Thứ hai, ngày 22/09/2025 08:00 GMT+7

AI đánh bại nhạc sĩ huyền thoại Nhật Bản trong cuộc thi sáng tác cho AKB48

Nam Khánh (Theo JP Times) Thứ hai, ngày 22/09/2025 08:00 GMT+7
Một cuộc thi sáng tác giữa trí tuệ nhân tạo và nhạc sĩ gạo cội Yasushi Akimoto đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía AI.
Ngày 15/9, truyền hình Nhật Bản Nippon TV phát sóng chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm nhạc thần tượng AKB48, với nội dung đặc biệt: một cuộc thi sáng tác giữa nhạc sĩ Yasushi Akimoto và phiên bản AI sử dụng công nghệ Gemini của Google. Cả hai cùng nhận đề bài sáng tác một ca khúc hoàn chỉnh – gồm phần lời, giai điệu và hòa âm – để trình diễn bởi một thành viên của AKB48.

Bài hát của AI mang tên “Omoide Scroll” (Cuộn ký ức) đã giành được 14.225 phiếu bầu trong tổng số 24.760 phiếu. Trong khi đó, ca khúc “Cécile” của Yasushi Akimoto nhận được 10.535 lượt chọn. Với kết quả này, bài hát do AI sáng tác sẽ được phát hành trên các nền tảng nhạc số.

Theo mô tả của truyền thông Nhật Bản, “Omoide Scroll” là một bản techno pop với chủ đề về chuyện tình tan vỡ trong kỷ nguyên điện thoại thông minh. Trong khi đó, “Cécile” theo phong cách nhạc retro, thể hiện sự ngưỡng mộ của một cô gái dành cho người bạn. AI đã được đào tạo bằng kho dữ liệu gồm lời bài hát và các phát ngôn của AKB48 trong phỏng vấn nhằm tạo ra chất nhạc mang dấu ấn riêng, không trùng lặp với phong cách của Yasushi Akimoto.

Một cuộc thi sáng tác giữa trí tuệ nhân tạo và nhạc sĩ gạo cội Yasushi Akimoto đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía AI. JP Times.

Hôm 2/9, hai bài hát chính thức được công bố. Khán giả tham gia bình chọn trực tuyến trong vòng năm ngày. Kết quả cho thấy phần lớn khán giả đánh giá cao bản phối khí hiện đại, bắt tai của AI hơn. Một người bình luận trên mạng xã hội: “Thành thật mà nói, bản nhạc của AI nghe có vẻ sẽ bán chạy hơn. Tôi cảm thấy nó đã chạm được điều gì đó mà các ca khúc gần đây của ông Akimoto chưa có”.

Sau khi kết quả được công bố, Yasushi Akimoto thẳng thắn chia sẻ cảm xúc. Dù có phần thất vọng khi thua một đối thủ phi truyền thống, ông vẫn dành sự công nhận cho ca khúc do AI tạo ra. “Tôi đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành bài ‘Cécile’. Nếu AI có thể viết một bài hay hơn, tôi sẽ rất vui vì điều đó. Tôi chưa từng nghĩ đến tình huống này. Nhưng có lẽ AI sẽ giúp chúng ta xác định hướng đi mới cho AKB48”, ông nói trong chương trình “Yasushi Akimoto × AI Akimoto: AKB48 New Song Showdown”.

Nhóm AKB48 giữ thái độ trung lập về kết quả cuộc thi. Trên mạng xã hội chính thức, họ chỉ thông báo bài hát chiến thắng và cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Đây được xem là cách phản ứng an toàn, tránh gây tranh cãi giữa người hâm mộ của hai phía – những người ủng hộ sự sáng tạo con người và những người tin vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong nghệ thuật.

Yasushi Akimoto sinh năm 1958, được xem là một trong những nhà sản xuất âm nhạc và viết lời ca khúc có ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản. Ông đã sáng tác hơn 7.000 bài hát, góp phần định hình nền công nghiệp giải trí Nhật Bản từ thập niên 1980 đến nay. Ngoài AKB48, ông từng là người đứng sau thành công của nhóm Onyanko Club – một hiện tượng âm nhạc vào cuối thế kỷ 20.

AKB48 ra mắt năm 2005 với khẩu hiệu “idol bạn có thể gặp mặt”, hướng đến việc xóa mờ khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ. Nhóm hoạt động theo cơ chế xoay vòng: các thành viên cũ rời nhóm, nhường chỗ cho thực tập sinh mới. Tính đến thời điểm hiện tại, có 43 thành viên đang hoạt động, gồm 35 người biểu diễn chính và tám thực tập sinh. Nhóm không chỉ biểu diễn âm nhạc mà còn xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, truyện tranh và trò chơi điện tử. AKB48 hiện giữ kỷ lục nhóm nhạc nữ có số đĩa đơn bán chạy nhất tại Nhật Bản.

Ngoài Nhật Bản, mô hình này đã được mở rộng ra nhiều nước châu Á với các nhóm “chị em” như JKT48 ở Indonesia, BNK48 ở Thái Lan, MNL48 tại Philippines. Mỗi phiên bản đều duy trì đặc điểm hoạt động của AKB48 nhưng có sự điều chỉnh phù hợp với văn hóa địa phương.

