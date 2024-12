Agribank thông báo kết quả trúng thưởng đợt 1 chương trình “Mở Tài khoản Plus – Đón Vạn Đặc Quyền”

Theo đó, Khách hàng mở, sử dụng Tài khoản Plus và thực hiện các giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận ngay nhiều lượt quay số tại Vòng quay may mắn ngay trên ứng dụng Agribank Plus. Mỗi lượt quay không chỉ mang đến niềm vui bất ngờ mà còn mở ra cơ hội trúng những phần quà vô cùng hấp dẫn. Sau 1 tháng triển khai chương trình từ ngày 15/11/2024 đến hết ngày 14/12/2024, Agribank đã tìm ra được chủ nhân sở hữu của các giải thưởng gồm 60 Giải Nhất là chiếc iPhone 16 phiên bản Trắng; 150 Giải Nhì là Apple Watch Series 9 GPS 41mm Storm Blue; 147 Giải Ba, mỗi giải là một sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Agribank phát hành trị giá 5 triệu đồng.

Agribank thông báo và thực hiện trao thưởng như sau:

+ Đối với khách hàng may mắn trúng thưởng quay số may mắn đợt 1: Agribank thông báo tới khách hàng thông qua tin nhắn OTT trên ứng dụng Agribank Plus trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày xác định khách hàng may mắn trúng thưởng. Agribank sẽ liên hệ và xác nhận về việc nhận thưởng của khách hàng thông qua số điện thoại đăng ký dịch vụ Agribank Plus trong vòng 15 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc mỗi đợt trao thưởng để làm thủ tục nhận thưởng. (Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 1 xem tại đây).

+ Đối với khách hàng trúng thưởng giải Nhất, giải Nhì, giải Ba: Agribank thông báo và thực hiện trao giải tại Chi nhánh Agribank nơi khách hàng trúng giải đăng ký dịch vụ. Khi khách hàng nhận thưởng cần cung cấp bằng chứng trúng thưởng hợp lệ là danh mục “Quà tặng” của màn hình giao diện Vòng quay may mắn và tin nhắn OTT thông báo trúng thưởng trên ứng dụng Agribank Plus (nếu có), ký vào “Biên bản giao nhận giải thưởng” theo chữ ký mẫu đã đăng ký tại ngân hàng.

+ Đối với khách hàng trúng thưởng hạng mục tặng mã giảm giá: VNPAY tặng mã giảm giá thông qua tin nhắn OTT trên ứng dụng Agribank Plus đến số điện thoại khách hàng đăng ký dịch vụ. Giá trị ưu đãi sẽ được áp dụng trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán của khách hàng khi thực hiện thanh toán thành công.

Chương trình vẫn còn hàng nghìn cơ hội trúng thưởng dành cho khách hàng khi đăng ký mở, sử dụng Tài khoản Plus trên ứng dụng Agribank Plus đến hết ngày 13/01/2025. Thông tin về chương trình khuyến mại “Vòng quay may mắn: Mở Tài khoản Plus - Đón Vạn Đặc Quyền”, Quý khách xem tại đây

Để được tư vấn thông tin chi tiết về Chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205 hoặc tại 2.300 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.