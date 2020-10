ACV được vinh danh tại "Lễ Tôn vinh Người nộp thuế tiêu biểu"

Tại đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã vinh dự được góp mặt trong Top 30 Doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh tại buổi lễ.

Tổng Giám đốc Vũ Thế Phiệt đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tham dự và nhận kỷ niệm chương tại Lễ Tôn vinh Người nộp thuế tiêu biểu này.

Với vai trò quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trên phạm vi cả nước. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ( ACV) luôn bảo đảm tuyệt đối An ninh - An toàn hàng không, bảo đảm chất lượng dịch vụ, duy trì tốc độ phát triển cao và ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

Giai đoạn 2015-2019 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường vận chuyển hàng không với tốc độ tăng trưởng trung bình duy trì ở mức hai con số.



Riêng năm 2019 tổng sản lượng hành khách thông qua cảng đạt 116 triệu lượt khách, phục vụ 1.540,5 triệu tấn hàng hóa, bưu kiện, phục vụ 748,4 nghìn lần/chuyến bay.

Về tài chính giai đoạn 2015-2019, đạt được những kết quả hết sức khả quan: Tổng doanh thu đạt 78.723 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân 14,7%/năm; Tổng doanh thu (hợp nhất) đạt 82.660 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 28.938 tỷ đồng với mức tăng trưởng trung bình 48,14%/năm; Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) đạt 33.445 tỷ đồng; Vốn hóa trên thị trường chứng khoán (tại ngày 30/09/2020) đạt 144.335 tỷ đồng (6,2 tỷ USD).

Tổng số nộp về NSNN từ 2015-2019 đạt 21.588 tỷ đồng (không bao gồm tiền thuê/thuế đất và các khoản phí lệ phí khác), tăng trưởng trung bình 25,98%/năm, trong đó: Tổng số thuế TNDN đã nộp là 7.438 tỷ đồng; Lợi nhuận còn lại nộp NSNN (cho giai đoạn trước CPH) là 4.383 tỷ đồng; Cổ tức chia cho phần vốn góp nhà nước (từ 2016-2019) là 4.984 tỷ đồng

Trong năm 2020, ACV tập trung đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm như: Xây dựng mới Nhà ga hành khách T3 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, mở rộng Nhà ga hành khách T2 và sân đậu máy bay – Cảng HKQT Nội Bài; Nhà ga T2 – Cảng HKQT Phú Bài. Triển khai đầu tư các dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại các Cảng hàng không có tần suất khai thác cao như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương, Cát Bi, Vinh, Phú Bài.

Các doanh nghiệp được tôn vinh tại buổi lễ

Song song đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng cảng hàng không, ACV đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành như: trong quý 3/2020 hoàn thành và vận hành hệ thống thu phí không dừng cho 21 Cảng hàng không; trang bị hệ thống quản lý thông tin nghiệp vụ hàng không cho 21 Cảng hàng không; Hệ thống A-CDM. Tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án dự án Cảng HKQT Long Thành – giai đoạn 1 sau khi được Chính phủ giao Chủ đầu tư dự án.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam luôn phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, vận động, khuyến khích tinh thần trách nhiệm của người lao động, góp phần quan trọng cho sự thành công của đơn vị.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: vận động đóng quỹ xã hội từ thiện Tổng công ty, đóng góp cho Quỹ XHTT Ngành Giao thông vận tải, xây nhà tình nghĩa tặng cho các gia đính chính sách, những gia đình khó khăn; tổ chức và phối hợp tổ chức được 35 chương trình hiến máu nhân đạo, qua đó vận động được hơn 5.354 lượt người tham gia, thu được hơn 4.030 đơn vị máu.

Các chương trình, phong trào thanh niên tình nguyện hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không sân bay trong các dịp cao điểm Lễ, Tết, hè … luôn được triển khai chu đáo và khoa học. Trong giai đoạn 2015-2019, đã có hơn 16.166 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, đóng góp hơn 35.338 giờ lao động tình nguyện cho đơn vị, tạo ấn tượng tốt về thái độ tận tình giúp đỡ của các đội viên thanh niên tình nguyện, góp phần nâng cao uy tín của đơn vị.