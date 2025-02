Agribank Chi nhánh Bắc Long An tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2025

Dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; bà Lê Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh tỉnh Long An; ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Tây Nam bộ; ông Phan Tấn Luân, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Long An.



Ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Tây Nam bộ tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Hùng

Trong năm 2024, Agribank Chi nhánh Bắc Long An luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Agribank, NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, bám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong quá trình hoạt đồng. Đồng thời luôn tiên phong hỗ trợ khách hàng bằng việc hạ lãi suất cho vay; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN và Agribank trong việc đồng hành, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, doanh nghiệp và người dân.



Chi nhánh cũng triển khai các chương trình gói tín dụng ưu đãi lãi suất đối với các đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng lớn, khách hàng vay tiêu dùng. Giảm lãi suất cho vay để khuyến khích tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, hỗ trợ khách hàng… Chi nhánh cũng chủ động điều hành cân đối vốn, nâng cao khả năng cạnh tranh; tiếp tục duy trì và tăng trưởng vốn huy động ổn định, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền, thu hút khách hàng mới, khách hàng tiềm năng gửi tiền, sử dụng dịch vụ tại Agribank...

Ông Phan Tấn Luân, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Long An đề ra định hướng phát triển của Chi nhánh trong năm 2025. Ảnh: Minh Hùng

Chi nhánh cũng đi đầu triển khai có hiệu quả phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn; chủ động cập nhật nhanh các xu hướng, công nghệ thanh toán hiện đại để đáp ứng nhu cầu khách hàng, phù hợp với cách mạng công nghệ số, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng tính cạnh tranh mở rộng tiện ích, loại hình thanh toán và sản phẩm trên E-banking, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt…

Năm 2024, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, chỉ đạo từ NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, viên chức, Agribank Chi nhánh Bắc Long An đạt kết quả tăng trưởng kinh doanh cao, luôn tích cực bám sát định hướng và mục tiêu kinh doanh, góp phần vào thành công chung của hệ thống Agribank. Nguồn vốn huy động tiếp tục tăng trưởng ổn định, giữ vững thị phần đứng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn; cơ cấu vốn được điều chỉnh theo hướng bền vững, giảm chi phí đầu vào, đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động kinh doanh.



Ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Tây Nam bộ và bà Trần Thị Phế, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Long An trao giấy khen và hoa cho các đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2024. Ảnh: Minh Hùng

Tính đến 31/12/2024, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 9.979 tỉ đồng, tăng 1.837 tỉ đồng, tăng 22,56% so với đầu năm 2024 và tăng trưởng 392% so với kế hoạch năm. Trong khu vực Tây Nam Bộ, Agribank chi nhánh Bắc Long An dẫn đầu về tăng trưởng nguồn vốn. Về tổng dư nợ cho vay, đến ngày 31-12-2024 đạt 17.378 tỉ đồng, tăng 1.803 tỉ đồng ( tăng 11,57%) so với đầu năm, hoàn thành vượt mức kế hoạch tăng trưởng tín dụng, đạt 112,6% so với chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao.

Đặc biệt, không có chi nhánh nào thuộc Chi nhánh Bắc Long An giảm dư nợ so với đầu năm. Agribank chi nhánh Bắc Long An đứng thứ 6 về quy mô dư nợ trong khu vực Tây Nam Bộ. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh chiếm 0,38%/tổng dư nợ cho vay. Đến cuối năm 2024, toàn chi nhánh có 9 máy CDM, 18 máy ATM, 104 máy POS, 91 đơn vị chấp nhận thẻ. Hệ thống hạ tầng này đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch không dùng tiền mặt, hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn trong thanh toán và các hoạt động ngân hàng tự động. Đến cuối năm 2024, quỹ thu nhập của Chi nhánh đạt trên 692 tỉ đồng, tăng hơn 180 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2025, Chi nhánh đề ra chỉ tiêu tổng nguồn vốn huy động tăng tối thiểu 7% (tương đương 699 tỉ đồng), tổng dư nợ tăng tối thiểu 11% (tương đương 1.912 tỉ đồng), trong đó dư nợ doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 18%/tổng dư nợ; thu dịch vụ tăng tối thiểu 6,5%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%/tổng dư nợ. Phấn đấu lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, hoàn thành kế hoạch trụ sở chính giao, đảm bảo thu nhập người lao động.

Lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Tây Nam bộ chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị dẫn đâu phong trào thi đua toàn Chi nhánh Bắc Long An năm 2024. Ảnh: Minh Hùng

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Tấn Luân, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Long An, cho biết: Năm 2025, Chi nhánh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chính sách "tam nông", duy trì các khách hàng truyền thống của Agribank. Trên địa bàn có 3 huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa có sự khác biệt về phát triển kinh tế.

Theo quy hoạch và định hướng phát triển của Chính phủ và của tỉnh, Đức Hòa tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Đức Huệ vừa phát triển công nghiệp vừa phát triển nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu, Mộc Hóa phát triển nông nghiệp theo hướng sạch và xanh. Vì thế Chi nhánh sẽ bám sát theo chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh, sự điều hành chỉ đạo của NHNN để đầu tư phát triển, cho vay tăng trưởng tùy theo địa bàn từng huyện, từng vùng, đưa đồng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh để góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà nói chung và phát triển khu vực Bắc Long An bền vững, ổn định.

Đặc biệt trong năm 2025, Chi nhánh tập trung tín dụng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở huyện Đức Hòa, phát triển các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, hỗ trợ vốn đối với các DN hoạt động đảm bảo an toàn hiệu quả, sản xuất kinh doanh đúng theo chủ trưởng của Chính phủ, đảm bảo tăng trưởng tín dụng theo sự điều hành, chỉ đạo của NHNN và của Agribank. Đồng thời, quan tâm chất lượng tín dụng, cho vay lãi suất ưu đãi đối với khách hàng đảm bảo các tiêu chí cho vay theo quy định. Chi nhánh cũng quyết tâm chuyển đổi số, triển khai các sản phẩm ngân hàng điện tử đến khách hàng DN và cá nhân, cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất đến khách hàng.

Bà Lê Thị Mỹ Hiền và ông Phan Tấn Luân tặng giấy khen và hoa cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2024. Ảnh: Minh Hùng

Bà Lê Thị Mỹ Hiền chúc mừng và đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2024 của Agribank Chi nhánh Bắc Long An. Đây là Chi nhánh dẫn đầu về thị phần, dư nợ tín dụng và có lợi nhuận cao nhất trên địa bàn tỉnh Long An. Năm 2025, Chi nhánh cần tiếp tục phát huy những thế mạnh hiện có, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, đảm bảo lợi nhuận. Cần phát huy lợi thế hiện có để tiếp cận các đối tác, doanh nghiệp.

Huyện Đức Hòa là địa bàn phát triển mạnh về khu, cụm công nghiệp, cần tiếp cận doanh nghiệp trong cụm, khu công nghiệp để cung cấp dịch vụ ngân hàng, huy động và cung ứng vốn, lấy khách hàng làm trung tâm, phát huy những ưu thế của địa bàn hoạt động để cung cấp sản phẩm, dịch vụ kịp thời đến khách hàng. Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh Bắc Long An cần tiếp tục triển khai các sản phẩm tín dụng dịch vụ ngân hàng đến người dân, doanh nghiệp huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa, qua đó cùng góp phần đầu tư phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Bắc Long An.

Dịp này, Agribank Chi nhánh Bắc Long An đã khen thưởng 29 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2024.