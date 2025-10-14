Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Hội và Cuộc sống
Thứ ba, ngày 14/10/2025 05:45 GMT+7
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)

95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Xây dựng chuỗi giá trị, liên kết sản xuất, Hội Nông dân Lào Cai giúp hội viên làm giàu

+ aA -
Hoàng Hữu Thứ ba, ngày 14/10/2025 05:45 GMT+7
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930-14/10/2025), trao đổi với Báo Dân Việt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hội viên ứng dụng chuyển đổi số. Hội chú trọng hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng chuỗi giá trị nông sản, làm giàu...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), phóng viên Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, để cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội, cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

-Thưa bà, nhìn lại chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển, bà đánh giá thế nào về vai trò của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Trong suốt 95 năm qua, giai cấp nông dân luôn là lực lượng cách mạng quan trọng, đã góp phần to lớn vào các cuộc chiến đấu giành độc lập, bảo vệ biên cương và xây dựng quê hương.

 Bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tổ chức Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã đảm nhận vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; vừa là nơi tập hợp, vừa là nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp, vừa thúc đẩy phong trào sản xuất, giúp đỡ nhau giảm nghèo và nâng cao đời sống.

Phóng viên: Hội Nông dân các cấp ở Lào Cai đã có những đóng góp nổi bật nào trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên trong những năm qua?

Bà Nguyễn Thị Phương Đông: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Hiện nay, phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được phát động rộng khắp: Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 55.176 hộ được công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Nông dân xã vùng cao Púng Luông, tỉnh Lào Cai mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư trồng dược liệu. Ảnh: Hoàng Hữu.

Về xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 89 xã, đến nay đã có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 41,5% tổng số xã toàn tỉnh; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua Hội đã phối hợp hỗ trợ hội viên về giống, phân bón, vay vốn; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế tập thể; vận động đóng góp ngày công, hiến đất, tiền của để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Nông dân xã Trấn Yên tổ chức trồng cây làm đẹp cảnh quan, giữ gìn môi trường xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: NDLC.

-Để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp hiện đại, nông dân Lào Cai cần trang bị những kiến thức, kỹ năng gì và Hội đã, đang có những hoạt động hỗ trợ cụ thể nào?

Bà Nguyễn Thị Phương Đông: Theo tôi, người nông dân không chỉ cần hiểu kỹ thuật truyền thống mà còn cần kiến thức về sản xuất hàng hóa, an toàn thực phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường và chuyển đổi số.

Từ đó, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng thương hiệu nông sản, quản lý sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm và quảng bá sản phẩm. Xây dựng chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng cho các sản phẩm của nông dân.

Đặc biệt cần chú trọng việc phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội nghề nghiệp để tạo liên kết, mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thị Phương Đông (áo đỏ) thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của nông dân các xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NDLC.

-Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai định hướng hoạt động ra sao trong giai đoạn tới?

Bà Nguyễn Thị Phương Đông: Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện mục tiêu chung của tỉnh là đến cuối năm 2025 sẽ có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã NTM của tỉnh lên 41/89 xã đạt chuẩn.

Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hội viên ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc xây dựng các chuỗi giá trị, liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ được đặt lên hàng đầu.

Đồng thời chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển cây trồng phù hợp với vùng cao và điều kiện tự nhiên của tỉnh.

Phát huy lợi thế về khí hậu, thời tiết, mô hình trồng nấm trong nhà lưới mang lại thu nhập cao cho nông dân vùng cao Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

-Đồng chí có thông điệp gì gửi đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, để khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vươn lên làm giàu chính đáng?

Bà Nguyễn Thị Phương Đông: Nhân kỷ niệm 95 năm, tôi muốn gửi lời biết ơn sâu sắc tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp đã đồng lòng, gắn bó, vượt khó vươn lên.

Mỗi hội viên hãy tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Hội, phát huy tinh thần sáng tạo, lao động cần cù; không ngừng học hỏi, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; đoàn kết giúp đỡ nhau; đồng thời góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Vườn cà chua ở xã Púng Luông được trồng theo công nghệ cao tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương. Ảnh: Hoàng Hữu.

-Xin trân trọng cảm ơn bà!

Tham khảo thêm

Ra mắt số báo đặc biệt 'Giai cấp nông dân vững tin bước vào kỷ nguyên mới' nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Ra mắt số báo đặc biệt "Giai cấp nông dân vững tin bước vào kỷ nguyên mới" nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014 đạt giải Nhất Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông của tỉnh Bắc Ninh năm 2025

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014 đạt giải Nhất Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông của tỉnh Bắc Ninh năm 2025

Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược T.Ư: Hội Nông dân Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm trong tập hợp nông dân

Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược T.Ư: Hội Nông dân Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm trong tập hợp nông dân

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang 'mách nước' cho HTX và nông dân cách nâng giá trị cho nông sản

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang "mách nước" cho HTX và nông dân cách nâng giá trị cho nông sản

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Hội sẽ cầu nối quan trọng giúp nông sản vươn ra thị trường lớn

“Tôi mong rằng, trong thời kỳ mới, Hội Nông dân luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ, là cầu nối quan trọng giúp nông sản tiếp cận thị trường lớn. Qua đó, giúp nông dân tạo ra những chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập”, đó là những kỳ vọng của ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Xã có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội và Cuộc sống
Xã có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Tự hào Nông dân Việt Nam năm thứ 13: Sự kết tinh đặc biệt giữa Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông

Hội và Cuộc sống
Tự hào Nông dân Việt Nam năm thứ 13: Sự kết tinh đặc biệt giữa Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI: Sẽ có 300 điển hình tiên tiến được vinh danh, khen thưởng

Hội và Cuộc sống
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI: Sẽ có 300 điển hình tiên tiến được vinh danh, khen thưởng

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Hội và Cuộc sống
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Đọc thêm

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!
Gia đình

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!

