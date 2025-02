adidas tung chiến dịch toàn cầu “You Got This”, tôn vinh niềm tin giúp vượt qua áp lực trong thi đấu thể thao

Tiếp nối thành công từ các hoạt động triển khai trong năm 2024, năm nay, chiến dịch "You Got This" của adidas hướng đến việc khuyến khích mọi người tự thân trở thành nguồn ảnh hưởng tích cực cho thể thao.

Theo nghiên cứu mới nhất của Focaldata (*), có tới 80% vận động viên đã từng là nạn nhân của những hành vi tiêu cực từ bên lề, một trong những nguyên nhân khiến họ có thể giã từ thể thao. Chiến dịch lần này dựa trên sự thật phổ quát: ai cũng sẽ cần một người giúp họ tin tưởng vào chính mình, qua đó nêu bật tính liên đới mật thiết giữa vận động viên và những nguồn động viên tích cực từ bên ngoài.

Chiến dịch "You Got This" 2025 của adidas được khai màn bằng loạt phim cổ động, với phần nhạc nền của ca khúc nổi tiếng "I’m Sticking With You", được nhà sản xuất âm nhạc James Blake làm mới. Thông qua âm nhạc, mỗi phân đoạn của bộ phim đều thể hiện sự gắn kết, khắc họa phương cách để những "người đồng hành bên lề" giúp các vận động viên hàng đầu thế giới vượt qua những áp lực.

Phim cổ động cho chiến dịch You Got This với sự góp mặt của nhiều ngôi sao thể thao.

Cùng điểm qua những hình ảnh đáng nhớ trong series phim truyền cảm hứng "You Got This":

Cầu thủ bóng rổ (NBA) Anthony Edwards và người bạn "nối khố" Nick Maddox cùng nhau chia sẻ đam mê âm nhạc để thoát khỏi những áp lực đến từ giới truyền thông và đám đông khán giả cuồng nộ.

Cầu thủ bóng rổ (NBA) Anthony Edwards và bạn thân.

Ngôi sao bóng đá nữ Trinity Rodman căng mình trong buổi tập luyện căng thẳng. Những cử chỉ ngọt ngào, cùng những lời động viên đến từ anh trai, cầu thủ bóng rổ DJ Rodman, đã giúp cô tập trung trở lại.

Ngôi sao bóng đá nữ Trinity Rodman và anh trai.

Ngôi sao bóng rổ nữ (WNBA) Aliyah Boston ngồi bên sàn đấu cùng mẹ (là bà Cleone Boston). Hai mẹ con cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trước khi bước vào trận đấu cân não.

Ngôi sao bóng rổ nữ (WNBA) Aliyah Boston và mẹ.

Nhà vô địch châu Âu, danh thủ Lamine Yamal của Barcelona hòa mình vào trận bóng đá bãi biển cùng những người bạn thuở thiếu thời. Cũng chính tại khu phố nhỏ 304 Rocafonda này, anh luôn nhận được sự cổ vũ đầy nhiệt huyết từ bạn bè.

Danh thủ Lamine Yamal (thứ 2 từ trái qua) và những người bạn.

Chủ nhân Quả bóng Vàng - nữ cầu thủ Aitana Bonmati, cùng các cầu thủ trẻ tại trại huấn luyện bóng đá của mình, thực hiện những pha xử lý kỹ thuật và chuyền bóng qua lại trong tiếng reo hò cổ vũ.

Nữ cầu thủ Aitana Bonmatí.

Cơ sở nền tảng để triển khai chiến dịch, nghiên cứu khoa học nêu trên, được thực hiện trên phạm vi toàn thế giới, đã giúp làm sáng tỏ "Hiệu ứng Bên Lề". Nó chỉ ra những hành vi đến từ bên ngoài sân đấu có tác động tích cực và cả tiêu cực ra sao tới các vận động viên thể thao. Và để tăng cường hỗ trợ cho các vận động viên, adidas đã tạo ra bộ hướng dẫn "Sideline Essentials" (tạm dịch: Cẩm Nang Bên Lề), trong đó nêu bật những hành động cần thiết mà các huấn luyện viên, phụ huynh, người hâm mộ và đồng đội có thể làm, để giúp các vận động viên luôn tin rằng: "You Got This - Bạn Làm Được".

Cựu danh thủ - Huấn luyện viên Jurgen Klopp và Cẩm nang Bên lề.

Chia sẻ về chiến dịch, ông Florian Alt, Phó Chủ tịch Truyền thông Thương hiệu Toàn cầu của adidas cho biết: "Năm 2024 trôi qua với nhiều khoảnh khắc thể thao khó quên, từ Giải vô địch bóng đá Châu Âu - UEFA EURO đến Olympic Paris. Chúng tôi nhận thấy rõ hiệu quả tích cực đến từ sự động viên khích lệ của những người-đồng-hành-bên-lề có ảnh hưởng thế nào tới thành tích của các vận động viên đỉnh cao trên mọi sân chơi thể thao.

Khởi động cho các mùa giải thi đấu năm nay, chúng tôi đã khởi tạo một chiến dịch quy tụ sự góp mặt các tượng đài thể thao ngày nay. Qua đó, làm nổi bật lên cách mà những hành động thường ngày của những người ở bên trong và xung quanh sân đấu thể thao đều có thể tạo nên sự khác biệt. Một vận động viên trẻ sẽ giữ được quyết tâm thi đấu, xuất hiện ở vạch xuất phát hay sẽ quyết định bỏ cuộc? Mục tiêu của chương hành động mới nhất của adidas là nhắc nhở mỗi người về vai trò quan trọng của họ đối với thể thao. Thông qua việc truyền cảm hứng và những công cụ hành động được chiến dịch cung cấp, mọi người đều có thể giúp cho các vận động viên, dù là nghiệp dư, giải tỏa được những áp lực tiêu cực và luôn tin rằng: "You Got This - Bạn Làm Được".

Chia sẻ thêm về tầm quan trọng của động viên tích cực trong thể thao và bộ Cẩm Nang Bên Lề, tiền đạo Lamine Yamal của FC Barcelona, cho biết: "Tôi đã có một năm thật đáng nhớ cùng bóng đá, Điều đó sẽ không thể thành hiện thực nếu bên cạnh tôi không có gia đình, đồng đội và cả cộng đồng khu phố 304 nơi tôi sống. Trong suốt năm vừa qua, mỗi khi phải đối mặt với những áp lực, tôi lại tìm ra lời giải đáp từ Sideline Essentials - Cẩm Nang Bên Lề của adidas. Chính niềm tin và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng đã giúp tôi giữ vững tinh thần thi đấu, cũng như tận hưởng từng khoảnh khắc trận đấu, từ đó chạm tới được nhiều ước mơ của riêng mình".

Thông điệp "You Got This" sẽ được lan tỏa hơn nữa bằng một chiến dịch tích hợp đa nền tảng trên quảng cáo ngoài trời; các nền tảng mạng xã hội, kỹ thuật số và các hoạt động tại chuỗi hệ thống phân phối của adidas trên toàn quốc. Các phim cổ động của chiến dịch được ra mắt vào hồi 10h00 CET (tức 16h00 theo giờ Việt Nam) ngày 11/02/2025 trên website adidas.com, kèm theo đó là phần nội dung hậu trường (behind the scenes) độc quyền trên các kênh mạng xã hội của adidas.