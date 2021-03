Ác mộng buôn bán bào thai ở Chăm Puông (bài 2): Bán bào thai vì... 13 triệu đồng!

Bán bào thai để trả nợ

"Lúc vợ đi bán bào thai, em nỏ biết mô (không biết đâu). Biết em đã mắng và cấm rồi chứ. Nó dụ vợ em đi bán con em. Lúc vợ đi vắng, em gọi không được, không biết tìm đâu. Nó đi một ngày đã về tới thành phố Vinh, hôm sau đã lên tới biên giới Lạng Sơn. Em mà biết thì báo công an bắt nó đi tù chứ"- Thuyên nói.

H chen vào: "Bố em chết lâu rồi. Làm gì có ai giúp đỡ chúng em. Mẹ em nợ nần người ta nhiều. Em bán cái thai này để lấy tiền giúp cả mẹ nữa".

Lư Thị V vừa sinh nở sau khi đi bán bào thai không thành công. Ảnh: P.V

Theo Khăm Khi, mỗi phi vụ bán bào thai thành công, sản phụ được nhận 80-100 triệu đồng. H mua nhà bị nợ tiền, nên kiểu gì cũng trằn truội tìm cách để có tiền bằng được. Họ ít hiểu biết, lại thêm cái nghèo đói nó làm cho người ta bị tha hóa.



Mẹ H đi lấy chồng, đẻ được một đàn con. Bà và ông bố dượng nghèo khó, mới tính kế làm ăn bằng cách nuôi trâu. Họ vay tiền ngân hàng, mua cặp trâu, song trâu bị bệnh chết. Không có tiền trả, người ta đến đòi nhiều lần. H và Thuyên cũng mua nhà, nợ người ta 13 triệu đồng, họ đòi và chửi bới ghê quá. Nên H nghe theo Cụt Văn Nga và nhiều người khác nữa "rót mật vào tai", có thai rồi dự định đi bán kiếm tiền, cứu cha mẹ và cứu chính mình.

Theo nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an): người đưa Lưu Thị H và hai sản phụ nữ của bản Chăm Puông đi Lạng Sơn chuẩn bị sang Trung Quốc bán bào thai là Cụt Văn Nga (SN 1989), người xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Nga và nạn nhân có quan hệ khá thân thiết. Nga quen một phụ nữ Việt Nam làm ăn ở Trung Quốc. Người này dụ dỗ Nga về đưa chị em đang có thai sang bên kia biên giới đẻ, bán lại con cho họ. Mỗi phi vụ như vậy, Nga sẽ được khoảng 7.000 nhân dân tệ, tức là khoảng gần 24 triệu đồng.

Riêng bản Chăm Puông, có 3 thai phụ bị Nga dụ dỗ đưa đi, gồm: Lư Thị H, Lư Thị V (V và H là hai chị em ruột) và Lư Thị Th. Chuyến đi bán bào thai xuyên quốc gia bị bắt giữ tại vùng biên huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn kể trên còn có 1 nạn nhân nữa, ở xã khác. Hiện cơ quan công an đã khởi tố Cụt Văn Nga vì hành vi đưa người khác xuất cảnh trái phép. Các đối tượng đã rất tinh vi: Bán người thì bị bắt tù, bán trẻ em tội còn nặng nữa, bán nội tạng cũng dính "án hình sự". Họ không dắt người hay bế trẻ em đi bán ở bên kia biên giới. Họ dụ chị em sang đó, lúc đi một mình và lúc về vẫn một mình. Chỉ khác là cái bào thai trong bụng đã trở thành một đứa trẻ con và "để lại" bên kia, lấy 60 - 80 đến 100 triệu đồng.

Anh Lử Khăm Khi - Bí thư Chi bộ bản Chăm Puông gọi tôi ra một góc túp lều tre nứa, nói ý nhị. Ngoài Cụt Văn Nga, có nhiều nhân vật còn được nhắc đến nữa. Nói chung, Công an Kỳ Sơn còn cắt cử người "đặc trách" như cán bộ dân số, giám sát các thai phụ để tránh việc họ bị dụ dỗ hoặc tự trốn đi bán bào thai. Thế mà họ còn… trốn thoát. Giờ đây, các đường dây mờ mắt vì lợi nhuận, họ len lỏi vào các gia đình rất tinh vi. Lư Thị H có người bà con tít dưới Đô Lương (Nghệ An). Người này từng sang Trung Quốc làm ăn, lấy chồng, giờ bỏ chồng cũ lấy chồng mới và tha thóa vào con đường môi giới bán bào thai.

