Agribank vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Vượt thách thức ghi dấu ấn thành công

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Agribank gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của nền kinh tế, tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), toàn hệ thống Agribank đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh được NΗΝΝ giao, hoạt động kinh doanh duy trì ổn định và phát triển, hỗ trợ có hiệu quả để người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ ổn định hệ thống tài chính, tiền tệ. Năm 2024 ghi dấu ấn thành công của Agribank với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đạt cao nhất sau 04 năm triển khai Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Agribank đạt kết quả cao nhất sau 04 năm thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Kết thúc năm 2024, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2023; Nguồn vốn đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 7,6%; Dư nợ đạt trên 1,72 triệu tỷ đồng, tăng 11%. Song song tăng trưởng tín dụng, Agribank đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm soát, xử lý thu hồi nợ xấu. Đến 31/12/2024, tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo Thông tư 31 là 1,55%; Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ tiềm ẩn nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý đã giảm xuống dưới 3,2%, giảm gần 3% so với cuối năm 2021. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng giảm tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì Agribank tăng 1,2% so với đầu năm ở mức 131,1%, tạo bộ đệm dày dặn hơn giúp ngân hàng chủ động ứng phó khi rủi ro phát sinh. Bên cạnh đó, thu dịch vụ đạt 8,6 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tăng trên 9%; Nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2024 đạt trên 45 nghìn tỷ đồng. Các chỉ tiêu chủ yếu theo Phương án cơ cấu lại cơ bản hoàn thành (tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ, thu nợ đã xử lý rủi ro, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế); các giải pháp lớn về nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, sắp xếp lại mạng lưới, nâng cao chất lượng tài sản, phát triển sản phẩm dịch vụ, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin... đang triển khai theo tiến độ.

Trong năm qua, Agribank tiếp tục triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Agribank thực hiện nhiều đợt giảm lãi suất cho vay, nghiêm túc công khai lãi suất theo chỉ đạo của NHNN; triển khai 17 chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất với tổng quy mô 457 ngàn tỷ đồng đối với các đối tượng khách hàng. Theo đó, tăng trưởng tín dụng năm 2024 cao hơn mục tiêu đề ra từ đầu năm và cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng năm 2023.

Hướng đến mục tiêu Ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ hiện đại, Agribank duy trì cung ứng hơn 220 sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại dành cho mọi đối tượng khách hàng; phát triển đa dạng kênh dẫn vốn đến địa bàn "Tam nông", vùng sâu, vùng xa, hải đảo, phục vụ nhu cầu thanh toán cho hơn 23 triệu khách hàng mở tài khoản và khoảng 3 triệu khách hàng vay vốn; cùng ngành Ngân hàng tiên phong trong quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai mạnh mẽ các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn trên không gian số, thu thập và làm sạch dữ liệu khách hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN với số lượng khách hàng và giao dịch trực tuyến lớn nhất trong hệ thống.

Agribank đi đầu thúc đẩy tín dụng xanh, hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững.

Agribank tiếp tục đi đầu, gương mẫu tích cực thực thi Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, góp phần đưa dịch vụ tài chính, tín dụng đến với người dân tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn; Đi đầu thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và ngành Ngân hàng về triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, thúc đẩy tín dụng xanh, thực hành ESG, hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững. Năm 2025, với việc xuất sắc đạt giải Đặc biệt “Ngân hàng xanh cho cuộc sống xanh”, Agribank không ngừng khẳng định vai trò ngân hàng tiên phong, chủ lực trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn phát huy trách nhiệm xã hội của “Ngân hàng vì cộng đồng”. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, từ nguồn tài chính và sự hưởng ứng của gần 4 vạn cán bộ, người lao động toàn hệ thống, năm 2024, Agribank ủng hộ gần 700 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xóa đói giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa; khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ… Trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và mưa lũ lịch sử, Agribank chủ động ứng trực, đảm bảo hoạt động thông suốt, kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay, cho vay mới, cùng ngành Ngân hàng và hệ thống chính trị nhanh chóng hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp, người dân ổn định cuộc sống, tái thiết hoạt động sản xuất kinh doanh. Riêng dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng để triển khai chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách trên phạm vi cả nước có điều kiện được đón Tết cổ truyền của dân tộc đầy đủ, ấm áp…

Từ những kết quả đạt được, uy tín và thương hiệu của Agribank tiếp tục được nâng cao. Agribank vinh dự được xếp hạng đứng đầu hệ thống ngân hàng thương mại trong nước, TOP 50 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á theo Bảng xếp hạng của Fortune; tiếp tục được Moody's xếp hạng Ba2, triển vọng Ôn định và Fitch Ratings xếp hạng BB+, triển vọng Ổn định, tương đương với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia và là mức xếp hạng cao nhất đối với các ngân hàng Việt Nam.

Vững nội lực phát triển cùng đất nước

Bước sang năm 2025 là năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và hướng đến kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng ta đã xác định mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản để bước vào kỷ nguyên mới đó là: Tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó là những tiền đề vững chắc để đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới vươn tầm, một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Agribank tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt các mục tiêu định hướng đã được phê duyệt.

Trước tình hình thế giới và trong nước năm 2025 dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Kinh tế toàn cầu được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng khá tích cực, lạm phát có chiều hướng giảm, ngân hàng Trung ương các nước lớn tiếp tục thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ (CSTT). Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, tình hình thế giới dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt xung đột địa chính trị có thể còn kéo dài, nguy cơ bảo hộ thương mại gia tăng...; Kinh tế trong nước tiếp tục đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại. Năm 2025, NHNN dự kiến tiếp tục điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát với mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16%. Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế - xã hội, phát huy những kết quả đã đạt được năm 2024, ngay từ đầu năm 2025, Đảng ủy Agribank đã ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2025 (Nghị quyết số 63-NQ/ĐU-NHNo ngày 02/01/2025), Hội đồng thành viên ban hành Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2025 (Nghị quyết số 01-NQ-HĐTV ngày 06/01/2025) làm cơ sở để các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục triển khai các giải pháp đang thực hiện theo lộ trình, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt các mục tiêu định hướng đã được phê duyệt. Theo đó, năm 2025 được xác định là năm toàn hệ thống tập trung nguồn lực, nỗ lực tối đa, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh được NHNN giao, các mục tiêu, chỉ tiêu của Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tạo tiền đề phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu nằm trong Top 100 các ngân hàng lớn mạnh nhất khu vực Châu Á. Ngoài ra, rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống văn bản định chế đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn.

Năm 2025, Agribank tiếp tục tập trung kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh; đẩy mạnh xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ có vấn đề để giảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn nợ xấu. Tiếp tục triển khai, phát huy hiệu quả công tác cơ cấu, sắp xếp mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch theo hướng tối ưu hóa mạng lưới hiện hữu, phù hợp với Thông tư số 32/2024/TT-NHNN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ, lĩnh vực hoạt động. Phát huy hiệu quả công tác điều hành, quản lý cân đối vốn thông qua cơ chế kế hoạch, công cụ điều chuyển vốn nội bộ (FTP) nhằm tối ưu sử dụng vốn, tăng năng lực tài chính và tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động. Triển khai quyết liệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động, đặc biệt trong thực thi các nghiệp vụ do quy trình nội bộ, phối hợp giữa các đơn vị, bộ máy. Triển khai có hiệu quả hơn nữa các biện pháp để nâng cao kỷ cương, kỷ luật điều hành trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các tồn tại, rủi ro trong quá trình hoạt động.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện các mục tiêu của Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy, việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 nói riêng và cả nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung là cơ sở để Agribank xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - thời điểm được xác định bắt đầu kỷ nguyên mới của dân tộc, ghi dấu ấn 40 năm đổi mới đất nước (1986 - 2026). Từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.

Trong gần 40 năm qua, trong những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới đất nước có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế mới của Việt Nam, Agribank với sứ mệnh tự hào vì “Tam nông” và hành trình gần 37 năm xây dựng và phát triển đã có những đóng góp quan trọng góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân làm thay đổi rõ rệt bộ mặt của đất nước, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta.

Với sức mạnh nội lực từ những thành quả trong gần 4 thập kỷ là điểm tựa vững chắc để Agribank vững tin bước sang năm 2025 và sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Trước những khó khăn, thách thức nhưng cũng là những vận hội của một hành trình cách mạng mới đầy tự hào đối với dân tộc ta, toàn thể cán bộ, người lao động Agribank vì sự phát triển của hệ thống, của ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ, đồng thuận vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trên tinh thần nỗ lực cao nhất triển khai quyết liệt, có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và trọng trách được giao phó, góp phần nâng cao vị thế của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và thế giới, cùng đất nước và nhân dân ta hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.