Gia đình

Bộ phim khiến tôi giật mình vì "đời" quá!

Tuyên Quang xướng tên tại 'Oscar của ngành du lịch thế giới': Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang xướng tên tại "Oscar của ngành du lịch thế giới": Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tối 13/10, tại Khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc), tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh ở hạng mục danh giá nhất. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi phát triển du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn di sản của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt
Nhà nông

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nhà nông

Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm
Đông Tây - Kim Cổ

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Lột da, tru di, bức tử bằng sơn hào hải vị... chính là những kết cục bi thảm của 5 nhân vật được ví như "Ngũ hổ thượng tướng” đã cùng Chu Nguyên Chương vào sinh ra tử.

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc
Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc

Gia đình

Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này nổi bật với sự sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy, cuối tháng 10, đón “mưa tài lộc”.

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Câu chuyện về Từ Thứ không chỉ là giai thoại bi tráng, mà còn là điểm ngoặt định hình vận mệnh của cả Lưu Bị và triều Thục Hán sau này. Nếu như ngày đó ông cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA
Thể thao

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA

Thể thao

ĐT Nepal hy vọng lật ngược thế cờ khi LĐBĐ nước này nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới
Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới

Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn.

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?
Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?

Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng vì chấn thương lưng, HLV Kim Sang-sik lo sốt vó đi tìm bài toán để "vá" lỗ hổng hàng thủ trước ĐT Nepal.

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z
Thế giới

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z

Thế giới

Tổng thống Madagascar đã rời khỏi đất nước, lãnh đạo phe đối lập và một số quan chức cho biết hôm thứ Hai 13/10, đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần qua mà những người biểu tình trẻ tuổi lật đổ một chính phủ trong làn sóng bất ổn toàn cầu do thế hệ Gen Z dẫn đầu.

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam
Thể thao

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam

Thể thao

Trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bắt đầu khoác áo U23 Việt Nam từ năm 2023.

Trung Quốc tuyên bố 'nóng' về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp
Thế giới

Trung Quốc tuyên bố "nóng" về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp

Thế giới

Trung Quốc hôm 13/10 lên tiếng kêu gọi Pakistan và Afghanistan kiềm chế và đối thoại, sau khi hai quốc gia láng giềng nổ ra các vụ đụng độ biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố muốn “giải quyết cuộc chiến này”.

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc
Chuyển động Sài Gòn

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc

Chuyển động Sài Gòn

Các giám khảo khách mời buổi casting phim “Vương miện máu” gồm NSND Mỹ Uyên và NSƯT Kim Tuyến, hoa hậu Kỳ Hân không khỏi bất ngờ trước nhiều yếu tố sáng giá xuất hiện tại buổi tuyển chọn.

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội 'tắc' nạo vét sông hồ
Tin tức

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội "tắc" nạo vét sông hồ

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nguyên nhân khiến nhiều năm qua sông hồ Thủ đô chưa được nạo vét không phải vì “thiếu tiền” hay “thiếu cách làm”, mà vì vướng khâu xử lý bùn thải theo quy định môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Xã hội

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp
Kinh tế

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp

Kinh tế

Chiều 13/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2025 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã tham dự buổi họp mặt.

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?
Thể thao

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

Thể thao

HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?; Yamal đi du lịch cùng bạn gái bằng trực thăng; Ronaldo hé lộ yếu tố giúp bản thân tự tin; Rashford gặp ác mộng khi xây biệt thự.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu
Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu

Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), ông Martin Jaeger, tuyên bố Nga đang trở thành mối đe dọa trực tiếp với châu Âu và sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự với NATO nếu cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Tây.

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức vinh danh những doanh nhân truyền lửa, doanh nhân với sứ mệnh cộng đồng, doanh nhân gây dựng thương hiệu mạnh… dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và truyền thống 20 năm thành lập hội.

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ

Kinh tế

Tiếp nối giai đoạn 2021-2025 công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả vượt bậc, ngành tài chính đặt ra hàng loạt mục tiêu phấn đấu nâng vị thế kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đến 2030.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam để giới thiệu sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp.

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch
Xã hội

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch

Xã hội

Tai nạn lao động thương tâm làm người đàn ông là trụ cột gia đình bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ

Nhà nông

Trong bầu không khí hân hoan trước thềm sự kiện Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025, những cái bắt tay nồng ấm, những cái choàng vai thân thiện đã mở ra những câu chuyện đầy cảm hứng, về đam mê, nỗ lực và thành công trên hành trình làm nông nghiệp Việt.

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Trong đợt vận động lần này, Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Trong những ngày tới, Thành phố sẽ cử đoàn cứu trợ đến Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia
Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia

Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, trong đó, sẽ giới thiệu thành tựu nuôi biển, công nghệ chế biển, nuôi trồng, khai thác, giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, logistics và thương mại. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia nước như: Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, khi vận may tài chính của 4 con giáp được cải thiện, việc kiếm tiền dễ hơn, cuối năm, kho hàng của họ sẽ tràn ngập của cải.

Gia Lai ra quân xử lý 'điểm nóng' lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh
Tin tức

Gia Lai ra quân xử lý "điểm nóng" lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh

Tin tức

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh, khu vực được xem là “điểm nóng” kéo dài nhiều năm qua.

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm
Pháp luật

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Pháp luật

Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi xuất lên tới 2.190%/1 năm.

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội
Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng 'bài tủ' để kết liễu ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng "bài tủ" để kết liễu ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết đội bóng của ông sẽ áp dụng triệt để "bài tủ" với những pha bóng bổng và cố định để kết liễu ĐT Việt Nam tối 14/10.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

3

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

4

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

5

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài