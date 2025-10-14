95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Xây dựng chuỗi giá trị, liên kết sản xuất, Hội Nông dân Lào Cai giúp hội viên làm giàu

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), phóng viên Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, để cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội, cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

-Thưa bà, nhìn lại chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển, bà đánh giá thế nào về vai trò của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Trong suốt 95 năm qua, giai cấp nông dân luôn là lực lượng cách mạng quan trọng, đã góp phần to lớn vào các cuộc chiến đấu giành độc lập, bảo vệ biên cương và xây dựng quê hương.

Bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tổ chức Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã đảm nhận vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; vừa là nơi tập hợp, vừa là nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp, vừa thúc đẩy phong trào sản xuất, giúp đỡ nhau giảm nghèo và nâng cao đời sống.

Phóng viên: Hội Nông dân các cấp ở Lào Cai đã có những đóng góp nổi bật nào trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên trong những năm qua?

Bà Nguyễn Thị Phương Đông: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Hiện nay, phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được phát động rộng khắp: Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 55.176 hộ được công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Nông dân xã vùng cao Púng Luông, tỉnh Lào Cai mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư trồng dược liệu. Ảnh: Hoàng Hữu.

Về xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 89 xã, đến nay đã có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 41,5% tổng số xã toàn tỉnh; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua Hội đã phối hợp hỗ trợ hội viên về giống, phân bón, vay vốn; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế tập thể; vận động đóng góp ngày công, hiến đất, tiền của để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Nông dân xã Trấn Yên tổ chức trồng cây làm đẹp cảnh quan, giữ gìn môi trường xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: NDLC.

-Để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp hiện đại, nông dân Lào Cai cần trang bị những kiến thức, kỹ năng gì và Hội đã, đang có những hoạt động hỗ trợ cụ thể nào?

Bà Nguyễn Thị Phương Đông: Theo tôi, người nông dân không chỉ cần hiểu kỹ thuật truyền thống mà còn cần kiến thức về sản xuất hàng hóa, an toàn thực phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường và chuyển đổi số.

Từ đó, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng thương hiệu nông sản, quản lý sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm và quảng bá sản phẩm. Xây dựng chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng cho các sản phẩm của nông dân.

Đặc biệt cần chú trọng việc phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội nghề nghiệp để tạo liên kết, mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thị Phương Đông (áo đỏ) thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của nông dân các xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NDLC.

-Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai định hướng hoạt động ra sao trong giai đoạn tới?

Bà Nguyễn Thị Phương Đông: Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện mục tiêu chung của tỉnh là đến cuối năm 2025 sẽ có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã NTM của tỉnh lên 41/89 xã đạt chuẩn.

Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hội viên ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc xây dựng các chuỗi giá trị, liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ được đặt lên hàng đầu.

Đồng thời chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển cây trồng phù hợp với vùng cao và điều kiện tự nhiên của tỉnh.

Phát huy lợi thế về khí hậu, thời tiết, mô hình trồng nấm trong nhà lưới mang lại thu nhập cao cho nông dân vùng cao Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

-Đồng chí có thông điệp gì gửi đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, để khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vươn lên làm giàu chính đáng?

Bà Nguyễn Thị Phương Đông: Nhân kỷ niệm 95 năm, tôi muốn gửi lời biết ơn sâu sắc tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp đã đồng lòng, gắn bó, vượt khó vươn lên.

Mỗi hội viên hãy tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Hội, phát huy tinh thần sáng tạo, lao động cần cù; không ngừng học hỏi, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; đoàn kết giúp đỡ nhau; đồng thời góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Vườn cà chua ở xã Púng Luông được trồng theo công nghệ cao tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương. Ảnh: Hoàng Hữu.

-Xin trân trọng cảm ơn bà!