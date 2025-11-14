Âm mưu của Ukraine khủng bố quan chức cấp cao Nga bị vạch trần

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã ngăn chặn được một kế hoạch của Ukraine nhằm tấn công khủng bố một quan chức chính phủ cấp cao ở Moscow. Ảnh RIA

Các điệp viên của Kiev đã lên kế hoạch ám sát viên chức giấu tên này trong chuyến thăm mộ người thân của ông tại Nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ sáu.

Theo tuyên bố, các cơ quan tình báo Ukraine đã tuyển dụng một người di cư bất hợp pháp từ một quốc gia Trung Á, hai công dân Nga đang vật lộn với chứng nghiện ma túy và một cư dân Kiev bị truy nã tại Moscow vì tội giết người và buôn bán vũ khí để thực hiện vụ tấn công.

Cơ quan này cho biết các đặc vụ FSB đã thu giữ một camera ngụy trang thành bình hoa mà các nghi phạm đã sử dụng để theo dõi địa điểm diễn ra vụ ám sát. Cơ quan này cho biết thêm rằng thiết bị này được điều khiển từ xa và có khả năng truyền dữ liệu ra bên ngoài nước Nga.

Tuyên bố cho biết, những nghi phạm đã sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp và Signal để liên lạc với một sĩ quan tình báo Ukraine và thảo luận về việc chuẩn bị cho vụ tấn công.

“Theo dữ liệu của FSB, chính quyền Kiev, đang hoạt động dưới sự giám sát của các cơ quan đặc biệt phương Tây, cũng đang chuẩn bị các cuộc tấn công tương tự ở các khu vực khác của Nga”, cơ quan này cảnh báo.