"Tôi ngần này tuổi, lần đầu tiên nghe thấy chuyện bán bỏ chính bào thai của mình ra nước ngoài. Lại ở chính bản mình, hàng xóm nhà mình. Bà con nghèo, cũng rất đáng thông cảm. Mấy năm vừa rồi hạn hán, cấy hái, hoa màu thất bát cả. Nhà Lư Thị H có sổ hộ nghèo cả, song tiền hỗ trợ không có hàng tháng đâu. Chỉ được ưu tiên việc con cái đến trường thôi" - đồng chí Bí thư thở dài.

"Bán bỏ bào thai, cho thằng bạc tình ấy biết tay"

"Em tức thằng người yêu đến phát điên, phải đi viện tâm thần điều trị mà. Em đi bán bỏ cái thai do nó gây ra cho bõ tức", Lư Thị Th ngái ngủ ôm cái bụng to đùng, nói với tôi bằng cái giọng chậm rãi, thản nhiên. Trong căn bếp đỏ lửa, bố Th và bà mẹ kế đều ngoài 80 tuổi vẫn ngồi lom dom nhìn xa xăm. Ông bố và bà mẹ đều lặp đi lặp lại: "Tôi buồn đến mức bỏ không ăn cơm liên tục". "Chồng chết, nó ở ngoài nhà khác nuôi con, giờ nó dại dột đi bán bào thai, tôi lo quá, phải bắt nó vào đây ở để chúng tôi quản lý", bố Th, ông Lư Văn Tân, 40 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Công an xã Lượng Minh thở dài.

Đã có 2 con, đứa lớn 12 tuổi, Lư Thị Th hẩm phận lấy phải gã nghiện ma túy. Anh ta chết, ở vậy nuôi con trong căn nhà vắng đầu bản, bỗng có gã lẻo mỏ đến tán tỉnh. Họ tiếp tục có thai. Hóa ra gã này người ngoài huyện, cũng nghiện nốt. Gã bỏ đi lang thang, rồi vào Đà Nẵng kiếm ăn. Giữa lúc đó, có người đến, bảo cái thai là sản phẩm của sự phụ tình, bán nó đi cho khỏi khổ. Nếu đẻ ra con trai, bán được 80 triệu đồng, con gái thì có giá hơn là 90 triệu đồng. Th đồng ý.

Cụt Văn Nga là đối tượng lừa đảo, dụ Th ra thị trấn huyện Kỳ Sơn với hắn để đi bán bào thai. Ra đó, Th lên xe khách, hắn ở lại không đi. Đến Lạng Sơn, hắn cho người gọi vào số điện thoại của V. Và đón, đưa vào nhà nghỉ. Họ bảo, chụp ảnh gửi Zalo cho họ, để sang bên Trung Quốc có người căn cứ vào mặt trong ảnh và đón tiếp. Cứ từng chặng một. Nghe vậy, V lo lắng lắm. Đột nhiên, công an ập vào, Th (cùng V, H) đều là nạn nhân nên không bị xử phạt gì. "Hôm ấy, em bật khóc vì vui. Vì mình đã không thành công trong việc bán bào thai. Chứ dọc đường, dù tự nguyện bán đi cái "cục tức" với kẻ bạc tình trong bụng, em vẫn lén khóc. Vì thương con, thương thân mình. Như con chó cùng cắn giậu", nói xong, Th khóc nức nở. Hai cụ già cũng dăn deo khuôn mặt rám trứng cuốc vào, ép ra những giọt nước mắt, những hai bàn tay thô ráp vuốt từ trán xuống cằm rồi mắt họ cứ nhắm nghiền câm lặng rất rất lâu…

Tôi tặng quà, chào Th và đi như chạy trốn ra khỏi bản, hai cụ già ngồi trong gian bếp đen kịt bồ hóng, dường như vẫn chưa mở mắt ra.