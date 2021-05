Amazon mua đứt nhà sản xuất Tom & Jerry với giá 8,45 tỷ USD

Amazon Prime Video đứng sau Netflix và Disney về số lượng nội dung có sẵn, nhưng thỏa thuận mới với MGM có thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế cho dịch vụ phát trực tuyến của Amazon.

Prime Video "lên đời" sau một đêm

Cụ thể, Amazon đã đạt được thỏa thuận mua lại MGM ("cha đẻ" của series phim hoạt hình Tom and Jerry) với giá 8,45 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là Amazon sẽ là chủ sở hữu tự hào của toàn bộ danh mục nội dung phía sau của MGM, bao gồm hơn 4.000 bộ phim và 17.000 chương trình truyền hình.

Một số tác phẩm lớn nhất của MGM bao gồm James Bond và Rocky. Tuy nhiên, công ty cũng sẽ nắm quyền tất cả những cái tên đình đám như Angry Men, Fargo, Robocop, Thelma & Louise, Tom Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Handmaid’s Tale và Viking, Tom and Jerry,...

Amazon đã cam kết giúp bảo tồn “di sản và danh mục phim của MGM” và cho biết sẽ cung cấp cho khách hàng “quyền truy cập nhiều hơn” vào nội dung hiện có, có lẽ là thông qua dịch vụ Prime Video của mình.

Prime Video có tư cách là thành viên Amazon Prime. Prime có hơn 200 triệu khách hàng trên toàn thế giới, nhưng hầu hết người dùng đăng ký vì lợi ích mua sắm và Ngày Prime thay vì có quyền truy cập vào dịch vụ phát trực tuyến của Amazon.

Tom và Jerry là series phim huyền thoại của MGM.

Việc tích hợp thư viện nội dung rộng lớn của MGM vào Prime Video có thể khuyến khích nhiều khách hàng sử dụng nền tảng phát trực tuyến hơn, do đó sẽ tăng mức độ tương tác. Về lâu dài, động thái này sẽ làm cho Prime Video trở thành một dịch vụ hấp dẫn hơn.

Trước khi Amazon mua thành công MGM, đã có tin đồn cho thấy Apple là người tiềm năng nhất cho thương vụ này. Tuy nhiên, "Nhà Táo" đã chậm chân một bước trước đối thủ của mình.