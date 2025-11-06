Ấn bản thế giới đặc biệt

Đây là bộ sách ấn bản đặc biệt với những tác phẩm được bạn đọc yêu thích trong suốt 2 thập niên qua. Bộ sách đã chính thức được ra mắt độc giả trong Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Nhã Nam tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt 20 ấn bản sách đặc biệt.

Khởi đầu từ “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” ra mắt năm 2005, 20 năm qua, hàng loạt đầu sách “”best-seller”” đã được Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản, gây bão trên thị trường sách Việt Nam, đánh dấu sự ra đời và vươn lên mạnh mẽ của nhãn hiệu Nhã Nam.

Ngay từ năm đầu tiên thành lập, cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” đã được Nhã Nam in tới 500.000 bản. Đây là một tư liệu lịch sử sinh động, là lời tự sự của nữ bác sĩ trẻ người Hà Nội xung phong vào chiến trường, với những ngày tháng chiến tranh ác liệt. Đây cũng là biểu tượng của thế hệ tuổi 20 “Ra đi ra đi bảo tồn sông núi” như trong lời bài hát Đoàn vệ quốc quân của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ này, khá nhiều sự kiện văn hóa đã diễn ra sau khi sách phát hành, nhằm tôn vinh tình yêu đất nước, ý chí mãnh liệt của thế hệ đi trước...

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên giới thiệu sách tại buổi lễ

Sau đó, lần lượt các đầu sách gây tiếng vang được xuất bản như: "Vang bóng một thời" (Nguyễn Tuân), "Ngàn năm áo mũ" (Trần Quang Đức), "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" (Hae min), "Totto–chan bên cửa sổ" (Kuroyanagi tetsuko), "Cây cam ngọt của tôi" (José Mauro de Vasconcelos), "Tự truyện của một Yogi" (Paramahansa Yogananda)...đến "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian", tiểu thuyết đầu tay của nhà thơ người Mỹ gốc Việt Ocean Vương, gần đây.

Ông Nguyễn Nhật Anh - Tổng Giám đốc Nhã Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ông Nguyễn Nhật Anh, Tổng Giám đốc Nhã Nam cho biết: ”20 đầu sách, những ấn bản đặc biệt in giới hạn này chính là những dấu mốc trên hành trình phát triển của Nhã Nam. Nó cũng đánh dấu cam kết sự đồng hành của chúng tôi với bạn đọc suốt 20 năm qua, đồng thời lưu dấu những thay đổi của thị trường sách và văn hóa đọc”.

Sự kiện ra mắt bộ sách ấn bản đặc biệt này của Nhã Nam đã thu hút sự quan tâm lớn của độc giả, báo chí và giới xuất bản. Bởi đó đều là những cuốn sách đại diện cho các dòng sản phẩm chính của Nhã Nam, có chất lượng nội dung cao, tạo nên những không gian tri thức tươi mới trên thị trường sách.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: “Nếu bỏ sách, tức là ta đã buông vũ khí đầu hàng”. Ông cho biết: “Nhà tôi rất nhiều sách. Trong đó khá nhiều sách của Nhã Nam. Và đó cũng là những cuốn sách tôi đọc nhiều nhất”.

Những ấn bản đặc biệt in giới hạn này bao gồm nhiều thể loại sách khác nhau như: văn hóa, lịch sử, thiếu nhi, kinh tế, khoa học công nghệ, địa chính trị, tâm lý học, nghệ thuật học…Toàn bộ 20 cuốn sách được thiết kế bìa cứng đồng bộ, ép nhũ bụng vàng kim sang trọng, bắt mắt, được giới xuất bản và bạn đọc đánh giá cao.

