Agribank mang mùa xuân ra đảo xa

Trong khi bao mái nhà đang rộn ràng bên nồi bánh chưng xanh và ánh lửa hồng ấm áp chờ đón năm mới, vẫn có những cán bộ, chiến sĩ hải quân âm thầm gác lại nỗi nhớ gia đình, người thân. Nơi “đầu sóng ngọn gió,” họ luôn vững vàng tay súng, bảo vệ từng tấc đất, sải biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc, để nhân dân được hưởng một mùa xuân trọn vẹn, bình an.

Hiểu được những hy sinh thầm lặng ấy, nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025 cận kề, Agribank đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc xuân tới cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tại các vùng biển đảo tiền tiêu. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc, nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gìn giữ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mang Xuân về nơi vùng biển Đông Bắc

Từ ngày 10-12/01/2025, đoàn công tác Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, người dân ở một số đơn vị vùng biển Đông Bắc thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. Tham gia Đoàn công tác của Agribank có bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh Đông Hải Phòng.

Đón Đoàn công tác của Agribank, về phía Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân có Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng; Đại tá Trần Hồng Tuyến, Phó Chủ nhiệm chính trị; Đại tá Vũ Ngọc Anh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật; Đại tá Trần Quốc Huy, Chính ủy Lữ đoàn 169 và Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, Chính ủy Trung đoàn 151.

Trong không khí chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025, đoàn công tác gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới gia đình cán bộ chiến sỹ - hậu phương vững chắc của những người lính biển. Vào thời điểm những ngày giáp Tết nguyên đán của dân tộc, những người lính vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, vì vậy, hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của đoàn công tác Agribank nhân dịp Tết đến Xuân về là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các đơn vị, chiến sỹ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao tại những nơi có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Nằm trong hệ thống nhóm đảo tiền tiêu - biên giới của Tổ quốc, đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cát Bà đều là những điểm đảo nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội của đất nước, do đó nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cho đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cát Bà luôn là trọng trách lớn của các lực lượng công an, bộ đội và nhân dân trên đảo.Nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ, trong chuyến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Agribank đã dành tặng nhiều phần quà cho các tập thể, đơn vị tại Vùng 1 Hải quân trên đất liền; các đơn vị ở huyện Cát Hải như: Trạm 495, thị trấn Cát Bà, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Hải, Đồn Biên phòng thị trấn Cát Bà (TP Hải Phòng) và gửi tặng quà chúc Tết tới cán bộ, chiến sĩ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ do điều kiện thời tiết không thuận lợi để đoàn công tác vào được đảo.

Tại các điểm đến trong hành trình của đoàn, được đón nhận những tình cảm đặc biệt của cán bộ chiến sĩ, các thành viên đoàn công tác của Agribank thấu hiểu hơn những nỗi khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống ở khu vực biển đảo. Tháng 9/2024, đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cát Bà là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi (cơn bão số 3). Ước tính thiệt hại của đảo Cát Bà gần 700 tỷ đồng. Ngay sau bão, quân và dân trên các huyện đảo đã đoàn kết một lòng, dồn sức khắc phục hậu quả, đưa đảo dần trở lại cuộc sống bình thường và ổn định. Các thành viên tham gia đoàn công tác bày tỏ mong muốn các lực lượng, các quân chủng luôn giữ vững niềm tin, vững tay súng, gắn bó bền chặt cùng nhân dân giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp Tết đến Xuân về, đoàn công tác xúc động gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và một năm mới nhiều thắng lợi.

Xuân sớm trên huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn

Từ ngày 10-12/01/2025, Agribank phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm các huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Lý Sơn (Quảng Ngãi). Dù sóng lớn khiến việc cập cảng khó khăn, đoàn vẫn kịp gửi quà Tết và tổ chức buổi chúc Tết trực tuyến với cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Cồn Cỏ.

Phát biểu tại buổi họp đoàn công tác trước khi khởi hành, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 cho biết: Trong gần 50 năm qua, Vùng 3 Hải quân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân; sự quan tâm, đùm bọc, yêu thương của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong cả nước; sự đồng hành, giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài quân đội.

Trong dịp này, Đoàn công tác của Agribank dành tặng 170 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và quà) để Vùng 3 Hải Quân phân bổ, hỗ trợ các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ cùng nhân dân sinh sống trên đảo Cồn Cỏ và đảo Lý Sơn.

Ông Trần Hữu Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: "Tôi thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi được tham gia các chương trình như thế này. Có những chuyến đi như thế này mới thấu hiểu được hết những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn của các lực lượng và người dân không quản ngại gió mưa, sóng to gió lớn, ngày đêm bám trụ biển đảo quê hương, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc".

Tuy nhiên, Đoàn công tác không lên được huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) do điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió lớn, tàu không thể cập cảng. Với sự nỗ lực rất lớn của lực lượng hải quân, mất rất nhiều thời gian vật lộn với sóng gió, quà và vật phẩm đã được đưa lên đảo. Buổi chúc Tết trực tuyến từ trên tàu đến Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên đảo đã được diễn ra trong không khí tràn ngập xúc động.

Sáng ngày 11/1/2025, tàu đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Thời tiết thuận lợi hơn nên các đại biểu Đoàn công tác đã được trung chuyển qua tàu nhỏ để lên đảo. Buổi lễ trao quà, chúc tết các lực lượng và nhân dân trên đảo Lý Sơn diễn ra trong không khí ấm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến; giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh miền Trung, các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương với bộ đội hải quân và bà con huyện đảo.

Hành trình mang “Tết ấm” tới chiến sĩ vùng 4 Hải quân

Ngày 14/01/2025, trong khuôn khổ chương trình “Tết ấm Trường Sa”, Đoàn công tác Agribank do bà Từ Thị Kim Thanh - Thành viên Hội đồng Thành viên làm Trưởng đoàn; cùng một số đại diện của Trụ sở chính và Agribank Chi nhánh Khánh Hoà đã có hành trình thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, quân dân Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Chia sẻ về chương trình “Tết ấm Trường Sa”, bà Từ Thị Kim Thanh cho biết, là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Agribank luôn dành sự quan tâm sâu sắc trong việc đóng góp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Trường Sa” mỗi dịp Tết đến Xuân về, năm nay với chủ đề “Tết ấm Trường Sa”, Agribank gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây một chiếc máy phát điện; mỗi gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, cùng một số phần quà gửi tới các gia đình chiến sĩ tại Lữ đoàn 146.

“Món quà có giá trị vật chất không lớn nhưng là lời tri ân chân thành, sâu sắc của tập thể cán bộ, người lao động Agribank gửi đến các đồng chí và gia đình. Đó cũng là cơ hội để Agribank thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội, đồng hành cùng người dân trên mọi miền Tổ quốc. Agribank mong rằng những món quà này sẽ phần nào hỗ trợ các chiến sĩ cải thiện cuộc sống và vững tâm hơn khi công tác trên đảo”, bà Từ Thị Kim Thanh chia sẻ.

Đón nhận những món quà do Agribank trao tặng, Đại tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146 gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, tập thể cán bộ, người lao động Agribank đã có những hành động ý nghĩa, món quà thiết thực gửi tới các chiến sĩ.

Đồng chí Phạm Văn Thọ khẳng định, những món quà từ Agribank là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, giúp các chiến sĩ vững vàng, kiên định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Hải trình yêu thương đến với vùng đảo Tây Nam

Từ ngày 04-09/01/2025, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Đoàn đại biểu một số tỉnh, thành phố phía Nam, các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương, Agribank cùng một số doanh nghiệp tới thăm, tặng quà và chúc Tết quân và dân trên các đảo: Hòn Đốc, Thổ Chu, Hòn Chuối, Hòn Khoai và Nam Du thuộc vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc.

Vùng biển Tây Nam của Tổ quốc là nơi tiếp giáp 3 nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia. Đây là vùng biển rất quan trọng, mang tính chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội… Vùng biển trời thiêng liêng này là nơi cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đảm nhận nhiệm vụ quản lí, bảo vệ và chăm lo đời sống cho ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển Tây Nam và bảo vệ, chăm lo cho người dân trên các đảo ở khu vực này.

