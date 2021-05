An Giang: Bắt giữ lô hàng mỹ phẩm, thuốc nam nhập lậu

Sáng 4/5, Trung tá Trần Hòa Hiệp- Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng An Giang đã phát hiện và bắt giữ lô hàng mỹ phẩm, thuốc nam, dầu nhập lậu, trị giá hàng hóa khoảng 250 triệu đồng.

6 bao hàng nhập lậu gồm mỹ phẩm, thuốc nam trị giá khoảng 250 triệu đồng vừa bị bắt giữ.

Cụ thể, vào hồi 22h30 ngày 3/5, Tổ công tác của Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Đến khu vực giữa chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 15 và 16, thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, Tổ công tác phát hiện có nhóm người đang vác các bao đồ đi từ bờ ruộng, cách đường biên giới khoảng 15m từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác nhanh chóng áp sát, đồng thời phát tín hiệu cho các đối tượng dừng lại để kiểm tra, thì các đối tượng bỏ lại các bao đồ và chạy trốn về bên kia biên giới.



Tiến hành kiểm tra 6 bao đồ, Tổ công tác phát hiện 250 hũ dầu cù là, 200 hũ kem, 200 chai nước hoa, 6.000 gói thuốc Trung Quốc cổ truyền Khmer đặc biệt, 20.000 bịch thuốc tán nhãn Con sư tử to, 20.000 viên thuốc Thần Tiên dạng viên in chữ Trung Quốc nhãn hiệu Sư tử to, 20.000 bịch thuốc tán gia truyền nhãn hiệu Tê giác lớn, 900 bịch thuốc Tây 5 màu. Tổng trị giá tang vật khoảng 250 triệu đồng.

Tổ công tác đã đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để điều tra làm rõ.