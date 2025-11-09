An Giang rộn ràng mùa nước nổi: Điên điển nở vàng, nông dân phơi phới vui

Cây điên điển - một loài cây đặc trưng mùa nước nổi ở An Giang và các tỉnh miền Tây. Ảnh: HC

Mùa nước nổi về, đồng ruộng An Giang ngập trắng, mang theo phù sa và cả niềm vui mưu sinh. Trên những cánh đồng ở Hòn Đất, Mỹ Thuận, Giồng Riềng... từ những bàn tay chịu khó và sự sáng tạo, nhiều nông dân An Giang đã biến vùng nước ngập thành vườn rau, vườn hoa tự nhiên, cho thu nhập khấm khá.

Điên điển vàng đồng, nụ cười no ấm

Ba giờ sáng, giữa màn sương giăng mờ, ánh đèn pin lấp lóa trên ruộng điên điển sau nhà. Ông Nguyễn Văn Ân (ấp Bến Đá, xã Hòn Đất) khẽ đẩy chiếc xuồng con len giữa những bụi điên điển trĩu bông.

Bà Lý Thị Út đang thu thu hoạch bông điên điển. Ảnh: HC

“Bông hái ban đêm ngọt, giữ được mùi thơm, thương lái chuộng lắm, nên giá cao hơn bông nở”, ông Ân nói, đôi bàn tay thoăn thoắt hái bông bỏ vào rổ.

Mỗi đêm, ông hái được 4–5kg bông, bán 45.000 đồng/kg, thu về gần 200.000 đồng mỗi ngày, chưa kể hái thêm ít rau mác, cù nèo quanh nhà.

“Cực thì có cực, nhưng khỏe hơn làm lúa, mà yên tâm bữa nào cũng có tiền chợ. Thế là vui rồi!”, ông Ân cười, ánh đèn hắt lên khuôn mặt sạm nắng nhưng rạng rỡ niềm vui.

Thời gian gần đây, cây điên điển đã trở thành cây sinh kế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân An Giang nói riêng, người dân miền Tây nói chung vào mùa nước nổi. Ảnh: HC

Cách đó không xa, chị Mai Thị Hương (ấp Cây Quéo) cũng gắn bó với cây điên điển hơn chục năm nay. Trên khoảnh đất 500m² sau nhà, chị trồng 25 bụi điên điển, mỗi ngày hái được chừng 4kg bông, mang ra chợ xã bán hết trong buổi sáng.

“Nhà ít đất, chồng tôi đi phụ hồ, mùa nước tôi trồng điên điển, mùa nắng trồng rau cải, hái bán mỗi ngày. Ngày nào cũng có tiền chợ và chi phí lặt vặt cho con đi học”, chị Hương nói.

Chị Mai Thị Hương thu hoạch bông điên điển. Ảnh: HC

Bà con ở Hòn Đất kể, ngày trước điên điển mọc hoang đầy đồng, chẳng ai trồng. Nay, lúa làm 2 - 3 vụ, cây hoang mất chỗ sống, bà con bèn gieo hạt điên điển ven bờ ruộng, vừa ngăn cỏ, vừa đón mùa bông. Khi nước nổi, cả cánh đồng vàng rực như dải lụa, vừa đẹp mắt, vừa mang tiền về cho nhiều gia đình.

Sen, súng đua sắc, nông dân phấn khởi

Tại ấp 3 (xã Giồng Riềng), bà Lý Thị Út có 5 công đất trồng sen, quanh ruộng là những hàng điên điển vàng ươm. “Sen cho ngó, điên điển cho bông, ngày nào cũng có đồng ra đồng vô”, bà Út vừa nói vừa xếp những bó bông ngay ngắn trước hiên.

Nông dân An Giang thu hoạch bông súng. Ảnh: HC

Mỗi ngày bà hái 4 - 5kg bông điên điển, bán 50.000 đồng/kg, thêm ngó sen, gương sen cho khách qua đường, tổng thu nhập hơn 300.000 đồng/ngày.

Còn ở xã Mỹ Thuận, chị Nguyễn Thị Tuyết lại chọn trồng bông súng đỏ. “Năm nay nước nhiều, rau cải ngập hết, chỉ còn nửa công đất bông súng là cứu cánh”, chị Tuyết kể.

Bông súng và ngó sen được bày bán tại các chợ ở Miền tây. Ảnh: HC

Bông súng đỏ cọng giòn, ngọt, mỗi bó hai cọng bán 1.500 đồng, ra chợ khách giành mua. Khi nước rút, chị Tuyết lại tận dụng ruộng nuôi cá đồng, mỗi vụ lời thêm cả chục triệu đồng.

Cũng ở Giồng Riềng, vợ chồng bà Dương Ngọc Mành đã gắn bó với nghề hái bông súng suốt bảy mùa nước. Mỗi ngày, hai vợ chồng hái hơn 100kg súng và 7kg điên điển, bán cho mối gửi lên TP.HCM.

Nhờ bông điên điển, bông súng và sen mà mùa nước nổi ở An Giang trở thành mùa sinh kế của nông dân. Ảnh: HC

“Mùa nước nổi năm nào cũng có tiền, khỏe hơn hồi làm lúa Thu Đông, mà thu nhập cao hơn trồng lúa nhiều”, bà Mành nói, tay vẫn khéo nhổ những sợi súng dài hơn hai mét.

Nhờ chuyển hai công ruộng sang trồng súng và điên điển, cuộc sống gia đình bà nay thong thả, đủ đầy hơn.

Một cánh đồng bông súng ở miền Tây mùa nước nổi. Ảnh: HC

Mùa nước nổi, người nông dân An Giang không còn nghỉ tay đợi lũ rút mà chủ động tạo sinh kế cho mình. Từ bông điên điển vàng, ngó sen trắng đến bông súng tím, tất cả đều hóa thành sinh kế, mang lại thu nhập ổn định và niềm vui giản dị giữa sông nước quê nhà.