Trong hành trình đến vùng đảo Tây Nam, đoàn Agribank được tham dự Lễ chào cờ đầy xúc động cùng các chiến sỹ hải quân, biên phòng đóng tại đảo Hòn Khoai. Thực hiện nghi thức chào cờ dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên vùng trời, vùng biển bao la của Tổ quốc, được hát vang Quốc ca giữa nơi đảo xa là một trải nghiệm rất đặc biệt. Sau chào cờ, nghe chiến sỹ đọc 10 lời thề của người lính, mỗi thành viên Đoàn công tác của Agribank đều cảm nhận như thúc giục chính mình phải ra sức học tập và làm việc, góp phần xây dựng đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã bảo vệ nền độc lập của dân tộc và xứng đáng với công sức mà các chiến sỹ, lực lượng vũ trang, đặc biệt là các chiến sỹ đóng chân trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc đang ngày đêm canh giữ hòa bình và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Đoàn công tác đã gửi tặng đến các chiến sỹ đang làm việc trên đảo những cành đào tươi thắm, những món quà Tết và đặc biệt là tình cảm của Đoàn dành tặng các cán bộ, chiến sỹ với mong muốn chút quà từ đất liền là nguồn động viên, cổ vũ giúp các chiến sỹ vơi bớt nỗi nhớ nhà, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những cành đào và quà Tết của Agribank được các chiến sỹ đặt trang trọng trên bàn thờ Bác Hồ. Không khí xuân dường như đang đến sớm hơn với các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc với tình cảm yêu thương của người dân đất liền gửi tới cán bộ và chiến sỹ, nhân dân trên các đảo xa.

Với hơn 150 hòn đảo lớn nhỏ, trải rộng trên khắp vùng biển Tây Nam, nơi có người dân sinh sống, nơi chỉ có bộ đội. Một số điểm đảo địa hình dốc đứng, núi đá lởm chởm, đi lại khó khăn. Nhưng vượt lên tất cả, các chiến sỹ từ lực lượng rada, bộ đội biên phòng… đều nắm chắc tay súng, 24/7 canh giữ bầu trời, vùng biển, theo dõi mọi hoạt động các tàu thuyền và mục tiêu trên không tầm thấp để báo cáo về chỉ huy kịp thời; là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân khi chẳng may bị ốm đau hoặc tai nạn trên tàu khi đang đánh bắt thủy hải sản. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm trưởng Trạm ra đa 625 Trung đoàn 551 Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết: “Trong thời gian qua, đơn vị đã triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng Trạm vững mạnh bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trạm đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu quan sát phát hiện thông báo mục tiêu trong khu vực, đảm nhiệm duy trì chặt chẽ các chế độ trực, đặc biệt là trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời thông báo, báo cáo tình hình khu vực biển trên không tầm thấp về Sở chỉ huy các cấp góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực biển được phân công”.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung sức của nhân dân, các điểm đảo Tây Nam giờ đây đang đổi thay từng ngày, hệ thống hạ tầng đường giao thông, trạm y tế, bể nước ngọt, điện, trường mầm non cho tới trường cấp trung học cơ sở xây dựng đồng bộ, giúp người dân thuận lợi hơn trong sinh sống và phát triển kinh tế.

Qua chuyến hành trình lần này, mỗi người trong đoàn, trong đó có các thành viên của Agribank hiểu hơn về đời sống kinh tế - xã hội, điều kiện học tập, sinh hoạt, công tác và không khí chuẩn bị vui Xuân, đón Tết của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển, hiểu hơn về những đóng góp, hy sinh thầm lặng của người lính biển; về sự can trường của người dân trên đảo trước sóng, gió, vừa giữ vững chủ quyền biển đảo, vừa phát triển kinh tế chung tay đưa các đảo trở thành những điểm đảo xanh ngát, trù phú giữa biển trời Tổ quốc.

Trong nhiều năm qua, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Agribank luôn phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển đảo và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về biển đảo Tổ quốc. Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân mỗi dịp Tết Nguyên đán của dân tộc, Agribank cũng tổ chức các đoàn công tác cho cán bộ đi thăm, động viên quân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-I; hỗ trợ Quân chủng Hải quân xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Cô Lin; tặng trang thiết bị y tế cho 04 bệnh xá trên quần đảo Trường Sa, đóng mới 01 xuồng CV; đồng hành cùng Quân chủng Hải quân thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”,…

Agribank tự hào được đóng góp những dòng vốn tín dụng ưu đãi cho ngư dân bám biển, nuôi trồng thủy hải sản, giúp ngư dân ngày càng mạnh giàu. Cùng với hoạt động tín dụng, Agribank cũng là đơn vị đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội đối với các huyện đảo trong cả nước thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tặng kinh phí xây dựng các công trình trường học, nhà văn hóa, bể nước, khu vui chơi, hạ tầng trên các đảo; các chương trình an sinh xã hội, thăm tặng quà ngư dân, chúc Tết quân và dân trên các đảo mỗi dịp Tết đến Xuân về.