Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đợt bùng phát vi khuẩn Listeria monocytogenes bắt đầu từ cuối tháng 6 và kéo dài đến nay. Các ca tử vong và nhập viện rải rác ở nhiều bang, tập trung tại những nơi tiêu thụ hai sản phẩm mì Italy đông lạnh phổ biến của Walmart và Trader Joe’s. Cơ quan y tế liên bang đã ban hành lệnh thu hồi khẩn cấp trên toàn quốc từ tháng 6 và tiếp tục bổ sung danh mục sản phẩm thu hồi vào cuối tháng 9.

Hai sản phẩm chính bị thu hồi gồm mì linguine với thịt viên bò và sốt marinara (340g) thương hiệu Marketside bán tại Walmart, có hạn sử dụng trước ngày 1/10, và mì fettuccine Alfredo với ức gà nướng đen kiểu Cajun của Trader Joe’s, có hạn sử dụng trước ngày 27/9. Nhà sản xuất FreshRealm thông báo đã phát hiện chủng vi khuẩn trong sản phẩm Walmart trong quá trình kiểm nghiệm nội bộ. Điều tra ban đầu xác định nguồn lây nhiễm đến từ một nhà cung cấp mì ống bên thứ ba. Walmart cho biết đã gỡ bỏ hoàn toàn sản phẩm khỏi kệ và đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

Sản phẩm mì linguine thịt viên của Marketside. CBS.

CDC cảnh báo dù các sản phẩm này đã được thu hồi, nhiều hộ gia đình có thể vẫn còn lưu trữ chúng trong tủ lạnh hoặc tủ đông. Cơ quan này kêu gọi người dân không sử dụng, lập tức vứt bỏ hoặc mang trả lại nơi mua. CDC nhấn mạnh vi khuẩn Listeria có khả năng sống sót ở nhiệt độ thấp và dễ lây lan sang các bề mặt khác. Người dân cần vệ sinh kỹ tủ lạnh, hộp đựng và các bề mặt đã tiếp xúc với thực phẩm nghi nhiễm để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo.



Vi khuẩn Listeria gây bệnh Listeriosis với các triệu chứng nghiêm trọng như sốt, đau cơ, đau đầu, mất thăng bằng, lú lẫn và co giật. CDC cho biết nhóm nguy cơ cao nhất gồm người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu. Đặc biệt với phụ nữ mang thai, nhiễm khuẩn có thể dẫn đến sảy thai, sinh non hoặc tử vong ở trẻ sơ sinh.

CDC khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao nếu xuất hiện các triệu chứng trên cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được kiểm tra. Thời gian ủ bệnh thường trong vòng hai tuần sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn nhưng có thể khởi phát sớm trong ngày hoặc muộn tới 10 tuần sau đó. Do vậy, việc theo dõi sức khỏe sau khi tiêu thụ sản phẩm nghi nhiễm là hết sức cần thiết.

Đợt bùng phát này cho thấy nguy cơ từ thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là các sản phẩm đông lạnh có nguồn cung phức tạp và nhiều nhà cung cấp tham gia. CDC và các quan chức y tế liên bang đang mở rộng điều tra quy mô, nguồn gốc và mức độ lây lan của đợt bùng phát nhưng chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Giới chức y tế kêu gọi các chuỗi cung ứng thực phẩm tăng cường kiểm soát chất lượng và minh bạch thông tin, trong khi người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác với sản phẩm đông lạnh, kiểm tra kỹ hạn sử dụng, nhãn cảnh báo và tuân thủ hướng dẫn bảo quản. Đặc biệt, nhóm nguy cơ cao cần thận trọng khi sử dụng thực phẩm chế biến sẵn và nên ưu tiên thực phẩm tươi được nấu chín kỹ.

