Ấn định thời gian tang lễ BLV Trịnh Quốc Hưng, những lời tiễn biệt khiến nhiều người nghẹn lòng

Thông tin mới nhất lề tang lễ BLV Trịnh Quốc Hưng

Thông tin từ gia đình cho biết, cựu cầu thủ, HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng sinh năm 1983, qua đời vào ngày 30/7 (tức ngày 17 tháng 6 năm Bính Ngọ), hưởng dương 44 tuổi. Tang lễ của anh sẽ được Công đoàn Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam phối hợp với gia đình tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 số 13 phố Đội Nhân, Hà Nội.

Bức ảnh kỷ niệm của BLV Trịnh Quốc Hưng. Ảnh: FBNV

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 3/8. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 3/8.

BLV Trịnh Quốc Hưng sẽ được an táng tại Nghĩa trang thôn Hòa Xá, xã Hòa Xá, Hà Nội.

Vân Quỳnh – một đồng nghiệp của BLV Trịnh Quốc Hưng cho biết, sự ra đi đường đột của anh đã khiến mọi người trong cơ quan rất bàng hoàng, sửng sốt.

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“Một màu buồn ảm đạm lên bầu không khí của cả cơ quan từ hôm qua tới giờ. Từ bàng hoàng, tiếc thương tới buồn vô cùng tận. Vĩnh biệt người đồng nghiệp của chúng tôi, BLV Trịnh Quốc Hưng. Chẳng biết nói gì thêm nữa, đại gia đình VTVcab mong anh an nghỉ anh nhé!”, chị Vân Quỳnh bày tỏ.

Nguyễn Quang Sáng – một người em chơi cùng BLV Trịnh Quốc Hưng cũng xót xa tiễn biệt người anh của mình rằng: “Đẹp trai, ăn mặc phong cách khỏi bàn, bình luận bóng đá sôi nổi, hát hay như ca sỹ, sống tình cảm và rất vui tính. Tôi rất sốc và buồn khi nghe tin dữ của anh Trịnh Quốc Hưng. Nguyện cho anh sớm được siêu sinh, an yên nơi miền cực lạc! Đời là cõi tạm, tình người mới là điều còn mãi trong ký ức của những người từng gặp ta”.

Bước chân của Trịnh Quốc Hưng trên sân cổ. Ảnh: FBNV

Sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng cũng khiến BLV Quang Huy hết sức bàng hoàng và thương tiếc. Từ tâm trạng đó, BLV Quang Huy đã viết rất nhiều dòng trạng thái để bày tỏ nỗi niềm của mình.

Trong dòng trạng thái vừa đăng tải cách đây không lâu trên Facebook cá nhân, BLV Quang Huy viết: “Là người trực tiếp bình luận trận đấu đầu tiên của em tại sân chơi chuyên nghiệp, rồi đến bàn thắng đầu tiên và cả ngày chia tay bóng đá đỉnh cao…., khi em về đầu quân cho VTVcab anh đã rất tự hào bởi sau nhiều năm đội ngũ BLV lại có sự góp mặt của các cựu cầu thủ.

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Và càng vui hơn nữa khi em đã tiếp nối và phát huy một cách xuất sắc phong cách bình luận của một môi trường làm Thể thao chuyên nghiệp được xây đắp bởi những con người đam mê và không ngừng đổi mới: ‘chơi’ được nhiều sân, không đao to bua lớn, học hỏi không ngừng nhưng luôn có chính kiến rõ ràng ngay cả trong các vấn đề mà nhiều người hay sử dụng khái niệm ‘nhạy cảm’.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có ông nội và bố đều là những tên tuổi của Thể thao Hà Nội, em tiếp bước như một lẽ đương nhiên. Chơi môn nào cũng hay và đặc biệt giỏi trong việc lôi cuốn mọi người vào cuộc vui bởi sự gần gũi, lịch lãm và những góc nhìn mới lạ.

Bức ảnh kỷ niệm của BLV Quang Huy và Trịnh Quốc Hưng khi tác nghiệp cùng nhau. Ảnh: FBNV

Vẫn còn nhiều cái hay ho và đẹp đẽ để có thể bay nhảy và tận hưởng, vậy mà em đã dừng lại sớm quá khiến ai cũng hụt hẫng. Mọi người sẽ rất nhớ em đấy Hưng ạ!”.

Cựu cầu thủ, HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng từng được nhìn nhận là một cầu thủ tài hoa của bóng đá Hà Nội, có lối chơi kỹ thuật, thông minh. Anh là người từng ghi bàn thắng vào lưới Thể Công khi còn rất trẻ.

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Thời điểm anh còn là cầu thủ khoác áo Hà Nội ACB, chấn thương nặng khiến anh giải nghệ và chuyển sang công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Anh từng dẫn dắt đội U15 Hà Nội giành ngôi á quân Giải U15 Quốc gia năm 2010, góp phần đào tạo nhiều cầu thủ trẻ cho bóng đá Thủ đô.

Bên cạnh công tác huấn luyện, Trịnh Quốc Hưng còn được đông đảo khán giả biết đến với vai trò bình luận viên thể thao. Anh là gương mặt quen thuộc trên các kênh của VTVCab, ghi dấu ấn với chất giọng truyền cảm, lối bình luận chuyên môn và gần gũi. Quốc Hưng cũng gắn bó nhiều năm với Giải bóng đá phủi HPL cùng nhiều chương trình, sự kiện thể thao trong nước.

Sự ra đi đột ngột của HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng là một mất mát lớn đối với truyền hình thể thao Việt Nam.