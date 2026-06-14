An Giang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông trọng điểm

Việc khơi thông dòng vốn này không chỉ tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ cho giai đoạn trước mắt mà còn trực tiếp phục vụ công tác chuẩn bị cho các sự kiện đối ngoại mang tầm vóc quốc tế, điển hình như Hội nghị cấp cao APEC 2027 sắp tới.

Tháo gỡ “nút thắt” đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2026, An Giang ưu tiên tập trung nguồn lực lớn cho các tuyến giao thông liên vùng, hạ tầng đô thị và khu vực cửa ngõ kinh tế. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang cho biết, năm 2026 Ban Quản lý dự án tỉnh được giao quản lý tổng nguồn vốn lên tới 6.708 tỷ đồng (bao gồm vốn đầu tư công năm 2026 và vốn kéo dài) với quy mô 104 dự án. Trong đó, Ban trực tiếp điều hành 24 dự án, 80 dự án còn lại do các ban khu vực phụ trách.

Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang báo cáo tình hình, tiến độ dự án Đường tỉnh 941 đoạn nối dài với Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ (người bìa phải, hàng đầu). Ảnh: HC

Tuy nhiên, dòng chảy của nguồn vốn lớn này vẫn chưa đạt tốc độ như kỳ vọng. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị mới giải ngân được khoảng 630 tỷ đồng, đạt 12,48% kế hoạch vốn năm 2026; riêng nguồn vốn kéo dài giải ngân được hơn 68 tỷ đồng, tương đương 13%. Xét trên quy mô toàn tỉnh, tính đến cuối tháng 21/5, giá trị giải ngân đạt 4.207 tỷ đồng, tương đương 15,86% kế hoạch, và cá biệt vẫn còn địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng không.

Khảo sát thực tế tại các công trình trọng điểm do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn Long Xuyên, An Châu, Long Kiến và Hội An, bức tranh tiến độ có sự phân hóa rõ rệt bởi những rào cản đặc thù.

Dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên). Đây là điểm sáng khi đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, lũy kế giải ngân đạt khoảng 92,3% kế hoạch vốn bố trí. Dù vậy, dự án vẫn chưa thể về đích trọn vẹn do một phần mặt bằng còn vướng hộ dân lấn chiếm đất công.

Dự án Đường tỉnh 941 đoạn nối dài, tiến độ thi công hiện đạt gần 28% khối lượng, chậm hơn kế hoạch khoảng 12%. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng thiếu nguồn cát, đá xây dựng, giá nhiên liệu leo thang và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại xã An Châu. Giá trị giải ngân của dự án này hiện đạt hơn 72 tỷ đồng, tương đương 24,25% kế hoạch vốn.

Dự án Đường tỉnh 941 đoạn nối dài đang được chỉ đạo triển khai thi công nhanh. Ảnh: HC

Với Dưự án đường vành đai song song với tuyến ĐT.942 (đoạn qua xã Hội An), công trình có tổng vốn đầu tư 149,8 tỷ đồng, ảnh hưởng tới 118 hộ dân với diện tích thu hồi khoảng 83,7ha. Đến nay, địa phương mới bàn giao được 65% diện tích mặt bằng. Điểm nghẽn nằm ở chỗ còn 22 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, một số hộ chưa đồng thuận với giá đền bù, và việc bố trí tái định cư tại Cụm công nghiệp Mỹ An vẫn chưa hoàn tất.

Tại buổi làm việc sau khi trực tiếp kiểm tra thực địa mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhìn nhận, dù các chủ đầu tư, sở ngành và địa phương rất nỗ lực, quyết tâm nhưng tiến độ chung vẫn chậm. Những "điểm nghẽn" kinh niên về giá nguyên liệu tăng, nguồn cung vật liệu khan hiếm và đặc biệt là nút thắt ở khâu giải phóng mặt bằng đang là lực cản lớn dòng vốn đầu tư công.

Cơ chế “luồng xanh” và giải pháp đột phá từ tư duy quy hoạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương nhìn nhận rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, chủ động thay đổi phương pháp điều hành, tăng cường phối hợp để tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai dự án. Tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác chuyên trách để theo dõi, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể. Đồng thời, các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo phương châm “6 rõ”, chủ động nguồn vật liệu và tăng cường tối đa nhân lực, máy móc thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ kiểm tra dự án Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: HC

Giải pháp mang tính đột phá được ông Lê Trung Hồ đưa ra là áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án đầu tư công. Cơ chế này đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải cắt giảm triệt để các thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đặc biệt là trong công tác thẩm định, cung ứng vật liệu và giải phóng mặt bằng.

Đối với bài toán đền bù, ông Hồ yêu cầu các địa phương rà soát, phân loại kỹ lưỡng từng trường hợp để có phương án xử lý thấu tình đạt lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Không chỉ tập trung tháo gỡ cho các dự án hiện hữu, Ban Quản lý dự án tỉnh cũng đưa ra cam kết đến ngày 31/5 nâng giá trị giải ngân lên khoảng 800 tỷ đồng, đạt trên 15% tổng kế hoạch vốn được giao. Bên cạnh đó, tỉnh cũng lưu ý các ngành phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho các dự án mới để đảm bảo tính khả thi, hạn chế tối đa vướng mắc phát sinh khi bước vào triển khai thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ kiểm tra dự án Tuyến đường vành đai song song với tuyến ĐT.942 đoạn qua xã Hội An. Ảnh: HC

Tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải dành nhiều công sức nghiên cứu, tính toán khoa học để việc quy hoạch vừa mang tầm nhìn chiến lược, phù hợp nhu cầu thực tế, vừa gắn chặt với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đây chính là cái gốc để tạo nên một nền tảng hạ tầng đồng bộ, vững chắc, giúp kinh tế - xã hội An Giang cất cánh mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.