Agribank đồng hành cùng Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Agribank, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc tham dự và nhận kỷ niệm chương của Chương trình.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức. Đây là lần thứ II liên tiếp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) hân hạnh đồng hành cùng Giải báo chí.

Tới dự và chỉ đạo Lễ trao giải có các đồng chí: Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí là Ủy viên dự khuyết BCH Truong ương Đảng; đại diện Agribank, đồng chí Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank tham dự Lễ trao giải. Cùng dự Lễ trao giải có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí Thường trực Trung ương Hội, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện cán bộ, hội viên nông dân các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải phát biểu tại Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2024 được tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhất là ngay sau thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 ban hành Chương trình hành động hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 về Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030.

Theo Ban Tổ chức Giải, điểm mới của giải năm nay so với năm đầu tiên đó là ngoài việc tổ chức nhận bài dự thi đối với tác phẩm báo in và báo điện tử, còn mở rộng thêm hạng mục truyền hình và phát thanh trên tất cả các báo, đài, tạp chí… Sau một thời gian phát động (từ tháng 12/2023 đến tháng 11/2024), Ban Tổ chức đã nhận được 1.950 tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại báo chí từ hơn 200 cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương gửi về tham dự giải. Trong đó, báo in có 450 tác phẩm, báo điện tử 900 tác phẩm, truyền hình có 350 tác phẩm, phát thanh/podcast có 250 tác phẩm.

Đại diện Agribank, Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc (bên trái) vinh dự nhận Kỷ niệm chương đơn vị đồng tổ chức Giải

Giải báo chí đã có sự tham dự của nhiều tác giả là các phóng viên, biên tập viên, nhà báo từ các cơ quan báo, đài cả nước; các tác giả không chuyên. Hầu hết các cơ quan báo chí lớn đều có nhiều tác phẩm tham dự giải, điển hình như: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam - VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo VnExpress, Vietnamnet, Hà Nội Mới, Kinh tế đô thị, Thanh niên, Tuổi trẻ, Đầu tư, Nông nghiệp Việt Nam, Đài PTTH Hậu Giang, Nghệ An… cùng nhiều cơ quan báo chí địa phương, các đài Phát thanh - Truyền hình 63 tỉnh, thành; các đài phát thanh cấp huyện.

Trong số các tác giả gửi bài tham dự, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm nay vinh dự được đón nhận bài viết của hai tác giả rất đặc biệt, đó là tác giả Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với loạt bài “Cái bắt tay với nông dân”; loạt 8 bài viết của chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng với tiêu đề “Đi tìm nghìn lẻ một cách làm giàu của nông dân” với nhiều thông tin bổ ích cho người nông dân.

Các tác giả đạt giải A nhận kỷ niệm chương và giấy chứng nhận từ Ban tổ chức.

Phần lớn các tác phẩm tham dự giải phản ánh sâu sắc quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình kinh tế đa giá trị, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, điển hình như tác phẩm truyền hình Con đường nông sản 2023 - Vị thế nông nghiệp của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; Biến rơm thành tiền (Đài Truyền hình Hậu Giang); Nông nghiệp xanh, áp lực tạo ra cơ hội (Thông tấn xã Việt Nam); Đánh thức tiềm năng nuôi trồng hải sản vùng biển Việt Nam (Báo Nông nghiệp Việt Nam); Tín dụng xanh - Động lực cho phát triển bền vững (Báo điện tử Dân Việt); Vững vàng trước thiên tai (Đài Tiếng nói Việt Nam); Vươn mình ra biển lớn (Kênh VTC16)…

Các tác giả đạt giải B nhận giấy chứng nhận và kỷ niệm chương từ Ban tổ chức.

Nhiều tác phẩm xuất sắc tập trung viết, phản ánh về hình mẫu người nông dân mới, văn minh, hiện đại như tác phẩm: Cái bắt tay với nông dân của tác giả Xích Lô, Nông dân miền Tây hụt hơi sau cuộc đua năng suất của nhóm tác giả báo điện tử VnExpress, Giàng A Hiếu - Người đánh thức "xứ sở hạnh phúc" Suối Giàng của tác giả Phùng Thị Hồng Hạnh (Báo Đầu tư) hay Người Rắc - Lây viết tiếp giấc mơ Cha - pi dưới chân núi Chúa của Trung tâm Truyền hình Quân đội…

Tại Lễ trao giải, 42 tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí cả nước đã được trao các giải thưởng gồm: 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C, 10 giải Khuyến khích và 20 giải Chuyên đề, với tổng giá trị các giải thưởng lên đến 540 triệu đồng.

Các tác giả đạt giải C nhận giấy chứng nhận và kỷ niệm chương từ Ban tổ chức.

Phát biểu tại buổi Lễ trao giải, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải nhấn mạnh: "Sự tham gia của các tác giả cả chuyên và không chuyên đã chứng minh cho sự hấp dẫn, sức lan tỏa của Giải báo chí về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta; đồng thời cũng là thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm mà các tác giả, nhà báo dành cho nông nghiệp, nông thôn và người nông dân. Mỗi tác phẩm báo chí thực sự là một công trình nghiên cứu, nguồn tư liệu quý giá để các cơ quan Đảng, Nhà nước tham khảo trong xây dựng chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách; là nguồn động viên, cổ vũ kịp thời người nông dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới".

Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu chia sẻ tại Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Phát biểu chia sẻ tại chương trình Lễ trao Giải, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank khẳng định: Agribank rất vinh dự được đồng hành cùng Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Là một ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, với sứ mệnh phục vụ “Tam nông”, trong suốt hành trình phát triển 36 năm qua, Agribank luôn mong muốn góp sức xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung. Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam là sự kiện đặc biệt, là diễn đàn để các nhà báo, chuyên gia, bạn đọc phản ánh toàn diện về các vấn đề “Tam nông”. Thông qua Giải báo chí, Agribank tin tưởng rằng những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các mô hình sản xuất nông nghiệp thành công, các gương điển hình của người nông dân sản xuất giỏi sẽ được lan tỏa rộng rãi. Agribank sẽ luôn đồng hành phục vụ “Tam nông” để góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, khu vực nông thôn ngày càng giàu đẹp.

Agribank luôn xác định, đồng hành cùng sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động Agribank. Agribank đang triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững cùng nhiều giải pháp đồng bộ để khách hàng kịp thời tiếp cận vốn vay, phát triển sản xuất kinh doanh, hiện thực hóa ước mơ của chính mình trên mảnh đất quê hương. Bên cạnh đó, Agribank tập trung phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh đa dịch vụ theo định hướng phát triển ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng dịch vụ hàng đầu, với phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm".

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là kênh dẫn vốn quan trọng tới từng vùng miền của Tổ quốc, Agribank đã và đang triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng sự phát triển kinh tế "Tam nông", trong đó có hoạt động đồng hành cùng Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, hàng năm Agribank tổ chức các đoàn báo chí đi thực tế cơ sở, từ đó nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt, những phong trào điển hình tiên tiến. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước, các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có những nỗ lực của Agribank, những người nông dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc, với những cách làm hay, hiệu quả sẽ được lan tỏa, nhân rộng.

Cũng tại Lễ trao giải, Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025 đã chính thức được phát động. Sự thành công của 02 mùa giải vừa qua là tiền đề vững chắc để mùa giải tới tiếp tục thành công hơn nữa, thu hút được sự tham gia của nhiều tác giả tâm huyết với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đón nhận được nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Toàn cảnh nền nông nghiệp Việt Nam tiếp tục được phản ánh chân thực, sâu sắc, đậm nét qua các tác phẩm báo chí xuất sắc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong mùa giải tiếp theo.