lớn (205 tỷ đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 21% xuống 38,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm nhẹ xuống gần 150 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42% lên 38 tỷ đồng.

Kết quả, quý III/2022 Digiworld báo lãi 180,3 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.984 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt gần 530 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Digiworld đã hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của DGW đạt 6.609 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 92% với 6.076 tỷ đồng (giảm nhẹ so với đầu năm). Tiền và các khoản tương đương tiề giảm 33,7% so với đầu năm xuống 987 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 28% lên gần 2.150 tỷ đồng, trong đó phải thu Công ty CP Thế giới Di Động và chi nhánh 577 tỷ đồng, Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT gần 252 tỷ đồng, Công ty CP thương mại Dịch Vụ Vũ Phong 98,4 tỷ đồng, còn lại 1.222 tỷ đồng là các khoản phải thu khách hàng khác.

Hàng tồn kho biến động không đáng kể đạt 2.907 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 84,4% lên 533,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ xuống 4.369 tỷ đồng; trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 4.359 tỷ đồng; phải người bán ngắn hạn giảm 1 nửa xuống 1.431 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 2,1 lần lên 2.372,4 tỷ đồng, trong đó vay của Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam 897,5 tỷ đồng, vay The HongKong and Shanghai Banking Corporatime Limited (Singapore) 388,2 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 297,7 tỷ đồng; Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 214,3 tỷ đồng...

Vốn chủ sở hữu tăng 25,8% lên 2.240,7 tỷ đồng.

Liên quan đến DGW, HĐQT Công ty mới đây đã thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Cụ thể, HĐQT công ty thống nhất việc sử dụng tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Techcombank với số tiền 800 tỷ đồng mà không có tài sản đảm bảo với kỳ hạn tối đa 3 tháng theo từng khế ước nhận nợ. Lãi suất được áp dụng theo quy định của ngân hàng theo từng thời kỳ.

Digiworld cho biết mục đích vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC mua bán hàng hóa/nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghệ, tiêu dùng nhanh, chăm sóc sức khỏe của công ty.

Nguồn trả nợ lấy từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của công ty.