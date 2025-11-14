Nhắc đến vùng đất Trà Vinh - Vĩnh Long, người ta không thể không nhắc đến dừa sáp – loại trái cây đặc sản nổi danh, còn được biết đến với tên gọi dừa kem hay dừa đặc ruột. Với phần cơm dày, mềm, dẻo và nước sền sệt, béo ngậy, dừa sáp không chỉ là thức quà quê độc đáo mà còn mang lại giá trị kinh tế vượt trội, gấp 8 đến 10 lần so với dừa thông thường.

Agribank Chi nhánh Trà Vinh đồng hành cùng trái dừa sáp đặc sản Trà Vinh.

Việc giống dừa sáp được công nhận là một trong 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam (vào tháng 8/2012) và đặc biệt là việc Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Quả dừa sáp Trà Vinh” (5/8/2024) đã mở ra cơ hội lớn để phát triển thương hiệu và giá trị kinh tế cho loại cây trồng này. Để biến tiềm năng thành hiện thực, sự đồng hành về vốn và kỹ thuật từ các tổ chức tài chính như Agribank đóng vai trò then chốt.

Vốn ưu đãi tạo đòn bẩy cho khởi nghiệp dừa sáp chất lượng cao

Agribank Chi nhánh Trà Vinh đã và đang khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp các gói tín dụng ưu đãi và hỗ trợ kịp thời cho nông dân, doanh nghiệp (DN) mạnh dạn đầu tư vào chuỗi giá trị dừa sáp.

Với sự đồng hành của Agribank Chi nhánh Trà Vinh, anh Đặng Minh Bé (Bìa phải) đã nâng tầm giá trị cho trái dừa sáp Trà Vinh.

Câu chuyện của anh Đặng Minh Bé ở Song Lộc, Vĩnh Long, là một minh chứng rõ nét. Xuất thân từ "Xứ sở dừa sáp" Cầu Kè, anh Bé ấp ủ ước mơ đưa cây đặc sản này về nhân rộng tại nơi lập nghiệp. Năm 2018, anh mạnh dạn đầu tư 2ha trồng dừa sáp cấy phôi chất lượng cao.

“Dừa sáp rất hợp với thổ nhưỡng Trà Vinh - Vĩnh Long. Sau hơn 3 năm, cây bắt đầu cho trái, năng suất đạt 7-8 trái/cây/tháng, tỷ lệ sáp trên 95%. Với giá bán từ 80.000-160.000 đồng/trái, lợi nhuận gấp 8-10 lần dừa thường”, anh Đặng Minh Bé phấn khởi chia sẻ.

Thấy hiệu quả rõ rệt, anh Bé tiếp tục mở rộng diện tích và không dừng lại ở việc bán trái tươi. Anh nghiên cứu và chế biến ra các sản phẩm giá trị gia tăng như kem dừa sáp, mứt dừa sáp và thành lập Công ty TNHH MTV Phát Đặng vào năm 2022.

Để hoàn thiện dây chuyền chế biến khép kín, đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy làm kem nhập khẩu từ Ý, máy sấy thăng hoa và kho lạnh, anh Bé cần nguồn vốn lớn. Sự hỗ trợ vốn kịp thời của Agribank đã giúp công ty anh hoàn thành các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và đưa ba sản phẩm chủ lực đạt chuẩn OCOP 3 sao, phân phối rộng rãi trên cả nước.

Các sản phẩm từ dừa sáp của anh Đặng Minh Bé.

Nhớ lại chặng đường lập nghiệp, anh Bé chia sẻ: “Agribank giúp đỡ tôi rất nhiều, từ những ngày đầu khó khăn đến khi mở rộng sản xuất. Ngân hàng tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, giúp tôi có nguồn vốn kịp thời để đầu tư máy móc, mở rộng mô hình như hôm nay”.

Lan tỏa giá trị bền vững, đồng hành cùng “tam nông”

Thành công của mô hình dừa sáp tại Vĩnh Long - Trà Vinh không chỉ là câu chuyện của cá nhân mà còn là kết quả của sự gắn kết giữa Ngân hàng - Nhà nông - Nhà nước. Agribank Chi nhánh Trà Vinh đã xác định rõ vai trò là ngân hàng chủ lực, ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực "Tam Nông" (nông nghiệp, nông dân, nông thôn).

Ông Lê Văn Sơn, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Trà Vinh, khẳng định: “Agribank luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ vốn cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất hiệu quả. Chúng tôi xác định phát triển nông nghiệp-nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương”.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Trà Vinh tham quan khu sơ chế dừa sáp.

Hiện tại, xã Song Lộc, Vĩnh Long, đã có hơn 10.000 hộ dân trồng dừa, trong đó dừa sáp đang trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ vươn lên khá giả. Agribank không chỉ cung cấp vốn mà còn đồng hành trong việc chuyển giao kỹ thuật, kết nối thị trường.

Anh Bé, ngoài sản xuất thương phẩm, còn tự ươm cây giống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho nông dân lân cận, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín, gia tăng thu nhập và việc làm cho người dân địa phương.

Ông Ngô Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Song Lộc, đánh giá: “Những năm qua, Agribank có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống kinh tế người dân, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Địa phương mong muốn Agribank tiếp tục đồng hành cùng nông dân, mở rộng tín dụng ưu đãi cho các hộ trồng dừa sáp”.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Trà Vinh tham quan vườn ươm cây giống dừa sáp cấy phôi của gia đình anh Đặng Minh Bé (Thứ 2, bên trái).

Với những thành công hiện tại, anh Bé đang tiếp tục thử nghiệm giống dừa sáp thơm (dừa sáp dứa) với kỳ vọng nhân rộng để nâng cao hơn nữa chất lượng và giá trị sản phẩm dừa sáp Việt Nam. Từng khoản vay, từng mùa vụ dừa sáp trĩu quả là minh chứng sống động cho cam kết: “Agribank – Gắn kết cùng nông dân, vun trồng thịnh vượng”, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững tại Trà Vinh-Vĩnh Long và toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Agribank cam kết vì nông nghiệp, nông dân, nông thôn:



Agribank là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Tam Nông). Tại tỉnh Vĩnh Long, Agribank có mạng lưới rộng khắp (3 chi nhánh loại I, 29 chi nhánh loại II và 53 Phòng giao dịch) và luôn dành phần lớn nguồn vốn để đầu tư cho lĩnh vực Tam Nông.

Không chỉ cho vay vốn, Agribank còn đồng hành trong chuyển đổi số nông nghiệp, kết nối thị trường và lan tỏa giá trị xanh, giúp bà con yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô và xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản.