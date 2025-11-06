Chủ đề nóng

Bạn đọc
Thứ năm, ngày 06/11/2025 06:50 GMT+7

Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025, điều kiện cụ thể theo luật mới nhất

Minh Quân Thứ năm, ngày 06/11/2025 06:50 GMT+7
Năm 2025, tuổi nghỉ hưu của người lao động tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình tăng dần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 đến 10 năm so với quy định. Vậy điều kiện cụ thể để được nghỉ hưu sớm là gì, và ai sẽ được hưởng chính sách này?
Câu hỏi:

Bạn đọc Văn Hùng (Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên) hỏi: Muốn nghỉ hưu sớm trong năm 2025 cần điều kiện cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội chia sẻ về các nội dung trên cụ thể như sau:

Tuổi nghỉ hưu năm 2025

Căn cứ theo quy định hiện hành tại Điều 169, khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2025 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Lao động nam là 61 tuổi 03 tháng.

Lao động nữ là 56 tuổi 08 tháng.

Quy định về độ tuổi nghỉ hưu và chế độ nghỉ hưu sớm năm 2025. Ảnh: Dân Việt

Theo luật sư Tâm, trên thực tế vẫn có những người hiểu chưa đúng về nghỉ hưu sớm, nghĩ rằng chỉ cần muốn là được về hưu. "Pháp luật cho phép nghỉ sớm, nhưng phải dựa trên căn cứ rõ ràng, như nghề nghiệp đặc thù, vùng khó khăn hoặc suy giảm sức khỏe được hội đồng giám định kết luận. Nếu không đủ điều kiện mà nghỉ, người lao động có thể bị thiệt về quyền lợi bảo hiểm sau này", luật sư Tâm lưu ý.

Pháp luật cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm so với độ tuổi nêu trên.

Điều kiện nghỉ hưu sớm từ 1.7.2025 là gì?

Các trường hợp được nghỉ hưu sớm 5 tuổi

Căn cứ theo quy định tại Điều 64 và 65 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 thì các trường hợp dưới đây được nghỉ hưu sớm 05 tuổi (tức lao động nam là 56 tuổi 03 tháng; lao động nữ là 51 tuổi 08 tháng ở thời điểm nghỉ hưu)

Người lao động đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021;

Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật công an nhân dân ;

Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (còn gọi là người làm trong quân đội, công an).

Các trường hợp được nghỉ hưu sớm 10 tuổi (lao động nam 51 tuổi 03 tháng và lao động nữ là 46 tuổi 08 tháng ở thời điểm nghỉ hưu)

Tại Điều 64 và 65 Luật BHXH 2024 cũng đã quy định những trường hợp nghỉ hưu sớm 10 tuổi, gồm:

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ;

Người làm trong quân đội, công an có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021;

Người lao động có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

